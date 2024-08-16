Всего один поцелуй: чувственные фотографии целующихся пар

Поцелуй - это выражение эмоций без слов.
Как-то фотограф Бен Ламберти шёл по улице и увидел целующуюся пару. И тут его посетила мысль создать серию таких фотографий. Он попросил в качестве моделей выступить своих друзей. Причём, некоторые из них были реальными влюблёнными парами, а некоторые просто хорошими знакомыми.
1. Любовь проверенная временем
2. Обжигающая страсть
3. Романтика чувств
4. Страстный поцелуй без слов
5. В омут с головой
6. Нежный поцелуй любящих сердец
7. Страсти накаляются
8. Наслаждение друг другом
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