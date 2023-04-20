Алкоголь в организме человека может появиться не только после того, как он выпьет что-то горячительное. Иногда виновниками промилле в крови могут стать обычные бананы.
Если человек весом 80–90 килограммов съест 5 перезревших бананов, то в его организм попадает около 10 граммов этанола, а это эквивалентно маленькой бутылке пива. Если в Германии с таким количеством алкоголя в организме человека за руль сесть можно, то в России рисковать уже не стоит. Алкотестер покажет, что вы пьяны.
Перезревшим считается полностью почерневший банан, хоть он и остаётся вкусным, выглядит такой фрукт уже непрезентабельно. Но если предположить, что кто-то очень любит чёрненькие бананы и такой человек съест около 20 штук, то ни о каком вождении автомобиля ни в Германии, ни в России даже думать не придётся. Человек будет серьёзно пьян, у него нарушится координация и речь. Имейте это в виду, если окажетесь в тропиках на необитаемом острове и смертельно захочется пропустить рюмочку-другую.
Надо заметить, что алкоголь в организме появляется не только от перезревших бананов, но и от любых продуктов, которые содержат много сахара. Даже булочка, даже хлеб, даже нормальный, не перезревший банан. В процессе расщепления сахаров в организме образовывается небольшое количество алкоголя. Это естественный процесс.
И напоследок небольшой, но интересный факт. Если вы болеете с похмелья, не торопитесь наливать себе стакан рассола из банки, попробуйте съесть банан. Этот фрукт окажет на ваш организм благотворное влияние и совсем не нанесёт вреда.
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Пять перезревших бананов равны одной бутылке пива по содержанию спирта
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