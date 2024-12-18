24 советских плаката, которые были мощнейшим орудием пропаганды

Советские агитационные плакаты.
Во времена СССР одним из мощнейших орудий пропаганды были агитационные и антирелигиозные плакаты. Сегодня по этим колоритным и ярким иллюстрациям можно изучать историю страны советов, а ещё проникнуться духом той эпохи.
1. Птицеловы
Плакат о борьбе с религией в социалистическом государстве.
2. Крестьянка! Будь готова уйти от старой жизни к новой
Плакат о готовности крестьянства к социальным переменам.
3. Враги пятилетки
Плакат о явных и тайных вредителях.
4. Да здравствует первое мая
Советский праздничный плакат.
5. Готовим отпор
Назидательный антиимпериалистический плакат.
6. В мусорную яму
Советский антирелигиозный плакат.
7. В день Пасхи ни одного прогульщика
Антирелигиозный плакат.
8. Пером рабкора и светом науки разоблачайте сектантские штуки!
Плакат о разнообразии методов борьбы с религией.
9. Даёшь ясли!
Плакат о необходимости ускорения темпа строительства новых дошкольных учреждений.
10. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Призыв к скорейшему установлении диктатуры пролетариата во всем мире.
11. Украинцев и русских клич один - да не будет пан над рабочим господин!
Плакат В. Маяковского, 1920 года.
12. Красноармеец должен быть политически грамотен
Политграмотность - великое дело.
13. За что погибло 10 000 000?
Антивоенный плакат.
14. Довольно надувательства!
Плакат СССР о борьбе большевиков с церковью.
15. Что дала крестьянству диктатура пролетариата
Плакат труженикам села.
16. Преступник тот, кто режет молодняк
Плакат об увеличении поголовья скота.
17. Гражданин! Пусть этот плакат напомнит тебе о небывалом ужасе голода, который придет к тебе завтра, если ты не поможешь Поволжью сегодня
Плакат о голодающих Поволжья.
18. Казак! Тебя толкают на страшное, кровавое дело против трудового народа
Плакат о единстве целей трудового пролетариата, крестьянства и казачества.
19. Книгой и винтовкой добьем мировой капитал!
Плакат о методах борьбы с капитализмом.
20. Красный пахарь. Поспеши с продналогом!
Плакат о проведении продразверстки.
21. Остерегайтесь меньшевиков и эсеров: за ними идут царские генералы, попы и помещики
Плакат о двуличности конкурирующих партий.
22. Ленинизм
Плакат о необходимости выполнения задач, поставленных Ильичом.
23. Позор дезертирам
Плакат о личной ответственности каждого за уклонение от воинской службы.
24. У нас мало хлеба - рыба его заменит
Плакат о гибкости продовольственной программы.
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