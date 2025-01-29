Почему вещи после стирки пахнут сыростью и что с этим делать

Выстиранная одежда должна пахнуть чистотой, свежестью или отдушкой кондиционера, но никак не затхлостью. Если же после очередной стирки вы ощутили неприятный аромат, значит, появилась проблема, которую нужно решить. Сегодня мы расскажем, из-за чего появляется ужасный запах плесени или канализации, и что нужно делать, чтобы избавиться от него раз и навсегда.

1. Состояние стиральной машины

2. Загрязнения в конструктивных элементах машины

3. Неверная дозировка порошка или геля для стирки

4. Ошибка при выборе режима

5. Долгая влажность

Плесень на резиновом уплотнителе стиральной машины.Самое первое, на что следует обратить внимание после появления на одежде затхлого запаха – состояние стиральной машины. Возможно, при установке вы ее неправильно подключили или допустили серьезные ошибки в уходе, из-за которых внутри барабана появилась плесень. Рассмотрим каждую из этих причин более подробно.• Неправильное подключение. Если вода из стиральной машинки уходит прямо в канализацию, нужно проверить подключение сливного шланга. Его нельзя выводить через манжету прямо в слив, иначе все запахи из канализации будут попадать в барабан и, как следствие, оседать на одежде в процессе стирки. Чтобы защитить машинку и вещи от неприятного аромата, необходимо поставить сифон с обратным клапаном.• Ошибки в уходе. Мы часто игнорируем уход за стиральной машиной, а ведь, по-хорошему, после каждого цикла стирки нужно очищать резиновый уплотнитель от налипшей пыли, ворса, ниток и прочих загрязнений, а также оставлять дверцу открытой хотя бы на пару часов для проветривания. Если этого не делать, со временем в барабане появятся бактерии и грибок, которые будут провоцировать появление затхлого запаха. Кстати, плесень не всегда выглядит, как маленькие черные точки – иногда она абсолютно невидима.Протрите барабан и уплотнитель уксусомЧтобы очистить барабан от бактерий и вредных микроорганизмов, смешайте уксус с небольшим количеством средства для мытья посуды, смочите в получившемся растворе губку и тщательно протрите все складки резинового уплотнителя, чтобы там не осталось даже намека на пыль, налет и плесень. Затем чистой влажной салфеткой протрите барабан. Также обработайте отсек для порошка – в нем тоже может быть грибок. Замочите его в миске с горячей водой, добавив уксус или лимонную кислоту.После того, как закончите процедуру очистки, запустите самый долгий цикл стирки без белья при температуре выше 60 градусов. Вместо порошка насыпьте в отсек немного лимонной кислоты. Когда вы увидите, что барабан наполнился пенной водой, поставьте стирку на паузу примерно на полчаса. По истечении времени нажмите «старт» и выберите режим дополнительного полоскания. В конце нужно будет насухо протереть уплотнитель, барабан, отделение для порошка и оставить стиральную машину открытой.Проверьте фильтр стиральной машины на наличие загрязнений.Для многих окажется открытием тот факт, что плесень может размножаться не только в барабане, но также в шланге или фильтре, через которые проходят сточные воды на пути к канализации. Так, например, сливной шланг часто забивается волосами, шерстью, кусочками ткани и посторонними предметами, и это среда становится идеальной для размножения бактерий.Чтобы решить проблему, не нужно пытаться прочистить шланг – легче заменить его на новый. Если же такой возможности нет, снимите шланг, промойте под мощной струей воды, а затем попробуйте удалить засор тонким ершиком. Для удаления поверхностных загрязнений можете засыпать в барабан пачку лимонной кислоты и запустить режим с самой высокой температурой.Засор сливного шланга в стиральной машине.Другой популярный источник неприятного запаха – это выходной фильтр. Он, равно как и шланг, собирает в себе мелкую пыль и мусор, поэтому засор становится лишь вопросом времени. Чтобы привести его в порядок, нужно отключить стиральную машину от воды и электричества, положить вокруг нее несколько половых тряпок, которые будут хорошо впитывать влагу.Далее снимите защитную панель-накладку, выкрутите тонкую заглушку и сразу поставьте под нее плоскую тарелку для сбора воды – она начнет литься мгновенно. Выкрутите сам фильтр, очистите его от грязи, промойте в миске с теплой мыльной водой, а затем протрите мягкой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки загрязнений. Возможно, для очистки некоторых участков понадобится пинцет. Когда все будет готово, установите фильтр обратно и запустите в пустой машинке цикл полоскания.Кстати, забытая в кармане монет, жевательная резинка, конфета, чек и прочие предметы также могут стать причиной появления неприятного запаха (и оставить на одежде трудновыводимые пятна). Поэтому тщательно проверяйте карманы перед тем, как отправить одежду в барабан, а по окончании стирки проверяйте уплотнитель на наличие посторонних предметов. Если таковой нашелся, советуем сразу запустить машинку вместе с лимонной кислотой на самой высокой температуре, а затем перестирать одежду, которая плохо пахнет.Порошок лучше насыпать мерной ложкой.Сыпать стиральный порошок «на глаз» – не очень хорошая идея. Если вы положите в отсек слишком мало, одежда не отстирается и запаха свежести не будет, а если слишком много – в системе появятся мыльные пробки. Кроме того, избыток средства приводит к тому, что на темной ткани появляются белые разводы, так как порошок полностью не выполаскивается, и затхлый запах.Если после стирки вы обнаружили на одежде все вышеупомянутые дефекты, сделайте следующее. Промойте чистой влажной тряпкой барабан, уплотнитель и отделение для моющих средств, а затем запустите режим с высокой температурой без белья и порошка. Что касается одежды, то ее нужно будет отправить на дополнительное полоскание после того, как приведете стиральную машину в порядок.Для каждого типа вещей нужен свой режим.Иногда одежда плохо пахнет просто потому, что ткань не отстиралась. Что делать в этом случае? Во-первых, не следует занашивать одежду – да, частые стирки приводят к быстрому износу ткани, но ждать пока она насквозь пропитается пылью, запахами еды и табака – тоже не очень хорошая идея. Для стирки выбирайте максимальную температуру, который позволяет производитель одежды. Во-вторых, не забивайте барабан одеждой под завязку – в нем должен оставаться «воздух». Помните, что для отжима и сушки внутри стиральной машины должно быть много свободного места. В-третьих, вещи, которые уже надевали, но пока не планируете стирать, вешайте на открытую стойку, чтобы они проветрились. В-четвертых, если одежда промокла, сразу отправляйте ее в стиральную машину – от долгого лежания в корзине на ней появится плесень. И не замачивайте надолго вещи – пары часов будет вполне достаточно, а потом смело начинайте полноценную стирку.Доставайте мокрую одежду сразу после стирки.Иногда у одежды запах сырости по очень простой причине – она слишком долго лежала влажной в стиральной машине. Поэтому, как только заканчивается режим стирки, сразу доставайте вещи из барабана и развешивайте на сушилку. В крайнем случае, если в ближайшие полчаса вы этого сделать не можете, просто откройте дверцу стиральной машины.Сушить вещи тоже нельзя спустя рукава – важно грамотно подходить к этому процессу. Место, где стоит сушилка, должно хорошо проветриваться и иметь минимальный уровень влажности (поэтому в ванной этого лучше не делать). Идеально, если она поместится на балконе или хотя бы в гостиной возле открытого окна. Если в квартире всегда высокая влажность, возможно, нужно будет купить осушитель, иначе от затхлого запаха никогда не получится избавиться.