Самые маленькие обитаемые острова в мире, куда можно сбежать от повседневной суеты

1. Остров Just Enough Space на реке Святого Лаврентия (площадь чуть более 300 кв. м)

Небольшой участок суши площадью 310 кв. метров находится в заливе Александрия на реке Святого Лаврентия (штат Нью-Йорк, США). | Фото: the-sun.com.

Одинокий коттедж среди бурных вод реки стал самой фотографируемой достопримечательностью региона (Just Enough Space, США). | Фото: charismaticplanet.com.

2. Атолл Сувароу в Тихом океане (Новая Зеландия, площадь 0,4 км)

Необитаемый остров Suwarrow в осенне-весенний период становится местом притяжения для любителей дайвинга и полного отрешения от цивилизации (Новая Зеландия).

Пара смотрителей обеспечивают порядок на коралловом острове Suwarrow и не дают особо рьяным посетителям устроить поиски пиратских сокровищ (Новая Зеландия).

3. Остров Висовац в Хорватии (площадь 0,017 кв. км)

Остров Висовац с его францисканским монастырем Богоматери Милосердия является одной из важнейших природных и культурных ценностей Хорватии. | Фото: adriaticluxuryvillas.com.

Францисканский монастырь по сей день является крепостью духовности и веры (о-в Висовац, Хорватия).

4. Остров Мышиный или Пантикониси (площадь 1 га)

Легендарный Мышиный остров, расположенный в 4 км от города Корфу, обязан своим названием крошечным размерам и формам (Греция). | Фото: projectcorfu.com.

Pontikonisi хранит древние христианские святыни, к которым открыт доступ путешествующим и паломникам (Греция). | Фото: greece.terrabook.com.

5. Остров Исдейл в Шотландии (площадь 25 га)

Остров Исдейл, входящий в состав Сланцевого архипелага, с 1500-х годов был местом разработки карьеров и рабочим поселком (Шотландия).

Сегодня остров Исдейл задействован в туристической индустрии, но, как и прежде, островитяне лишены некоторых благ цивилизации (Шотландия). | Фото: gowithted.com.

6. Остров Литтл-Сент-Саймонс у побережья Джорджии (площадь 4 кв. км)

Частный остров Little St. Simons стал местом восстановления биоразнообразия и природных ресурсов, а также центром полной «перезагрузки» гостей одноименного отеля (Джорджия, США). | Фото: littlestsimonsisland.com.

На острове Литтл-Сент-Саймонс можно по-настоящему отключиться и уединиться в безмятежной обстановке нетронутой природы (Джорджия, США).

7. Остров Питкэрн среди Тихого океана (площадь 4,6 кв. км)

Значительная удаленность острова Питкэрн сделала его изолированным от цивилизованного мира, чем и привлекает тех, кто ищет уединения (Великобритания). | Фото: businessinsider.com.

Находятся оригиналы, которые способны добраться на остров Питкэрн, чтобы отрешиться от цивилизации, пусть и ненадолго (Великобритания).

8. Остров Фула (площадь около 8 кв. км)

Остров Фула – один из самых удаленных островов Великобритании, куда добраться не так-то просто из-за переменчивой погоды и коварства Атлантического океана. | Фото: news.stv.tv.

Foula island может похвастаться роскошными лугами, тишиной и чистейшим воздухом (Великобритания).

Остров Фула считается родиной шотландских пони, которых так любит детвора во всем мире (Великобритания).

