Поэтесса, гоняющая ослов, и другие женщины-христианки арабской Испании, вошедшие в историю

5 неарабских женщин арабской Испании, навсегда оставшихся в истории. Картина Эгрона Лундгрена.

Субх умм Валад: Аврора из страны басков

Субх не единственная девушка, которой доводилось гулять под видом юноши, это была редкая, но всё же распространённая практика в арабской истории.

Румайкийя: поэтесса, гоняющая ослов

Картина Ашиля Ложе.

Лампагия: красота не приносит удачи

Картина Франческо Баллезио.

Тода Аснарес: родство с арабом не только позорно, но и полезно

Портрет от Антонио де Оланда.

Валлада: куртизанка в стране без куртизанок