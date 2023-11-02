3 огромные птицы, для которых человек не угроза, а добыча

Человек привык считать себя царем природы, ведь именно он заселил в конечном итоге всю планету и уничтожил или низвёл до состояния вымирания практически все наиболее опасные виды животных. Однако, в дикой среде все еще остаются грозные хищники, способные без проблем побороть и превратить в обед с высоким содержанием протеина даже физически крепкого мужчину. И речь в данном случае идет отнюдь не о таких предсказуемых представителях дикого мира, как волки или медведи. Речь идет о птицах. Очень больших и опасных птицах.
1. Беркут
Одна из самых крупных птиц в мире. |Фото: kartinkin.net.
Представитель семейства ястребиных и самый крупный представитель семейства орлов из ныне живущих на планете. Беркут широко распространен как на территории Евразии, так и в Серверной Америке. Широко распространен в России, Казахстане, на севере Монголии, в Корее, Японии, в центральном Китае, в Турции и в некоторых местах Ближнего востока, включая север Африки. Птица живет почти на всей территории США, в Мексике, а также посещает Канаду ради гнездования. На сегодняшний день беркут не считается вымирающим видом.
Нападают даже на людей. |Фото: kartinkin.net.
Размах крыльев беркута может достигать 2.5 метров, а масса самых крупных крылатых хищников переваливает за 5 кг. У этих орлов очень мощный клюв и крепкие когти. Основа рациона – крупные грызуны. Однако, голодный беркут не долго думает перед нападением и на более крупную добычу: оленей, козлов, овец. В горных регионах беркуты убивают горных козлов, скидывая их с отвесных скал. На сегодняшний день существует минимум три задокументированных случая нападения на человека. Последний раз беркут бросался на «царя природы» в 2014 году в Казахстане. Жертвой стал подросток. Парня удалось спасти подоспевшим местным жителям.
2. Клинохвостый орёл
В 2016 году попытался унести ребенка. |Фото: pulse.mail.ru.
Древний представитель хищных птиц. На сегодняшний день Клинохвостый орёл проживает только в одном месте на планете – в Австралии. Существованию птицы на данный момент почти ничего не угрожает. Размах крыльев этой птицы достигает 2.3 метров, а максимальная масса переваливает за 5 кг (у самцов). Обитают эти орлы как в горах, так и на равнинах. Охотятся в Австралии в первую очередь на кроликов, однако не брезгуют и более крупной добычей. В голодной время клинохвостые орлы способны без проблем питаться падалью. На сегодняшний день зарегистрирован минимум один инцидент с нападением на человека. В 2016 году орёл напал на подростка и попытался его унести… Стоит подчеркнуть, что хотя кролики составляют 92% рациона этой птицы, в Австралии хорошо известны случаи когда небесные хищники бросались на крупный рогатый скот и даже на взрослых кенгуру.
3. Боевой орёл
Опаснее, чем кажется. ¦Фото: mavink.com.
Еще один потенциальный хищник-людоед. Боевые орлы обитают в центральной и южной Африке. На сегодняшний день птица вымирает из-за хозяйственной деятельности человека. Относятся к семейству ястребиных. Размах крыльев составляет 2.5 метра. Масса хищника при этом может достигать 6 кг. Как другие собратья, орел вооружен мощным клювом и цепкими когтями. Основу рациона составляют крупные грызуны и млекопитающие средних размеров. В голодное время орлы начинают также бить другую птицу и нередко нападают на человека, преимущественно на детей. Так в 2019 году в Эфиопии Боевой орел убил ребенка и покалечил еще двух пытавшихся его спасти. Взрослые подоспели на помощь только тогда, когда мальчик уже скончался.
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