Самые маленькие обитаемые острова в мире, куда можно сбежать от повседневной суеты

1. Остров Just Enough Space на реке Святого Лаврентия (площадь чуть более 300 кв. м)

Небольшой участок суши площадью 310 кв. метров находится в заливе Александрия на реке Святого Лаврентия (штат Нью-Йорк, США). | Фото: the-sun.com.

Одинокий коттедж среди бурных вод реки стал самой фотографируемой достопримечательностью региона (Just Enough Space, США). | Фото: charismaticplanet.com.

2. Атолл Сувароу в Тихом океане (Новая Зеландия, площадь 0,4 км)

Необитаемый остров Suwarrow в осенне-весенний период становится местом притяжения для любителей дайвинга и полного отрешения от цивилизации (Новая Зеландия).

Пара смотрителей обеспечивают порядок на коралловом острове Suwarrow и не дают особо рьяным посетителям устроить поиски пиратских сокровищ (Новая Зеландия).

3. Остров Висовац в Хорватии (площадь 0,017 кв. км)

Остров Висовац с его францисканским монастырем Богоматери Милосердия является одной из важнейших природных и культурных ценностей Хорватии. | Фото: adriaticluxuryvillas.com.

Францисканский монастырь по сей день является крепостью духовности и веры (о-в Висовац, Хорватия).

4. Остров Мышиный или Пантикониси (площадь 1 га)

Легендарный Мышиный остров, расположенный в 4 км от города Корфу, обязан своим названием крошечным размерам и формам (Греция). | Фото: projectcorfu.com.

Pontikonisi хранит древние христианские святыни, к которым открыт доступ путешествующим и паломникам (Греция). | Фото: greece.terrabook.com.

5. Остров Исдейл в Шотландии (площадь 25 га)

Остров Исдейл, входящий в состав Сланцевого архипелага, с 1500-х годов был местом разработки карьеров и рабочим поселком (Шотландия).

Сегодня остров Исдейл задействован в туристической индустрии, но, как и прежде, островитяне лишены некоторых благ цивилизации (Шотландия). | Фото: gowithted.com.

6. Остров Литтл-Сент-Саймонс у побережья Джорджии (площадь 4 кв. км)

Частный остров Little St. Simons стал местом восстановления биоразнообразия и природных ресурсов, а также центром полной «перезагрузки» гостей одноименного отеля (Джорджия, США). | Фото: littlestsimonsisland.com.

На острове Литтл-Сент-Саймонс можно по-настоящему отключиться и уединиться в безмятежной обстановке нетронутой природы (Джорджия, США).

7. Остров Питкэрн среди Тихого океана (площадь 4,6 кв. км)

Значительная удаленность острова Питкэрн сделала его изолированным от цивилизованного мира, чем и привлекает тех, кто ищет уединения (Великобритания). | Фото: businessinsider.com.

Находятся оригиналы, которые способны добраться на остров Питкэрн, чтобы отрешиться от цивилизации, пусть и ненадолго (Великобритания).

8. Остров Фула (площадь около 8 кв. км)

Остров Фула – один из самых удаленных островов Великобритании, куда добраться не так-то просто из-за переменчивой погоды и коварства Атлантического океана. | Фото: news.stv.tv.

Foula island может похвастаться роскошными лугами, тишиной и чистейшим воздухом (Великобритания).

Остров Фула считается родиной шотландских пони, которых так любит детвора во всем мире (Великобритания).