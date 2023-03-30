Почему некоторых османских султанов воспитывали в клетках

В самом сердце Стамбула стоит роскошный дворец османских султанов - Топкапы. Именно здесь была королевская резиденция правителей одной из самых могущественных империй своего времени. К огромному комплексу, отданному под гарем, примыкает непримечательное помещение, спрятанное за высокой стеной. Это помещение называется кафес, или клетка. Сюда заточали возможных наследников престола. Здесь они были обречены находиться до конца своих дней, медленно сходя с ума. Зачем же султаны поступали со своими родными братьями столь жестоко?
Многие османские традиции могут показаться нам довольно жестокими и даже варварскими. Веками европейцы слагали настоящие легенды о жизни в Османской империи. Многое, конечно, было преувеличено. Как и во многих исламских династиях, турки практиковали «правило старшинства», когда наследство переходило от брата к брату, а не от отца к сыну. Таким образом, все мужчины в пределах старшего поколения должны были погибнуть, прежде чем власть перейдет к старшему мужчине в следующем поколении.
Вид на дворец Топкапы и Босфор.
Каждый кто становился султаном, первым делом уничтожал всех своих конкурентов, даже если они на тот момент были грудными младенцами. Ведь если этого не сделать, то государству грозят заговоры против правителя, народные восстания, междоусобные войны.
Внутренний двор дворца Топкапы.
Эту жестокую практику впервые использовал султан Мехмед II. Этот правитель прославился многими хорошими делами. Сначала он разгромил крестоносцев, завоевал Константинополь. Именно этот султан создал Порту - центральное правительство Османской империи. Мехмед был очень набожен, хорошо знал Коран. На основании изречений этой древней мудрой книги он издал свод законов, назвав его Канун. Сам Мехмед II получил в своё время блестящее образование и понимал насколько важно образование для того, чтобы государство процветало. Султан лично контролировал строительство новых школ, сделал обязательным преподавание догматов ислама, грамматики, логики, математики, законоведения и других наук.
Витражные окна в кафес.
Кроме всех этих прекрасных вещей, Мехмед II прославился тем, что по восхождении на престол задушил шёлковым шнуром всех девятнадцать своих единокровных братьев. После этого он издал это как закон. Этот закон действовал почти две сотни лет. Отменил его сын Мехмеда III, Ахмед I. Он, став султаном, отказался убивать своего умственно неполноценного брата. Вместо этого поместил его под домашний арест.
Внутреннее убранство кафес.
Во дворце Топкапы, вплотную к гарему примыкало одноэтажное здание. За его высокими стенами и спрятал Ахмед своего брата Мустафу. Так появилась на свет система кафес. Здание было непримечательным снаружи, но весьма богато оформленным внутри. Великолепные витражи украшали окна. У помещения были высокие потолки, пышно убранные комнаты, устланные великолепными коврами. Там была роскошная высокая терраса, бассейн и прекрасный сад. Невзирая на всю изысканность и роскошь обстановки — это была тюрьма. Буквально клетка.
Вид на кафес снаружи.
Турки поняли, что такая система очень удобна — все претенденты на престол собраны в одном месте. Вреда они не могут причинить никакого, но зато если султан внезапно скончался, а наследника не оставил — брали следующего по старшинству и короновали. Принцев помещали в клетку, когда им исполнялось восемь лет. Там они пребывали до своей естественной кончины. Их надёжно охраняли, но определённые свободы у них были. Они могли получать образование, иметь множество наложниц. Не разрешалось только жениться и иметь детей.
Вечерний Стамбул.
К сожалению, от такой жизни очень многие или спивались, или сходили с ума. Бывало такое, что на престол восходили люди совершенно невменяемые и не способные выполнять возложенные на них обязанности. Как это получилось с Мустафой I. Не лучше был Мурад IV, который воцарился после его смерти в 1623 году.
Султан Мурад IV.
Начал он с того, что издал запрет на кофе, алкогольные напитки и курение табака. Наказанием было жестокое избиение. При второй поимке нарушителей этого закона топили в водах Босфора. Ночью Мурад сам бегал по улицам и если видел курящего или пьющего кофе — отрубал ему голову. Бывало султан сидел в своей беседке у воды и развлекался стрельбой из лука по лодочникам. Ещё этот безумный правитель мог выскочить с мечом в полночь из своих покоев босиком на улицу и убивал любого, кто попадался ему на пути.
Султан Ибрагим Безумный.
Ещё одна жертва подобной изоляции — Ибрагим, которого впоследствии прозвали Безумным. В клетке он прожил двадцать два года. Пребывая в постоянном страхе смерти. После кончины брата его возвели на престол. Ибрагим заподозрил, что это всего лишь ловушка, а брат просто решил его казнить. Он отказался выходить из своих покоев, пока прямо к дверям его тюрьмы не принесли мёртвое тело султана.
Ночной вид на дворец Топкапы.
Правление Ибрагима запомнилось позорными оргиями и упадком. От его имени правила мать Ибрагима — Кесем Султан в паре с визирем. Безумцу разрешалось развлекаться вволю, чем он и занимался. Султан обожал пышнотелых женщин. Его гарем был забит толстушками со всего мира. Вес красавиц варьировался от 130 до 230 килограммов. Ибрагим считал, чем толще, тем лучше. Красавицы должны были придерживаться специальной диеты — их постоянно кормили всевозможными сладостями и пирожными. Безумный султан спустил на своих толстых наложниц всю казну. Он позволял им тратить деньги направо и налево.
Сад во внутреннем дворе дворца.
Странные сексуальные ролевые игры и приступы неконтролируемой ярости лишили его сначала трона, а потом и жизни. Выходки Ибрагима терпеливо сносили, когда он в припадке гнева приказал утопить в Босфоре весь свой трёхсотенный гарем. Вытерпели даже тогда, когда он в гневе швырнул своего маленького сына в фонтан и тот чуть не умер. Однажды безумец переполнил чашу терпения: он похитил и обесчестил дочь высокопоставленного священника. После издевательств он отправил её обратно к отцу. Позора она не стерпела и покончила с собой.
Беседка с видом на Босфор.
Муфтий пожаловался, а янычары подняли настоящее восстание. Ибрагима спасла от растерзания мать. Его опять поместили в клетку. Но теперь он был ограничен тем, что содержался в маленькой комнате на чердаке. Служанки рассказывали, что из-за двери они часто слышали как свергнутый султан плачет. Спустя некоторое время оскорблённый и опозоренный муфтий добился казни Ибрагима Безумного. Когда в комнату к бывшему султану пришёл палач, тот впервые в жизни проявил смелость — он сражался за свою жизнь, как лев.
Покои султана во дворце Топкапы.
Можно долго спорить о том, что такие средства были оправданными, но мы видим ужасные последствия такой длительной изоляции. Когда в 1687 году на трон был возведён Сулейман II, который провёл тридцать шесть лет в клетке, он сказал: «Если мне должно умереть — то пусть так и будет. Томиться почти сорок лет в тюрьме — это настоящий бесконечный кошмар. Лучше умереть один раз, чем медленно умирать каждый день. За один вздох пережить ужас, который приходится переживать долгие годы».
Помещения гарема.
Последний султан Османской империи взошёл на престол, будучи пятидесяти шести лет от роду. Всю свою жизнь он провёл в кафес. Это было самое продолжительное заключение за всю историю этой печальной практики. Правил Мехмет VI Вахидеттин вплоть до упразднения империи после Первой мировой войны.
Ворота во дворец Топкапы.
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