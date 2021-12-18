5 откровенно безумных краш-тестов, которые вышли за привычные рамки

Старт, внимание, пуск.

1. Самый-самый лосиный тест

Лось на дороге.

2. Полное перекрытие

Полезно знать, не так ли?

3. Финт ушами

Пристегивайте ремни, товарищи.

4. Живой ARCAP

Слабоумие и отвага, больше ничего не скажешь.

5. Счастливое безумие

Такого не делают даже сейчас.