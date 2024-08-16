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Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар


Поцелуй - это выражение эмоций без слов.

Поцелуй - это выражение эмоций без слов.

Как-то фотограф Бен Ламберти шёл по улице и увидел целующуюся пару. И тут его посетила мысль создать серию таких фотографий. Он попросил в качестве моделей выступить своих друзей. Причём, некоторые из них были реальными влюблёнными парами, а некоторые просто хорошими знакомыми. Фотограф решил не раскрывать секрет кто есть кто, но уверил, что реальным парам было гораздо сложнее демонстрировать свои чувства на камеру.

1. Любовь проверенная временем




 

2. Обжигающая страсть




 

3. Романтика чувств




 

4. Страстный поцелуй без слов




 

5. В омут с головой




 

6. Нежный поцелуй любящих сердец




 

7. Страсти накаляются




 

8. Наслаждение друг другом




 

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