Каждый из нас мечтает оказаться далеко от шума и суеты повседневной жизни, а иногда даже готов отправиться на необитаемый остров хоть на парочку дней, чтобы сбежать от работы, выполнения массы поручений, надоедливого окружения и быта. Стоит только представить, как утром просыпаешься среди первозданной природы и в окружении бескрайних просторов голубой водички, сразу же хочется прихватить самое необходимое и наконец-то реализовать свою мечту . Как оказалось, это вполне возможно сделать, ведь на нашей планете имеется несколько крошечных островов, которые настолько оторваны от внешнего мира, что могут пощекотать нервы современников пустынной островной жизнью.Самый крошечный остров в мире, на котором поместился скромный коттедж и одно лишь дерево выглядит более чем заманчивым для тех, что решился сбежать от повседневных проблем. Но сюда не стоит торопиться тем, кто хочет задержаться на пару тройку дней, это только на первый взгляд, островная резиденция выглядит супер круто. На самом деле, отдых в миниатюрном коттедже на острове размером с теннисный корт, во дворе которого едва хватает места для садовой мебели, может оказаться довольно рискованным приключением.А все потому, что в этом месте река так и норовит поднять свои воды настолько, что домик может в любую минуту затопить. По этой причине владельцы острова и дома, получивших название Just Enough Space («Достаточно места»), давно отказались от жизни и долгосрочного отдыха, хотя он, как и прежде, остается самой фотографируемой достопримечательностью. Ну а самые отчаянные экстремалы могут пришвартовать свою лодку и остановиться на ночь, правда, придется заранее договариваться с владельцами, поскольку остров и домик являются частной собственностью.Отдаленный тихоокеанский атолл под названием Суварроу (Suwarrow) в окружности совсем маленьким не кажется , но суша составляет 0,4 кв. км. На данный момент он считается необитаемым островом, но здесь в весенне-осенний период проживают смотрители со своими семьями, да и любители дайвинга и острых ощущений не обходят его своим вниманием. Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, что в былые времена и любители быстрой наживы находили чем заняться на атолле (коралловый остров). Согласно легенде, в середине 1800-х годов путешественники нашли здесь сокровища, после чего искатели кладов ринулись копать все и вся, из-за чего погибло много деревьев на острове, что повлияло и на популяцию птиц.Значительно позже Suwarrow прославился тем, что здесь жил известный отшельник Том Нил (в общей сложности 16 лет), после чего написал книгу «Остров для себя», которая и стала международным бестселлером. Его книга вдохновила других «изгоев» посетить остров, и некоторые из них основали свои собственные «резиденции». Сегодня Суварроу является одним из Национальных парков Новой Зеландии, поэтому ежегодно сюда отправляются смотрители и живут они в хижинах, построенных Нилом и другими любителями окунуться в дикую жизнь. Ну а для туристов предусмотрены базы, где они могут пообедать и провести пару тройку дней, правда, искать клады уже точно не получится.Очень часто бывает, что миниатюрные острова становятся местом для строительства буквально одного здания или архитектурного комплекса. В былые времена, например, подобные клочки суши занимали монахи, которые строили скиты , а затем и монастыри, охраняемые бурными водами рек. Не стал исключением и остров Висовац (Visovac), расположенный посреди одноименного озера, образованного водами реки Крка (Хорватия). На острове, имеющем практически идеальную круглую форму, в XIV веке появились монахи-августинцы, которые и начали строить монастырь. Сегодня здесь, как и прежде, действующий францисканский монастырь Богоматери Милосердия, и мирянам, уставшим от суетного мира, вряд ли удастся надолго задержаться, чтобы насладиться уединением и покоем, но прогуляться по исторической святыне, заглянуть в библиотеку, где хранятся ценные старинные книги и древние рукописи, получится у всех желающих.Небольшой остров Pontikonisi (он же Мышиный остров) – один из самых известных островов Греции, оставивший след в истории человечества. Еще древние греки верили, что его появлению люди обязаны Посейдону, который превратил корабль Одиссея в скалу, а в дальнейшем он и вовсе превратился в христианское святилище, где была построена одна из древних церквей – византийская часовня Пантократора, а затем и появился небольшой монастырь, действующий и по сей день. Паломники и туристы имеют возможность прогуляться по крошечному острову, утопающему в зелени, наслаждаясь умиротворением и окружающими видами, только в сопровождении охраны, поскольку является заповедной зоной.