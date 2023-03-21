Веер – самый многозначный и красноречивый аксессуар дамского флирта

В прошлые столетия поведение женщин в обществе было строго регламентировано. Они не могли выставлять напоказ свои чувства и говорить, что им вздумается. Дамы должны были быть вежливы, скромны, воспитаны. Но, кокетки и прелестницы умели находить способы, чтобы выражать свои желания или флиртовать, не переходя границы дозволенного. Веер стал самым загадочным и многозначным дамским аксессуаром, который мог рассказать собеседнику обо всех симпатиях и намерениях его обладательницы.













После бала. Конрад Кизель.



Считается, что первые веера были завезены в Европу торговцами и представителями религиозных орденов из Китая и Японии. Поначалу они были доступны только членам королевских семей и расценивались как символ статуса, т. к. делались из слоновой кости и украшены драгоценными камнями. Но европейские мастера стали их копировать и к середине восемнадцатого столетия весь высший свет обзавелся новомодным аксессуаром.







Портрет Гедвиги Елизаветы Шарлотты Гольштейн-Готторпской.



Тогдашние веера делались по большей части из пышных перьев, закрепленных на ручке-основе. Кстати, в те времена они были не только женским, но и мужским аксессуаром. Спустя некоторое время аристократы стали предпочитать складные веера, которые к концу века полностью вытеснили фиксированные.







Портрет Марии Михайловны Волконской. К. Маковский.



В эпоху рококо веера производятся в больших количествах и становятся аксессуаром не только аристократии, но менее и привилегированных сословий. Но, как говорила писательница Жермена де Сталь: «По взмаху и манере держать веер можно отличить княгиню от графини, а маркизу от буржуазки». Все дело в том, что веера на тот момент превратились из просто элегантного аксессуара в орудие флирта и соблазнения. А языком веера владела только аристократия.







Обучение языку веера.



Дамы могли вести целые беседы при помощи вееров, как бы между прочим. Вот некоторые примеры красноречивого «общения»:

Веер, приложенный левой рукой к правой щеке – «да»;

Веер, приложенный правой рукой к левой щеке – «нет»;

Дама обмахивает себя левой рукой – «со мной не заигрывай»;

Веер возле губ означает: «я тебе не доверяю»;

Правая рука указывает закрытым веером на сердце – «я тебя люблю»;

Дотронуться до левого уха открытым веером – «за нами следят».







Портрет Александры, принцессы Уэльской. Ф. Винтерхальтер, 1864 год.







Портрет графини Варвары Алексеевны Мусиной-Пушкиной. Ф. Винтерхальтер, 1857 год.



В начале 19 века было напечатано несколько пособий, расшифровывающих тайный шифр опахал. Но викторианскую эпоху язык веера постепенно перестает использоваться, и аксессуар просто становится частью образа дамы. Веера выпускались в промышленных масштабах. Дамы непременно должны были иметь к каждому наряду свой веер. Особым шиком считались веера из страусовых перьев (из-за чего эти птицы были практически уничтожены).







Веера из страусовых перьев были очень популярными в 19 веке.



В 20 веке значение веера практически сошло на нет. Их можно было еще встретить разве что на светских раутах.







Веер – орудие дамского флирта.







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