Что будет, если положить кусок мыла в микроволновую печь

Эксперимент для любопытных и немного жадных.

Любопытный и небесполезный эксперимент с мылом и микроволновкой.

Время выдержки – 2 минуты.

Секунд через 15.

Что происходит с мылом в микроволновке.

Примерно через полторы минуты.

Вот, сколько мыльного суфле можно получить из одного маленького бруска.