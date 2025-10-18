Тренды в интерьере родом из нулевых

Интерьеры нулевых вызывают разные эмоции: у кого-то они стойко ассоциируются с безвкусицей, а кто-то ностальгирует по тем временам. Но дизайнеры считают, что они имеют право на второй шанс, а потому в новом сезоне предлагают вернуться к некоторым трендам из 2000-х. Сегодня мы расскажем, как их правильно стилизовать, чтобы получилось действительно красиво и актуально.
Тренд 1: Имитация натуральных материалов
Кирпич на стене должен быть похож на настоящий
В начале 2000-х годов на рынке появилось много новых строительных материалов, призванных ускорить и облегчить ремонт, сделать его более бюджетным. ДСП, пластик, самоклеящаяся пленка – благодаря низкой цене, каждый мог себе их позволить, поэтому материалы стали невероятно популярными. Чаще всего в квартирах можно было встретить имитацию дерева или камня, обои с рисунком кирпичной кладки. Понятно, что выглядело это не слишком достоверно, и зачастую портило и удешевляло интерьер, поэтому вскоре от тренда отказались.
Сейчас имитация натуральных материалов выглядит намного более реалистично, поэтому модный в нулевых прием вновь «на коне». Главное – выбирать те экземпляры, которые действительно смотрятся натурально, чтобы визуально их было сложно отличить от камня, дерева и пр. Обратите внимание на стеновые панели из МДФ, плитку под мрамор, ламинат, имитирующий деревянные доски, искусственный камень.
Перед тем, как покупать материал, оцените его внешний вид при разном освещении: дневном, ночном, естественном, искусственном. Только так вы сможете убедиться в том, что вам действительно нравится эта фактура, и что она хорошо впишется в интерьер.
Тренд 2: Большое количество техники
Серебристая техника плохо вписывалась в интерьер
Еще один характерный признак интерьера двухтысячных – это большое количество техники в доме. Впрочем, такая тяга к бытовым приборам неудивительна – в то время на рынке появлялось много новых устройств, и всем хотелось стать обладателями плоских телевизоров, музыкальных колонок, объемных проигрывателей для дисков.
Хозяйкам тоже было из чего выбрать – всевозможные кухонные приборы, призванные облегчить готовку, вызывали бурю эмоций и желание пополнить свою коллекцию всем и сразу. Главным минусом такого разнообразия техники в доме было то, что она оставалась на виду и создавала визуальный шум. Серебристые и металлические поверхности редко вписывались в «евроремонт» с нотками классики, поэтому получался диссонанс.
Выбирайте встроенную технику
В наше время интересных и полезных устройств для дома стало в разы больше, поэтому нет смысла отказываться от них из-за страха, что, например, пылесос не впишется в интерьер. Но и соблюдать некоторые нюансы, которые помогут создать стильное и современное пространство даже с обилием техники, также нужно. Вот несколько советов:
• Отдавайте предпочтение встроенной технике, особенно на кухне. Холодильник, микроволновка, духовка – хорошо, если все эти приборы будут гармонично «вписаны» в мебельный шкаф, а не будут стоять отдельно. Для мелкой бытовой техники, например, кофеварки, чайника, блендера можно предусмотреть специальную нишу на рабочей поверхности.
• Подумайте, как спрятать провода, чтобы они не мозолили вам глаза. На маркетплейсах можно найти множество разных органайзеров, которые помогут аккуратно организовать шнуры, кабели и пр.
• Покупайте бытовые приборы, только если они действительно вам нужны. Заводить технику, потому что она в тренде или появилась у друзей – не лучшее решение. Такие гаджеты будут лишь занимать место в квартире и покрываться пылью.
• Если вы фанат бытовой техники, оформляйте квартиру в минималистичном стиле. Тогда она гармонично впишется в обстановку и не будет перегружать интерьер.