Недалеко от западного побережья Шотландии находится крошечный остров Исдейл (Èisdeal), где не просто можно скрыться от цивилизации, но пожить некоторое время вполне комфортно и даже поужинать в ресторане. Небольшой клочок суши является обитаемым, здесь на постоянной основе проживает 60 человек, которым приходится ходить пешком по темным улицам, поскольку здесь нет автотранспорта и полностью отсутствуют уличные фонари. Часть его жителей вовлечена в индустрию туризма, остальным же приходится до места работы добираться на пароме или на катере/лодке. Для тех, кто решил пожить некоторое время вдали от цивилизации (не «дикарем») остров Исдейл станет идеальным вариантом.На довольно обширной площади частного острова Литтл-Сент-Саймонс (Little St. Simons) в водах Атлантического океана, у побережья Джорджии (входит в состав архипелага Золотые острова) проживает всего 25 человек и то, они не считаются местными жителя, а лишь наемными работниками роскошного отеля, которые и обеспечивают достойный отдых и развлечения постояльцам, решившим пожить вдали от шума мегаполисов. Просто прогуляться по острову вряд ли получится (частная собственность все-таки), а вот провести недельку другую в окружении дикой природы с фантастическими возможностями (рыбалка, экскурсии, наблюдение за животными и птицами, дайвинг, гребля и т. д.) в качестве постояльца одноименного отеля – запросто. Единственное, придется заранее забронировать место в отеле, в котором одновременно могут пребывать не более 35 человек. Кстати сказать, для любителей полного уединения предусмотрены отдельные домики, спрятанные среди нетронутых ландшафтов, чтобы гости могли по-настоящему отключиться в безмятежной обстановке.Остров Питкэрн (The Pitcairn Islands) – один их четырех островов одноименного архипелага, являющихся британской заморской территорией (бывшая британская колония, последняя оставшаяся в Тихом океане). Он единственный остался обитаемым, хотя количество жителей не превышает 50 человек. Захватывающая история острова Питкэрна связана с мятежниками британского торгового судна HMS Bounty, которые высадились на острове Питкэрн, и остались там навсегда. Суровая красота природы, вечное лето и отсутствие толп туристов является главной притягательной силой для тех, кто решил передохнуть от работы и душного города. Только нужно учитывать, отдыхающих здесь не ждут фешенебельные отели и роскошные рестораны, придется довольствоваться колоритными, но скромными бунгало, которые сдают предприимчивые местные жители.Один из самых удаленных островов Великобритании находится на расстоянии 28 километров от западного побережья Шетландских островов. Сюрреалистичную красоту природы острова Фула (Foula island), возвышающегося над водами Атлантического океана (самая высокая точка – 418 м), могут оценить не так много людей, но среди них всегда будут 28 жителей острова, которые не собираются покидать насиженные места, но и не откажутся от новых соседей. Правда, никто не торопится переезжать на остров на постоянное место жительства, а вот от его посещения не отказываются любители неординарного отдыха и те, кто мечтает отдохнуть от суетного мира в идиллической сельской местности.О существовании острова Фула знали еще во времена Римской империи, а вот первые поселения датируются 5 тысячелетием до нашей эры. Неизвестно, каким образом доисторические люди попали на остров в столь давний период, но римляне его знали, как Ultima Thule, что в переводе означает «край света». Он никогда не мог похвастаться большим количеством жителей, но в 1720 году эпидемия оспы не оставила шансов его жителям, у которых не было иммунитета к подобного рода заболеваниям. Тогда выжило лишь 20 человек из 200, что не поспособствовало популярности острова. В последующие годы он являлся собственностью лэрдов (помещиков) и не раз переходил из рук в руки. Остров многие годы был пристанищем для рыбаков, а вот в последнее время местные жители освоили премудрости животноводства. Здесь процветает овцеводство и коневодство (специализируется на разведении пони), так что любители сельского колорита получат массу удовольствия от зеленых лугов, обилия птиц и очаровательных пони. Правда, придется отказаться от интернета, посещений ресторанов и отдыха в отелях, поселиться можно будет лишь у местных жителей.