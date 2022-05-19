25 обычных, казалось бы, вещей, официально запрещенных в разных странах

Хиджаб обзору не помеха.
Как известно, по всему миру зачастую принимают нелепые и странные законы. Сегодня речь пойдет о различных вещах (от желтой одежды до путешествий во времени), которые были официально запрещены правительствами по всему миру.
1. Игровые приставки
Запретный плод: игровые приставки.
Китай
В 2000 году китайское правительство ввело запрет на продажу игровых приставок. Так китайцы хотели добиться того, чтобы молодежь не тратила свое время зря, вместо того, чтобы работать.
2. Одежда Эмо
Запретный плод: одежда Эмо.
Россия
Правительство окрестили эмо-стиль «угрозой национальной стабильности». После этого мода в стиле это была запрещена, чтобы снизить высокий показатель самоубийств среди подростков.
3. «Западные» прически
Запретный плод: маллет.
Иран
К запрещенным прическам в «западном стиле» относятся маллет, спайк и хвостик.
4. День святого Валентина
Запретный плод: день святого Валентина.
Саудовская Аравия
Запрещено продавать любую продукцию красного цвета в День святого Валентина. Но подобный запрет привел к появлению процветающего черного рынка.
5. Видеоигры
Запретный плод: видеоигры.
Греция
Несмотря на то, что изначально закон был предназначен для запрета электронных игровых автоматов, он был сформулирован очень нечетко и привел к аресту посетителя, который играл в обычную компьютерную игру в интернет-кафе. После давления со стороны ЕС закон был в конечном итоге переписан.
6. Реинкарнация без предварительного согласия
Запретный плод: реинкарнация без предварительного согласия.
Китай
Звучит полностью сумасшедше и нелепо. Но это действительно способ китайского правительства контролировать тибетских буддистов, которые верят в реинкарнацию.
7. Витаминизированные продукты
Запретный плод: витаминизированные продукты.
Дания
В Дании существует, по-видимому, сильный страх употребления слишком большого количества витаминов. К сожалению, это привело к запрету многих популярных продуктов, таких как молоко Ovaltine и рисовые каши Crispies.
8. Игра «Эрудит»
Запретный плод: игра Эрудит.
Румыния
Во время правления в Румынии в 1980-е годы президента Николае Чаушеску эта игра была официально запрещена. Чаушеску описал ее как «чрезмерно интеллектуальную» и «провокаторским злом».
9. Фильмы Клэр Дэйнс
Запретный плод: фильмы Клэр Дэйнс.
Манила
После того, как актриса описала Манилу, как «жуткую, странную и воняющую тараканами», в городе были планомерно уничтожены все фильмы с ней. Также Клэр Дэйнс запретили въезд в город.
10. Большинство детских имен
Запретный плод: большинство детских имен.
Дания
В стране есть 24 000 официально утвержденных государством имен. Если родители хотят назвать ребенка по другому, им нужно обратиться за разрешением.
11. «Аватар» в 2D
Запретный плод: фильм Аватар.
Китай
По-видимому, идея людей перехода людей на сторону коренного населения против империалистических сил не была хорошо воспринята китайским правительством. Фильм разрешен к показу в стране только в 3D, хотя в Китае почти нет 3D-кинотеатров.
12. Фёрби
Запретный плод: Фёрби.
США (АНБ)
Хотя это не был общенациональный запрет, технически он был предпринят правительством. В 1999 году Агентство национальной безопасности США (АНБ) стало подозревать, что милые мягкие игрушки «Фёрби» могут быть использованы для записи секретной информации.
13. Желтая одежда
Запретный плод: желтая одежда.
Малайзия
В 2011 году правительство Малайзии запретило любую одежду желтого цвета, вплоть до наручных повязок и шнурков. Это был цвет определенной группы активистов оппозиции.
14. Жасмин
Запретный плод: жасмин.
Китай
После «жасминовой революции» в Тунисе жасмин вдохновил и китайских протестующих. В итоге, китайское правительство не только расправилось с ними, но и запретило сам цветок.
15. Хаггис
Запретный плод: хаггис.
США
Традиционный шотландский хаггис делают из овечьего легкого. А этот продукт является незаконным в Соединенных Штатах в течение 40 лет.
16. Мобильные телефоны
Запретный плод: мобильные телефоны.
Куба
Во время правления Фиделя Кастро только высокопоставленным правительственным чиновникам разрешалось иметь мобильник.
17. Жевательная резинка
Запретный плод: жевательная резинка.
Сингапур
С 1992 года импорт и продажа жевательной резинки являются незаконными в Сингапуре. Так местные власти заботятся о сохранении городских улиц и общественных мест в чистоте.
18. Манекены
Запретный плод: манекены.
Иран
Стоит уточнить: в Иране запрещены не все манекены. Но вот лучше не выставлять у себя в магазине любой женский манекен без хиджаба.
19. Пластиковые пакеты
Запретный плод: пластиковые пакеты.
Бангладеш
Бангладеш объявил вне закона пластиковые пакеты в 2002 году. Вскоре эту тенденцию поддержали Франция, Танзания и Мексика.
20. Вождение для женщин
Запретный плод: женское вождение.
Саудовская Аравия
Что интересно, в стране нет никакого официального закона, запрещающего женщинам садиться за руль. Но при этом им не выдают права.
21. Кетчуп
Запретный плод: кетчуп.
Франция
В 2011 году Франция запретила кетчуп в школьных столовых. Подобным образом попытались приучить молодежь к национальной кухне.
22. Макдональдс
Запретный плод: Макдональдс.
Боливия
Опять же, технически нет ни одного закона о запрете «Макдональдс» в Боливии, но их попросту не открывают в этой стране. На сегодняшний день Боливия - единственная латиноамериканская страна, в которой нет этих популярных американских ресторанов фаст-фуда.
23. Порка
Запретный плод: порка.
Швеция
В некоторых странах только недавно отменили порку детей в школах. А в Швеции даже родители не могут отшлепать своих детей.
24. Ходунки
Запретный плод: ходунки.
Канада
После того, как исследования, проведенные в Канаде, показали, что у младенцев, которые учатся ходить с помощью ходунков, наблюдается задержка развития моторики, ходунки были запрещены в 2004 году. Сегодня канадские дети учатся ходить по старинке.
25. Путешествия во времени
Запретный плод: путешествия во времени.
Китай
Видимо из-за «легкомысленной» трактовки этого понятия многими телевизионными шоу и фильмами, в которые включены элементы путешествия во времени, китайские цензоры попросту запретили даже упоминания о путешествиях во времени.
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