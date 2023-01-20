10 фактов о том, что происходит с телом, когда мы пьём алкоголь
1. Наше тело воспринимает алкоголь как яд, и как любой организм, начинает бороться с ним, вырабатывая фермент алкогольдегидрогеназы (основной поставщик — печень). Фермент становится активным, когда алкоголь доходит до слизистой вашего желудка.
Выработка этого фермента зависит от половой принадлежности, генетической предрасположенности и возраста. Именно поэтому мужчины пьянеют гораздо медленнее женщин. Но с возрастом эта способность снижается.
2. Когда вы едите, клапан между желудком и тонкой кишкой закрывается — организм знает, что еда должна хорошо перевариться, поэтому у фермента есть много времени в запасе для работы над алкоголем.
Если же вы решите выпить рюмочку на голодный желудок, алкоголь практически без остановок проходит желудок и попадает в тонкую кишку, площадь поверхности которой более 200 квадратных метров. Есть, где разгуляться, правда?
3. Не стоит совмещать алкоголь и аспирин, если только вы не любитель похмелья. Аспирин снижает выработку фермента. Исследования, проведенные в 90-х годах 20-го столетия показали, что уровень алкоголя в крови тех, кто принял пару таблеток аспирина перед тем, как выпить, на 26% выше, чем у тех, кто не принимал лекарство.
4. В какой-то мере алкоголь продлевает жизнь. Конечно, это не касается хронических алкоголиков. Чуть ли не каждый месяц появляются новые исследования, которые доказывают, что умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь. Думаю, что все хотя бы раз натыкались в журналах на советы выпивать по бокалу красного сухого вина в день или хотя бы пару раз в неделю (если нет противопоказаний).
5. Алкоголь не убивает клетки мозга, а подавляет их. Если вы выпьете стандартную дозу, до вашего мозга с кровью дойдет лишь 0,08% алкоголя, а если побываете на крупной вечеринке — получите целых 0,25%. Но эти проценты никак не влияют на клетки головного мозга (хронический алкоголизм и его влияние на клетки печени и других органов — совсем другая история).
6. При принятии алкоголя ваш мозг получает своеобразные сигналы от глутамата (возбуждающей кислоты). Проникая в ваши рецепторы, он нарушает их способность нормально передавать сигналы, что в итоге действует на вашу речь, координацию, восприятие реальности и т. д.
7. Так как принятие алкоголя изменяет ваше восприятие реальности, вам может показаться, что случайные действия людей были совсем не случайными, а преднамеренными. Поэтому в уже разогретых компаниях так часто возникают жаркие споры.
8. Алкоголь — ужасное снотворное. Принятие алкоголя может привести к нарушению быстрой фазы сна (ваш мозг будет активно приспосабливаться к воздействию молекул этанола), и в итоге вы либо будете постоянно просыпаться, либо вообще не сможете заснуть. Ваш мозг не сможет погрузиться в глубокий сон и нормально отдохнуть.
9. Ещё одно общее заблуждение: после принятия алкоголя ваш секс будет диким. Да, алкоголь пробуждает желание, но вот само шоу может и не состояться. Алкоголь расширяет артерии и «расслабляет» организм в целом, а для некоторых частей тела в этом случае это не очень хорошо.
10. Для застенчивых людей алкоголь играет роль «социальной смазки» и снимает легкий стресс. В последнее время социологи и эпидемиологи проводили исследования долгосрочного одиночества и его влияния на продолжительность жизни. Одиночество в прямом смысле слова опасно для жизни, поэтому пропустить в пятницу рюмку-другую в компании, например, коллег, для таких людей — спасение.
Только не злоупотребляйте. Всё хорошо в меру.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии