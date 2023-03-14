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Вторая жизнь старых квартир

Даже простой ремонт порой способен творить чудеса. Герои нашей подборки всю душу вложили в обустройство своего гнездышка, и оно того стоило. Многие идеи мы уже взяли на заметку — надеемся, они пригодятся и вам.

Квартира на 2-й день после покупки и 2 недели назад

Вторая жизнь старых квартир

«Купили квартиру в ипотеку, почти все деньги вложили в первый взнос. Определили срок на ремонт и переезд — 2 недели»

Вторая жизнь старых квартир
«Небольшой бюджет и сжатые сроки повлияли на некоторые решения в ремонте».

Столовая до и после ремонта

Вторая жизнь старых квартир

Ванная до и после трансформации

Вторая жизнь старых квартир
Просто удивительно! Cмело вы обошлись со старой плиткой. И оно того стоило.

«Мой маленький домик до и после ремонта»

Вторая жизнь старых квартир

Стало очень тепло, ярко и гостеприимно. 

«Мой первый дом. До и после ремонта»

Вторая жизнь старых квартир

«Купили жилье в старом доме. Прошлых жильцов не особо беспокоило состояние квартиры, но мы решили переделать вообще все»

Вторая жизнь старых квартир

Ванная до и после ремонта

Вторая жизнь старых квартир
Получилось здорово, все так хорошо сложилось! Узоры «не спорят», делают ванную уютной и расширяют пространство. Мне нравится.

«Просто обновили декор в гостиной»

Вторая жизнь старых квартир

Ванная до и после

Вторая жизнь старых квартир

«Все деньги вложил в квартиру. Купил надувной матрац и переехал. Мало-помалу в свободное время делал ремонт, все в первый раз. Получилось примерно вот так»

Вторая жизнь старых квартир

Маленький туалет, без душа и ванны

Вторая жизнь старых квартир

«Классных дизайнерских решений у меня нет, но и цель была другая — просто чтобы было чисто первое время»

Вторая жизнь старых квартир

Свежий слой краски способен решить кучу проблем

Вторая жизнь старых квартир

«Освежили ванную. Постарались подчеркнуть ее достоинства»

Вторая жизнь старых квартир

Как светло и просторно! И в то же время очень уютно. Отличная работа

Вторая жизнь старых квартир

«Покрыла краской все, включая обои. Кажется, стало лучше»

Вторая жизнь старых квартир

«Очень жалко продавать дом: столько сил вложили в него»

Вторая жизнь старых квартир
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