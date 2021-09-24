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Как идеально очистить решётку для гриля

После шашлыков решётка становится настолько грязной, что даже не хочется подходить к ней и мыть. Однако есть намного более простой способ очистить её, не прилагая никаких усилий и не используя химию!
Как идеально очистить решётку для гриля
Большую часть нагара можно удалить с помощью шарика из фольги. Просто скомкайте кусок фольги и протрите им решётку.
Как идеально очистить решётку для гриля
Чтобы удалить абсолютно весь нагар без труда, газету смочите водой.
Как идеально очистить решётку для гриля
И оберните ею решётку со всех сторон, чтобы влажная газета плотно прилегала к решётке.
Как идеально очистить решётку для гриля
Оставьте на ночь в таком виде.
Как идеально очистить решётку для гриля
На следующий день уберите газету и остатки грязи просто протрите тряпкой.

Как идеально очистить решётку для гриля
Нагар уйдёт без следа, причём долго тереть ничего не надо — лишь слегка протереть тряпкой.
Как идеально очистить решётку для гриля
Подробнее о том, как почистить решётку для гриля, смотрите в видео ниже:


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