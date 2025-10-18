Тренды в интерьере родом из нулевых

Интерьеры нулевых вызывают разные эмоции: у кого-то они стойко ассоциируются с безвкусицей, а кто-то ностальгирует по тем временам. Но дизайнеры считают, что они имеют право на второй шанс, а потому в новом сезоне предлагают вернуться к некоторым трендам из 2000-х. Сегодня мы расскажем, как их правильно стилизовать, чтобы получилось действительно красиво и актуально.

Тренд 1: Имитация натуральных материалов

Тренд 2: Большое количество техники

Тренд 3: Гламур

Тренд 4: Фотообои

Тренд 5: Объемная мебель

Кирпич на стене должен быть похож на настоящийВ начале 2000-х годов на рынке появилось много новых строительных материалов, призванных ускорить и облегчить ремонт, сделать его более бюджетным. ДСП, пластик, самоклеящаяся пленка – благодаря низкой цене, каждый мог себе их позволить, поэтому материалы стали невероятно популярными. Чаще всего в квартирах можно было встретить имитацию дерева или камня, обои с рисунком кирпичной кладки. Понятно, что выглядело это не слишком достоверно, и зачастую портило и удешевляло интерьер, поэтому вскоре от тренда отказались.Сейчас имитация натуральных материалов выглядит намного более реалистично, поэтому модный в нулевых прием вновь «на коне». Главное – выбирать те экземпляры, которые действительно смотрятся натурально, чтобы визуально их было сложно отличить от камня, дерева и пр. Обратите внимание на стеновые панели из МДФ, плитку под мрамор, ламинат, имитирующий деревянные доски, искусственный камень.Перед тем, как покупать материал, оцените его внешний вид при разном освещении: дневном, ночном, естественном, искусственном. Только так вы сможете убедиться в том, что вам действительно нравится эта фактура, и что она хорошо впишется в интерьер.Серебристая техника плохо вписывалась в интерьерЕще один характерный признак интерьера двухтысячных – это большое количество техники в доме. Впрочем, такая тяга к бытовым приборам неудивительна – в то время на рынке появлялось много новых устройств, и всем хотелось стать обладателями плоских телевизоров, музыкальных колонок, объемных проигрывателей для дисков.Хозяйкам тоже было из чего выбрать – всевозможные кухонные приборы, призванные облегчить готовку, вызывали бурю эмоций и желание пополнить свою коллекцию всем и сразу. Главным минусом такого разнообразия техники в доме было то, что она оставалась на виду и создавала визуальный шум. Серебристые и металлические поверхности редко вписывались в «евроремонт» с нотками классики, поэтому получался диссонанс.Выбирайте встроенную техникуВ наше время интересных и полезных устройств для дома стало в разы больше, поэтому нет смысла отказываться от них из-за страха, что, например, пылесос не впишется в интерьер. Но и соблюдать некоторые нюансы, которые помогут создать стильное и современное пространство даже с обилием техники, также нужно. Вот несколько советов:• Отдавайте предпочтение встроенной технике, особенно на кухне. Холодильник, микроволновка, духовка – хорошо, если все эти приборы будут гармонично «вписаны» в мебельный шкаф, а не будут стоять отдельно. Для мелкой бытовой техники, например, кофеварки, чайника, блендера можно предусмотреть специальную нишу на рабочей поверхности.• Подумайте, как спрятать провода, чтобы они не мозолили вам глаза. На маркетплейсах можно найти множество разных органайзеров, которые помогут аккуратно организовать шнуры, кабели и пр.• Покупайте бытовые приборы, только если они действительно вам нужны. Заводить технику, потому что она в тренде или появилась у друзей – не лучшее решение. Такие гаджеты будут лишь занимать место в квартире и покрываться пылью.• Если вы фанат бытовой техники, оформляйте квартиру в минималистичном стиле. Тогда она гармонично впишется в обстановку и не будет перегружать интерьер.С гламуром нужно быть очень осторожнымиПомните, как в 2000-х годах одевалась Пэрис Хилтон? Это гламур в чистом виде. В интерьерах было нечто похожее: много ярких цветов, броского декора, глянцевых поверхностей. Ни о каком минимализме и сдержанности не было даже речи. Сначала в «гламурном» стиле свои квартиры оформляли знаменитости, а уже за ними активно повторяли обычные люди. Стиль недолго был на пике популярности – через некоторое время он уже стал признаком безвкусицы и показной демонстрацией роскоши и высокого статуса.Впрочем, если вам по душе такое направление в интерьере, вы можете его использовать, но осторожно. В случае с гламуром важно соблюдать чувство меры, выдержать единую цветовую гамму, чтобы все выбранные оттенки хорошо сочетались между собой. Также важно выбирать только качественные материалы для отделки и декора, не переборщить с акцентами. Если не знаете, с чего начать, посмотрите для вдохновения проекты современных дизайнеров, полистайте ленту интерьерных блогов и пр.Современные фотообои лучше вписываются в интерьерЯрким признаком интерьера нулевых были шкафы-купе с рисунком на дверцах, фотообои, кухонные фартуки с 3D-эффектом (все же помнят эти гигантские фрукты и овощи, которые сопровождали нас во время завтрака, обеда и ужина?) Они выглядели настолько красиво и необычно, что сразу вызвали восторг у населения. Такие вещи использовали для создания акцентов в интерьере, и долгое время они действительно были востребованы. Но, увы, ничто не вечно.Со временем люди поняли, что слишком яркие цвета и неестественные формы плохо вписываются в интерьер и утомляют, поэтому постепенно стали от них отказываться. Кроме того, подобная мебель и декор стала встречаться чуть ли не в каждой второй квартире, поэтому даже речи не шло об индивидуальном интерьере.Если вы сейчас находитесь в поисках акцентов для своей квартиры, вы смело можете обратить внимание на фотообои или сделать интересный фартук с рисунком на кухне. Современные варианты выглядят очень красиво и презентабельно, становятся гармоничным дополнением интерьера, а не создают дисбаланс. Но важно придерживаться некоторых правил.Кухонные фартуки тогда и сейчасТак, в случае с фотообоями нужно отдавать предпочтение качественным полотнам, которые впишутся в общую цветовую гамму интерьера и не станет перетягивать на себя все внимание. Обратите внимание, что они служат акцентом, поэтому клеить их нужно только на одну стену. Обычно, это место за диваном, в изголовье кровати, возле обеденной зоны или рабочего стола.Что касается кухонного фартука, то его лучше оформить не цельным полотном, как в 2000-х, а плиткой. Используйте яркие цвета, орнаменты, оригинальную кладку. Если кухня выполнена в нейтральных тонах и минималистичном стиле, такой фартук станет прекрасным дополнением.В гостиных 2000-х годов мебель была громоздкаяЕсли вспоминать интерьер 2000-х годов, то на ум обязательно придет массивная мебель. Огромные мебельные стенки, угловые диваны, шкафы-купе на пол стены, громоздкие компьютерные столы с кучей ящиков и полок сверху. Они не просто занимали много места в квартире и перегружали ее, но еще и выглядели безвкусно.В современных интерьерах все так же неприемлема габаритная мебель, особенно если речь идет о хрущевках, однушках, крохотных студиях и пр. Но это не значит, что нужно жертвовать собственным комфортом ради нескольких квадратных метров. Просто старайтесь подбирать мебель таким образом, чтобы она хорошо смотрелась в масштабе. Например, перед большим диваном можно постелить пропорциональный ему ковер, а рядом с крупным креслом поставить высокое растение в горшке, например, фикус или пальму. Мебель в цвет стен – еще один вариант, который поможет не перегрузить интерьер.