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Бомба замедленного действия или вред газированных напитков

Бомба замедленного действия или вред газированных напитков

Организм человека содержит порядка 50-70% воды. Чтобы быть в хорошей форме, необходимо поддерживать водный баланс. Лучше всего пить обычную воду. Однако не каждый человек любит воду, есть любители чая, сока, минеральной воды, а кто-то с огромным удовольствие пьет газировку. А задумывались ли вы настолько опасна для человека газировка? Например, если взять во внимание излюбленные большинством современников Кока-Колу, Фанту, Спрайт, Пепси, есть ли в компонентном составе хоть что-то полезное? Или употребляя такие газированные напитки, человек поглощает практически всю таблицу химических элементов Менделеева?



Бомба замедленного действия или вред газированных напитков
К сожалению, реклама делает свое дело и очень много людей, подавшись на различные рекламные слоганы, которые буквально толкают немедленно отправиться в магазин и купить такую «невероятно вкусную газировку», ежедневно употребляю подобные напитки. А задумывался ли кто-то о том, насколько это небезопасно не только для здоровья, но порой и для жизни. Ведь состав таких напитков способен спровоцировать риск развития различных серьезных заболеваний, справиться с которыми будет не под силу ни одному медицинскому светиле.

Бомба замедленного действия или вред газированных напитков
Склонность к ожирению
Научно доказано, что одна баночка Кока-Колы добавляет полкилограмма веса в месяц.
Ежедневное употребление газированных напитков и отсутствие силы воли, чтобы отказаться от них, приводит к ожирению.

Бомба замедленного действия или вред газированных напитков
Проблемы с зубами
Для газировок характерно высокое процентное содержание сахара и кислоты, которые оказывают пагубное воздействие на зубную эмаль. В результате чрезмерного потребления газировки зубная эмаль разрушается. Далее могут возникнуть проблемы с нервными окончаниями и даже корнем, что приводит к полному разрушению зуба.
Также стоматологи не рекомендуют сразу после стакана Колы или Фанты чистить зубы, так как наличие кислоты на зубной эмали может спровоцировать дополнительную эрозию.

Проблемы с почками
Фосфорная кислота, которая присутствует в больших дозах в газированных напитках, приводит к формированию камней в почках. В результате трехлетнего эксперимента, проводимого на 1000 участниках, у которых в почках есть камни, было установлено, что чаще страдали почечными коликами люди, ежедневно употребляющие газировку.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой
Газировка содержит большое количество сахара. Если ежедневно выпивать хотя бы по одной жестяной баночке Кока-Колы, то вероятность наступления инфаркта возрастает на 20%. Кроме того, напиток оказывает негативное влияние на работу сердца и на кровяное давление.

Бомба замедленного действия или вред газированных напитков
Проблемы с опорно-двигательным аппаратом
Как мы уже говорили выше, газировка содержит высокий процент фосфорной кислоты, которая вымывает из организма кальций, магний и другие полезные минералы. Как результат, возможны проблемы с костями, они становятся более хрупкими, существует высокая вероятность переломов. Чрезмерное потребление напитков с высоким содержание сахара и кислот вызывает такие болезни, как артрит и остеопороз.
У детей, которые чрезмерно злоупотребляют газированными напитками, возможно неправильное формирование костей. Все осложняется тем, что данное явление небезопасно для растущего организма.

Проблемы с репродуктивной функцией
Некоторые сладкие газировки содержат такой компонент, как бисфенол-А. Если вы еще не слышали о данном веществе, то рекомендуем почитать, чтобы иметь представление о том, что попадает в ваш организм даже с одной бутылочкой напитка. Бисфенол-А провоцирует риск возникновения раковых заболеваний, а также приводит к нарушениям репродуктивной функции.

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