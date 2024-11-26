Когда родителям стоит давать деньги взрослым детям, а когда - нет

Если вы – миллионер, то вопрос о том, давать взрослым детям деньги или нет, перед вами не стоит. Вот только большинство читателей этого журнала к таковым не относятся. Материал подскажет, когда родителям 45+ действительно уместно оказывать финансовую помощь своим взрослым детям, а когда – нет.
1. Вместо вступления
Давать или не давать - вот в чём вопрос.
Принятие решения помогать или не помогать взрослому ребенку требует взвешенности. Давать деньги своим взрослым детям не должно быть поспешным решением. И это решение не должно быть исключительно эмоциональной реакцией. Материал постарается описать сценарии, когда оказывать финансовую помощь взрослым детям уместно.
2. Поощрение зрелости
Деньги должны поощрять взросление. / Фото: angliya.com
Если наша цель как родителя — воспитать ответственных взрослых, то мы стремимся предоставить детям возможность управлять кредитами и выполнять свои соглашения. Но мы допускаем их безответственность, если продолжаем давать или одалживать деньги, пока они не умеют ими распоряжаться. Давай деньги по первому требованию, мы становимся для них препятствием к обучению на собственных ошибках. Поэтому мы должны проверять свои мотивы, когда думаем о том, как помочь нашим детям. Убедитесь, что, давая деньги, вы тем самым не покупаете их постоянную зависимость от вас.
3. Поддержка действительно важной потребности
На казино не дадим, сорянчик... / Фото: ekonomstrojdom.ru
Только вы можете определить, что является достойной потребностью, а что нет. Возможно, это деньги, необходимые для получения высшего образования, достойного здравоохранения или внутри чрезвычайной ситуации. Легкомысленно накопленный долг на кредитной карте или проигрыш в онлайн-казино не попадают в эту категорию.
4. Вы и ваш(а) супруг(а) должны быть оба согласны помощь оказать
Мы постреляем деньгами в небо, а они пусть подавятся / Фото: psychologies.ru
Пример из жизни. Ваш сын женится и говорит, что родители его невесты хотят закатить пышную свадьбу. Вы спрашиваете супруга, что он об этом думает, на что тот отвечает, что не видит смысла «стрелять деньгами в небо» и предпочёл бы подарить сыну на свадьбу некоторую наличность в конверте. В этом случае вы не должны идти на поводу и предоставить возможность «пострелять в небо» родителям невесты, если для них это в приоритете. Деньги вы не печатаете, поэтому решение – только за вами.
5. Околофинансовая помощь, которую легко предложить, так же важна
Поживи в своей детской, пока не встанешь на ноги. / Фото: design.pibig.info
У многих родителей взрослых детей нет финансовых ресурсов, чтобы давать наличные, но у них может быть пустая спальня, поэтому разрешение ребенку вернуться домой может быть щедрым предложением. Любые финансовые ожидания должны быть прояснены, а соглашение должно быть четко обозначено как временное, поскольку цель состоит в том, чтобы помочь ребенку справиться с временными трудностями самостоятельно.
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