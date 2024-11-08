Хитрости для экономной уборки

Каждая женщина мечтает, чтобы в ее квартире царили чистота и порядок, ведь именно от них зависит чувство уюта и желание возвращаться домой. Однако совсем не хочется тратить на уборку много времени и сил, покупать дорогостоящие средства и все выходные проводить в компании половой тряпки.







Мы полностью поддерживаем эти желание, а потому делится хитростями, которые упростят и ускорят уборку.

Хитрость 1: Протирайте ручки раствором из соли и соды

Хитрость 2: Чистите выключатели димексидом

Хитрость 3: Мойте батареи уксусным раствором

Хитрость 4: Ухаживайте за мусорными ведрами

Хитрость 5: Убирайте пятна на плите горчицей

Хитрость 6: Проводите влажную уборку с уксусом

Хитрость 7: Чистите раковину солью и уксусом

Соль и сода уберут с ручек стойкие загрязненияВо время уборки дверные ручки часто игнорируют либо вспоминают о них раз в месяц. И очень зря, ведь от них тоже зависит, насколько ухоженно и аккуратно выглядит ваша квартира. Сама процедура займет от силы пять минут – просто уберите пыль с помощью влажной салфетки или тряпки. Но если вы заметили на фурнитуре стойкие пятна, придется прибегать к тяжелой артиллерии.Возьмите глубокую миску, налейте в нее 100 миллилитров воды, положите по одной чайной ложке соды и соли и хорошо перемешайте. Смочите тряпку в полученном растворе и пройдитесь по дверным ручкам. В конце протрите их насухо и наслаждайтесь результатом – от загрязнений не останется даже следа.Что касается деревянных ручек, то их можно обработать небольшим количеством воска или растительного масла. Смочите в нем кусочек фланели и протрите фурнитуру. После процедуры ручки будут не только ухоженно выглядеть, но и красиво блестеть.Димексид устранит желтизну на выключателях.Выключателям, как и дверным ручкам, уделяют мало внимания, а ведь они очень быстро загрязняются. Только представьте, сколько раз в день вы прикасается к ним мокрыми и грязными руками! Труднее всего приходится выключателям на кухне – им «достается» еще и немного жира, который находится на пальцах в процессе готовки. Поэтому если вы не будете регулярно их протирать, то со временем на поверхности образуются стойкие следы, которые не получится убрать обычной влажной тряпкой. В этом случае вам пригодится обычный спирт или средство, в состав которого он входит. Смочите ватный диск в жидкости, приложите на 20-30 секунд к грязному выключателю, а затем тщательно протрите поверхность.Если же вы заметили, что выключатели пожелтели от времени и частого использования, на помощь придет обычный димексид, который можно купить в любой аптеке. Смочите в нем тряпку и нанесите на пожелтевшую поверхность. Через пять-десять минут уберите остатки салфеткой. Обращаем ваше внимание, что с димексидом лучше работать в маске и перчатках: у него достаточно специфический запах, а если средство попадет на руки, то может пересушить кожу.Сначала пропылесосьте батареи, а затем протрите.Еще одна деталь интерьера, про которую забывают в процессе уборки. А ведь грязная, пыльная батарея сразу бросается в глаза, особенно если в квартире установлены старые советские радиаторы. Да, их можно прикрыть шторами, чтобы гости не заметили, но тогда после их ухода придется еще и стирать занавески, которые соберут на себя всю пыль с батарей.Итак, для начала поверхности нужно очистить от пыли с помощью пылесоса с плоской насадкой. Если ее нет, можете взять обычный фен для волос. Повесьте позади радиатора влажную тряпку и продуйте прибор феном. Благодаря такой хитрости вся пыль осядет на ткани.После этого следует приготовить раствор, состоящий из одного литра воды, одной чайной ложки жидкого мыла, двух столовых ложек соды и одной столовой ложки уксуса. Хорошо перемешайте все компоненты, смочите в жидкости тряпку и хорошо протрите радиатор со всех сторон. Помыть секции изнутри получится с помощью зубной щетки или ершика для посуды.Для мытья мусорного ведра можно использовать соду.Если на кухне появился неприятный запах, есть всего два варианта, что именно стало его источником: холодильник или мусорное ведро. Чаще всего всему виной последнее, ведь мы редко моем ведро после того, как забираем оттуда пакет с мусором. Советуем исправиться, и уделять пристальное внимание очистке емкости. Пару раз в неделю промывайте ведро теплой водой с добавлением моющего средства.А если вы заметили стойкие пятна, приготовьте следующий раствор: смешайте одну столовую ложку соды, половину чайной ложки стирального порошка и 100 миллилитров воды. Натрите ведро внутри и снаружи полученной жидкостью, а через десять минут смойте ее и пройдитесь по поверхности сухой тряпкой.Лайфхак: Чтобы избежать появления неприятных запахов в ведре, насыпайте в него немного наполнителя для кошачьего лотка и добавляйте пару капель эфирного масла. Первый ингредиент будет впитывать лишнюю влагу, а второй – обеспечит роскошный аромат.Мойте решетку кашицей из горчичного порошкаПожалуй, самым грязным местом на кухне является плита, и это совсем неудивительно, учитывая, что готовим мы несколько раз в день. Поэтому приходится каждый день мыть поверхность, убирая кусочки еды и жирные пятна. Однако помыть плиту и конфорки – не значит устранить всю проблему. Есть еще и решетка, которую часто упускают из виду.Чтобы привести ее в порядок, используйте горчицу. Смешайте две столовых ложки порошка с чайной ложкой лимонного сока и добавьте немного воды, чтобы получилась густая кашица. Нанесите смесь на решетку и оставьте примерно на 20 минут. По истечении времени хорошо пройдитесь по ней металлическим скребком, смойте остатки средства теплой водой и вытрите решетку насухо.Влажная уборка избавит от пылевых клещей.А вы знали, что кашель и аллергические реакции часто проявляются из-за переизбытка пыли в квартире? Она является питательной средой для пылевых клещей, поэтому так важно регулярно проводить в квартире влажную уборку.Чтобы победить вредителя, который так сильно ухудшает состояние вашего здоровья, мойте полы водой с добавлением уксуса. На ведро достаточно будет двух-трех столовых ложек 9-процентного уксуса. Намочите тряпку, хорошо выкрутите ее и протрите все поверхности в комнате: столы, подоконники, полки и прочие места, где обычно скапливается пыль.Вам понадобится мелкая соль и немного уксусаРаковина из нержавейки является самым практичным из существующих сегодня вариантов. Однако она тоже нуждается в своевременном и грамотном уходе, особенно когда дело касается налета. Если вы уже устали бороться с ним, попробуйте дешевое и эффективное средство. Смешайте столовый уксус с мелкой солью, чтобы в итоге получилась густая кашица, и обработайте этим составом мойку. Оставьте пасту на 20-30 минут, а по истечении времени хорошо протрите поверхность губкой и смойте остатки водой.С другими загрязнениями поможет справиться сода – она отлично борется не только с налетом, но и с жиром. Смешайте ее с крахмалом в пропорции 1:1, добавьте немного воды, нанесите полученную смесь на губку и протрите раковину. В конце нужно насухо все вытереть.Если же речь идет о керамической мойке, то для ее чистки лучше использовать зубной порошок. Просто нужно нанести его на загрязненные участки, потереть губкой и смыть водой. Любой налет исчезнет за считанные минуты, а раковина будет выглядеть чистой и ухожей. Но самое приятное, что на поверхности не останется никаких царапин.