Когда родителям стоит давать деньги взрослым детям, а когда - нет

1. Вместо вступления

Новости СМИ2 Давать или не давать - вот в чём вопрос./ Фото: modasadovod.ru

2. Поощрение зрелости

Деньги должны поощрять взросление. / Фото: angliya.com

3. Поддержка действительно важной потребности

На казино не дадим, сорянчик... / Фото: ekonomstrojdom.ru

4. Вы и ваш(а) супруг(а) должны быть оба согласны помощь оказать

Мы постреляем деньгами в небо, а они пусть подавятся / Фото: psychologies.ru

5. Околофинансовая помощь, которую легко предложить, так же важна

Поживи в своей детской, пока не встанешь на ноги. / Фото: design.pibig.info