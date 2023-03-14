Даже простой ремонт порой способен творить чудеса. Герои нашей подборки всю душу вложили в обустройство своего гнездышка, и оно того стоило. Многие идеи мы уже взяли на заметку — надеемся, они пригодятся и вам.
Квартира на 2-й день после покупки и 2 недели назад
«Купили квартиру в ипотеку, почти все деньги вложили в первый взнос. Определили срок на ремонт и переезд — 2 недели»
«Небольшой бюджет и сжатые сроки повлияли на некоторые решения в ремонте».
Столовая до и после ремонта
Ванная до и после трансформации
Просто удивительно! Cмело вы обошлись со старой плиткой. И оно того стоило.
«Мой маленький домик до и после ремонта»
Стало очень тепло, ярко и гостеприимно.
«Мой первый дом. До и после ремонта»
«Купили жилье в старом доме. Прошлых жильцов не особо беспокоило состояние квартиры, но мы решили переделать вообще все»
Ванная до и после ремонта
Получилось здорово, все так хорошо сложилось! Узоры «не спорят», делают ванную уютной и расширяют пространство. Мне нравится.
«Просто обновили декор в гостиной»
Ванная до и после
«Все деньги вложил в квартиру. Купил надувной матрац и переехал. Мало-помалу в свободное время делал ремонт, все в первый раз. Получилось примерно вот так»
Маленький туалет, без душа и ванны
«Классных дизайнерских решений у меня нет, но и цель была другая — просто чтобы было чисто первое время»
Свежий слой краски способен решить кучу проблем
«Освежили ванную. Постарались подчеркнуть ее достоинства»
Как светло и просторно! И в то же время очень уютно. Отличная работа
«Покрыла краской все, включая обои. Кажется, стало лучше»
«Очень жалко продавать дом: столько сил вложили в него»
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Вторая жизнь старых квартир
Даже простой ремонт порой способен творить чудеса. Герои нашей подборки всю душу вложили в обустройство своего гнездышка, и оно того стоило. Многие идеи мы уже взяли на заметку — надеемся, они пригодятся и вам.
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