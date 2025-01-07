Растения, которые эффективно борются с появлением плесени и грибка в квартире

К сожалению, в последнее время повышенная влажность, сырость, грибок, плесень в квартире – весьма распространённые проблемы, с которыми достаточно сложно бороться в домашних условиях. Однако выход найден.







На этот раз он кроется в комнатных растениях, благодаря которым, если не полностью, то хотя бы частично можно избавиться от негативных факторов, пагубно влияющих на общее самочувствие и здоровье в целом.

1. Обзаведитесь хлорофитумом

2. Обзаведитесь спатифиллумом

3. Обзаведитесь бостонским папоротником

4. Обзаведитесь плющом Хедера

5. Обзаведитесь тёщиным языком

6. Обзаведитесь пальмами

7. Обзаведитесь тилландсией

8. Обзаведитесь орхидеей

Хлорофитум не только очищает воздух, а и борется с появлением плесени.Прежде всего, хлорофитум славится своими природными воздухоочистительными свойствами, помогающими избавиться от токсинов, формальдегидов, бензола и ксилола, выделяющихся из различных предметов в квартире, в том числе из лакокрасочных материалов. Впрочем, это растение прекрасно справляется с повышенной влажностью и поглощает вредные микроорганизмы, а значит, предотвращает образование грибка и плесени. Хлорофитум так же улучшает качество воздуха и теплообмен в помещении, поэтому держа его в доме, вы забудете как об аллергии, так и о бессоннице.Спатифиллум — красивый и надёжный борец с плесенью.Спатифиллум – одно из самых популярных комнатных растений, славящихся своими свойствами очищать воздух, удаляя из него вредные химические вещества, включая формальдегиды и группы ароматических углеводородов. Женское счастье неприхотливо в уходе, поэтому отлично будет чувствовать себя в помещениях с повышенной влажностью (это может быть как ванная комната, так и кухня), поглощая её, тем сам предотвращая образование плесени и грибков.Бостонский папоротник также способен предотвратить появление плесени и грибка.Бостонский папоротник, он же нефролепис, выделяется необычной «пушистой» листвой и славится своими воздухоочистительными свойствами. Ко всему прочему, это растение поглощает не только вредные вещества и пыль, а и лишнюю влагу в помещении, делая его гораздо суше. Таким образом, споры грибка и плесени гибнут, теряют все шансы на размножение. Папоротник достаточно прост в уходе, он любит влажный воздух, такую же влажную почву, отлично переносит высокую температуру, при этом нуждается в обильном освещении, плохо переносит сквозняки и холод.Плющ Хедера надёжный помощник в непростой борьбе с грибками и плесенью.Привлекательное вьющееся растение – английский плющ с первых минут приковывает внимание своей роскошной листвой. Хедера славится быстрым размножением, ловкой ползучестью и отменным цеплянием практически к любой поверхности.Оно легко адаптируется и переносит любой тип почв, а также может расти даже в самых жёстких условиях, включая палящее солнце и тень. Английский плющ частенько используют в качестве комнатного растения, поскольку помимо декоративной функции, оно обладает способностью убирать из помещения лишнюю влагу, а также плесень, витающую в воздухе. Разместите плющ на верхних полках или возле вентиляционного отверстия, подвести в кашпо на кухне или в прихожей, как можно ближе к ванной комнате. Таким образом он поглотит как вредные вещества, так и различные споры, переносящиеся по воздуху.Пара горшочков тёщиного языка и вы раз и навсегда позабудете о появлении плесени, а также грибка.Пожалуй, сансевиерия – одно из самых неприхотливых растений, удаляющих из воздуха и окружающей среды вредные вещества, в том числе бытовые токсины и споры плесени. Тёщин язык прекрасно переносит засуху и недостаточную освещённость, поэтому держать его в квартире – сплошное, а главное полезное удовольствие.Пальмы также приносят много пользы для дома.Пальмы – растения, неплохо приживающиеся в любой среде. Они достаточно хорошо переносят как жару, так и холод. Единственный момент – стоит избегать сквозняков. Также пальмы славятся тем, что могут поглощать из воздуха различного рода загрязнения как химические, так и бытовые. Ко всему прочему, эти симпатичные деревца эффективные борцы с повышенной влажностью, а это означает, что чем суше помещение, тем меньше шансов на образование плесени и грибков. Разместите кадку возле окна или двери, поставьте в угол на кухне или на стиральную машинку в ванной и получите сто процентную гарантию того, что весь лишний конденсат с лёгкостью впитается в листья и растения.Тилландсия препятствует появлению грибков и плесени.Небольшое, но при этом весьма симпатичное растение, которое удобно разместить хоть на прикроватной тумбочке, хоть на небольшой полке в ванной комнате. В любом случае оно практически в любых условиях справится с поставленной перед ним задачей и пресечёт любые попытки размножения плесени и грибка. Так что смело прикупите себе пару горшочков с тилландсией и поставьте их там, где чаще всего образуется конденсат или повышена влажность.Орхидеи не только красивые, а и очень полезны для дома.Кто бы мог подумать, что столь роскошное растение способно не только радовать своей красотой, а и бороться с появлением плесени и грибка. Орхидеи обладают антимикробными свойствами, а также выделяют определённые химические вещества, убивающие и подавляющие рост плесневелых и грибковых спор, вредоносных бактерий и даже вирусов. Таким образом, гарантирован свежий воздух и защита от различного рода аллергенов, провоцирующих плохое самочувствие. Держать орхидеи можно как в ванной комнате, так и в спальне, на кухне, прихожей, гостиной и в любом другом месте, где чувствуется повышенная влажность и собирается конденсат.