Тренд 3: Гламур
С гламуром нужно быть очень осторожными
Помните, как в 2000-х годах одевалась Пэрис Хилтон? Это гламур в чистом виде. В интерьерах было нечто похожее: много ярких цветов, броского декора, глянцевых поверхностей. Ни о каком минимализме и сдержанности не было даже речи. Сначала в «гламурном» стиле свои квартиры оформляли знаменитости, а уже за ними активно повторяли обычные люди. Стиль недолго был на пике популярности – через некоторое время он уже стал признаком безвкусицы и показной демонстрацией роскоши и высокого статуса.
Впрочем, если вам по душе такое направление в интерьере, вы можете его использовать, но осторожно. В случае с гламуром важно соблюдать чувство меры, выдержать единую цветовую гамму, чтобы все выбранные оттенки хорошо сочетались между собой. Также важно выбирать только качественные материалы для отделки и декора, не переборщить с акцентами. Если не знаете, с чего начать, посмотрите для вдохновения проекты современных дизайнеров, полистайте ленту интерьерных блогов и пр.
Тренд 4: Фотообои
Современные фотообои лучше вписываются в интерьер
Ярким признаком интерьера нулевых были шкафы-купе с рисунком на дверцах, фотообои, кухонные фартуки с 3D-эффектом (все же помнят эти гигантские фрукты и овощи, которые сопровождали нас во время завтрака, обеда и ужина?) Они выглядели настолько красиво и необычно, что сразу вызвали восторг у населения. Такие вещи использовали для создания акцентов в интерьере, и долгое время они действительно были востребованы. Но, увы, ничто не вечно.
Со временем люди поняли, что слишком яркие цвета и неестественные формы плохо вписываются в интерьер и утомляют, поэтому постепенно стали от них отказываться. Кроме того, подобная мебель и декор стала встречаться чуть ли не в каждой второй квартире, поэтому даже речи не шло об индивидуальном интерьере.
Если вы сейчас находитесь в поисках акцентов для своей квартиры, вы смело можете обратить внимание на фотообои или сделать интересный фартук с рисунком на кухне. Современные варианты выглядят очень красиво и презентабельно, становятся гармоничным дополнением интерьера, а не создают дисбаланс. Но важно придерживаться некоторых правил.
Кухонные фартуки тогда и сейчас
Так, в случае с фотообоями нужно отдавать предпочтение качественным полотнам, которые впишутся в общую цветовую гамму интерьера и не станет перетягивать на себя все внимание. Обратите внимание, что они служат акцентом, поэтому клеить их нужно только на одну стену. Обычно, это место за диваном, в изголовье кровати, возле обеденной зоны или рабочего стола.
Что касается кухонного фартука, то его лучше оформить не цельным полотном, как в 2000-х, а плиткой. Используйте яркие цвета, орнаменты, оригинальную кладку. Если кухня выполнена в нейтральных тонах и минималистичном стиле, такой фартук станет прекрасным дополнением.
Тренд 5: Объемная мебель
В гостиных 2000-х годов мебель была громоздкая
Если вспоминать интерьер 2000-х годов, то на ум обязательно придет массивная мебель. Огромные мебельные стенки, угловые диваны, шкафы-купе на пол стены, громоздкие компьютерные столы с кучей ящиков и полок сверху. Они не просто занимали много места в квартире и перегружали ее, но еще и выглядели безвкусно.
В современных интерьерах все так же неприемлема габаритная мебель, особенно если речь идет о хрущевках, однушках, крохотных студиях и пр. Но это не значит, что нужно жертвовать собственным комфортом ради нескольких квадратных метров. Просто старайтесь подбирать мебель таким образом, чтобы она хорошо смотрелась в масштабе. Например, перед большим диваном можно постелить пропорциональный ему ковер, а рядом с крупным креслом поставить высокое растение в горшке, например, фикус или пальму. Мебель в цвет стен – еще один вариант, который поможет не перегрузить интерьер.
