15 культовых мотоциклов всех времён и народов

Байк из легенды BMW R 80 G/S.
В поездках на мотоциклах есть особая дорожная романтика. И даже многие из тех, кто никогда не ездил на мотоцикле, мечтают о железном коне в своем гараже. В огромной армии байков есть такие, которые поддерживают свой высокий статус на протяжении десятилетий. В нашем обзоре мотоциклы, которые стали иконами для байкеров.
1. 1936 Harley-Davidson EL
Мотоцикл 1936 Harley-Davidson EL.
Мотоцикл 1936 Harley-Davidson EL считается настоящей классикой производителя. Именно этот мотоцикл вдохновлял многие поколения супер тяжелых собратьев. На момент выпуска, в этом мотоцикле было реализовано сразу несколько инновационных конструкторских решений, что позволило сделать его одним из лучших в своем классе на несколько десятилетий.
2. 1959 Triumph T120 Bonneville
Мотоцикл 1959 Triumph T120 Bonneville.
Когда Triumph T120 Bonneville вышел на рынок, он смог установить сразу несколько рекордов, в том числе и по скорости разгона до 100 км\ч. Пик славы этого мотоцикла пришелся на 1963 год, однако пользовались им еще не одно десятилетие. Уже на исходе XX века линейка этих мотоциклов была свернута, однако в 2001 году производитель решил вернуться к работе над классической серией.
3. Honda CB750
Мотоцикл Honda CB750.
Мотоцикл Honda CB750 от 1969 года еще одна легенда, на сей раз из далекой страны Восходящего солнца. На момент выпуска этот самурай казался невероятно сложным с точки зрения технической составляющей. Мотоцикл смог совершить своего рода революцию на рынке, введя в трен 4-цилинндровые двигатели, которые пришли на смену популярным тогда 2-цилиндровым.
4. Honda CT70 TRAIL
Мотоцикл Honda CT70 TRAIL.
Другой японец, который, безусловно, завоевал свое место в истории. Этот мотоцикл был не только очень производительным, но и очень доступным. В результате только за 1970 год было продано свыше 100 тысяч экземпляров. Даже сегодня CT70 остается одним из самых массовых продуктов на рынке мотоциклов. Производство модели свернули в 1994 году.
5. Honda GL1000 Gold Wing
Мотоцикл Honda GL1000 Gold Wing.
Японцы делают многие вещи хорошо, однако мотоциклы у них явно на особом счету. Красавчик Honda GL1000 Gold Wing стал настоящей революцией своего времени. Во-первых, это не совсем мотоцикл, это гибрид автомобиля и мотоцикла. Во-вторых, это один из мощнейших мотоциклов 80-х годов прошлого столетия.
6. Harley-Davidson Low Rider
Мотоцикл Harley-Davidson Low Rider.
Переплыв обратно в США стоит вспомнить о таком железном коне, как Harley-Davidson Low Rider. Определенно не самый известный мотоцикл за рубежом, однако в США данная модель входит в число самых почитаемых, во всяком случае, когда речь заходит конкретно об этом производителе.
7. BMW R 80 G/S
Мотоцикл BMW R 80 G/S.
Мотоцикл BMW R 80 G/S должен быть хорошо известен многим. Появился он в 1981 году и очень быстро завоевал популярность благодаря своим ездовым качествам, надежности и сравнительной доступности. Хотя мотоцикл является не самым стильным, можно смело сказать, что это настоящая «рабочая лошадка», которая может сослужить добрую службу даже сегодня.
8. KAWASAKI ZX900 NINJA
Мотоцикл KAWASAKI ZX900 NINJA.
Мотоцикл KAWASAKI ZX900 NINJA – больше чем легенда, это легенда среди легенд. Выпущен он был в 1984 году и стал самым мощным спортивным мотоциклом. Таковым он оставался еще несколько лет в условиях жесткой конкуренции. Одной из любопытных деталей KAWASAKI стало использование в нем большого числа пластиковых деталей.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии