Растения, которые эффективно борются с появлением плесени и грибка в квартире

К сожалению, в последнее время повышенная влажность, сырость, грибок, плесень в квартире – весьма распространённые проблемы, с которыми достаточно сложно бороться в домашних условиях. Однако выход найден.
На этот раз он кроется в комнатных растениях, благодаря которым, если не полностью, то хотя бы частично можно избавиться от негативных факторов, пагубно влияющих на общее самочувствие и здоровье в целом.
1. Обзаведитесь хлорофитумом
Хлорофитум не только очищает воздух, а и борется с появлением плесени.
Прежде всего, хлорофитум славится своими природными воздухоочистительными свойствами, помогающими избавиться от токсинов, формальдегидов, бензола и ксилола, выделяющихся из различных предметов в квартире, в том числе из лакокрасочных материалов. Впрочем, это растение прекрасно справляется с повышенной влажностью и поглощает вредные микроорганизмы, а значит, предотвращает образование грибка и плесени. Хлорофитум так же улучшает качество воздуха и теплообмен в помещении, поэтому держа его в доме, вы забудете как об аллергии, так и о бессоннице.
2. Обзаведитесь спатифиллумом
Спатифиллум — красивый и надёжный борец с плесенью.
Спатифиллум – одно из самых популярных комнатных растений, славящихся своими свойствами очищать воздух, удаляя из него вредные химические вещества, включая формальдегиды и группы ароматических углеводородов. Женское счастье неприхотливо в уходе, поэтому отлично будет чувствовать себя в помещениях с повышенной влажностью (это может быть как ванная комната, так и кухня), поглощая её, тем сам предотвращая образование плесени и грибков.
3. Обзаведитесь бостонским папоротником
Бостонский папоротник также способен предотвратить появление плесени и грибка.
Бостонский папоротник, он же нефролепис, выделяется необычной «пушистой» листвой и славится своими воздухоочистительными свойствами. Ко всему прочему, это растение поглощает не только вредные вещества и пыль, а и лишнюю влагу в помещении, делая его гораздо суше. Таким образом, споры грибка и плесени гибнут, теряют все шансы на размножение. Папоротник достаточно прост в уходе, он любит влажный воздух, такую же влажную почву, отлично переносит высокую температуру, при этом нуждается в обильном освещении, плохо переносит сквозняки и холод.
4. Обзаведитесь плющом Хедера
Плющ Хедера надёжный помощник в непростой борьбе с грибками и плесенью.
Привлекательное вьющееся растение – английский плющ с первых минут приковывает внимание своей роскошной листвой. Хедера славится быстрым размножением, ловкой ползучестью и отменным цеплянием практически к любой поверхности.
Оно легко адаптируется и переносит любой тип почв, а также может расти даже в самых жёстких условиях, включая палящее солнце и тень. Английский плющ частенько используют в качестве комнатного растения, поскольку помимо декоративной функции, оно обладает способностью убирать из помещения лишнюю влагу, а также плесень, витающую в воздухе. Разместите плющ на верхних полках или возле вентиляционного отверстия, подвести в кашпо на кухне или в прихожей, как можно ближе к ванной комнате. Таким образом он поглотит как вредные вещества, так и различные споры, переносящиеся по воздуху.
5. Обзаведитесь тёщиным языком
Пара горшочков тёщиного языка и вы раз и навсегда позабудете о появлении плесени, а также грибка.
Пожалуй, сансевиерия – одно из самых неприхотливых растений, удаляющих из воздуха и окружающей среды вредные вещества, в том числе бытовые токсины и споры плесени. Тёщин язык прекрасно переносит засуху и недостаточную освещённость, поэтому держать его в квартире – сплошное, а главное полезное удовольствие.
6. Обзаведитесь пальмами
Пальмы также приносят много пользы для дома.
Пальмы – растения, неплохо приживающиеся в любой среде. Они достаточно хорошо переносят как жару, так и холод. Единственный момент – стоит избегать сквозняков. Также пальмы славятся тем, что могут поглощать из воздуха различного рода загрязнения как химические, так и бытовые. Ко всему прочему, эти симпатичные деревца эффективные борцы с повышенной влажностью, а это означает, что чем суше помещение, тем меньше шансов на образование плесени и грибков. Разместите кадку возле окна или двери, поставьте в угол на кухне или на стиральную машинку в ванной и получите сто процентную гарантию того, что весь лишний конденсат с лёгкостью впитается в листья и растения.
7. Обзаведитесь тилландсией
Тилландсия препятствует появлению грибков и плесени.
Небольшое, но при этом весьма симпатичное растение, которое удобно разместить хоть на прикроватной тумбочке, хоть на небольшой полке в ванной комнате. В любом случае оно практически в любых условиях справится с поставленной перед ним задачей и пресечёт любые попытки размножения плесени и грибка. Так что смело прикупите себе пару горшочков с тилландсией и поставьте их там, где чаще всего образуется конденсат или повышена влажность.
8. Обзаведитесь орхидеей
Орхидеи не только красивые, а и очень полезны для дома.
Кто бы мог подумать, что столь роскошное растение способно не только радовать своей красотой, а и бороться с появлением плесени и грибка. Орхидеи обладают антимикробными свойствами, а также выделяют определённые химические вещества, убивающие и подавляющие рост плесневелых и грибковых спор, вредоносных бактерий и даже вирусов. Таким образом, гарантирован свежий воздух и защита от различного рода аллергенов, провоцирующих плохое самочувствие. Держать орхидеи можно как в ванной комнате, так и в спальне, на кухне, прихожей, гостиной и в любом другом месте, где чувствуется повышенная влажность и собирается конденсат.
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