Секреты красоты знаменитостей прошлого

С нами не соскучишься!

Джоан Кроуфорд увлажняла глаза кислотой, Мэрилин Монро вшивала мрамор в лифчик, а Марлен Дитрих посыпала свои парики золотой пылью. Вот несколько секретов красоты знаменитых экранных королев минувшего века.







Обладательница «Оскара» Джоан Кроуфорд закапывала в глаза борную кислоту, чтобы сделать их яркими, мерцающими.