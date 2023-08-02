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10 возможностей микроволновки, которая сгодится не только для разогрева еды


10 возможностей микроволновки, которая сгодится не только для разогрева еды

Несмотря на то, что вокруг микроволновки бытует уйма различных мифов, этот кухонный гаджет пользуется огромной популярностью как у офисных сотрудников, так и у сотен семей. С ним запросто можно разогреть еду и состряпать на скорую руку горячие бутерброды, но это лишь самая малость того, на что способна столь универсальная микроволновая печь.

1. Избавляемся от надоедливой кожуры


Хотите избавиться от кожуры? Отправьте овощи в микроволновку. \ Фото: sites.google.com.

Хотите избавиться от кожуры? Отправьте овощи в микроволновку. \ Фото: sites.google.com.

 

Практически каждая хозяйка хотя бы раз в своей жизни сталкивалась с такой проблемой, как очистка овощей и фруктов от тонкой кожуры. Особенно, когда речь идёт о помидорах, перце и баклажанах. И совсем необязательно истязать их кипятком, как в старые добрые времена. Достаточно просто сделать крестообразный надрез сверху и отправить овощи в микроволновку на пару минут при средней мощности. Как только овощи или фрукты слегка остынут, кожура тут же начнёт трескаться и отставать. Поэтому снять её не составит никакого труда.
Одним движением руки избавляемся от шкурки. \ Фото: biolokus.ru.

Одним движением руки избавляемся от шкурки. \ Фото: biolokus.ru.

 

2. Выжимаем по максимуму





Разогреваем цитрусовые. \ Фото: dselection.ru.

Разогреваем цитрусовые. \ Фото: dselection.ru.

 

Если вы любитель свежевыжатого цитрусового сока, тогда этот лайфхак специально для вас. Хотите получить любимого напитка больше? Что же, тогда смело отправляйте целые апельсины, мандарины, грейпфруты или же лимоны в микроволновку на двадцать секунд. Подобный трюк размягчит фрукт, сделав его более сочным, соответственно количество сока увечится. И всё, что вам останется, так это разрезать его на две или четыре части и хорошенько отжать.
Выжимаем по максимуму. \ Фото: kitchendecorium.ru.

Выжимаем по максимуму. \ Фото: kitchendecorium.ru.

 

3. Стерилизация тары


Стерилизация банок. \ Фото: tehno.guru.

Стерилизация банок. \ Фото: tehno.guru.

 

Ещё один крутой способ с микроволновкой придётся по нраву всем тем, кто сталкивается с консервацией или же с прикормом новорожденных детей. Как оказалось, в микроволновой печи запросто можно стерилизовать банки и детские бутылочки для молока и смесей. Прежде всего стоит вымыть банки или бутылки, а затем, набрав немного воды так, чтобы она перекрывала дно, отправить в микроволновку на три минуты, выставив на полную мощность.
Важно! Стоит помнить о том, что любые стеклянные предметы внутри печки не должны соприкасаться между собой, поэтому обязательно расставьте их так, чтобы между ними были небольшие зазоры.
Стерилизация посуды для новорожденных. \ Фото: dombrat.ru.

Стерилизация посуды для новорожденных. \ Фото: dombrat.ru.

 

4. Избавляемся от въевшегося запаха в досках


Избавляемся от неприятного запаха. \ Фото: denverussia.blog.

Избавляемся от неприятного запаха. \ Фото: denverussia.blog.

 

Замучил неприятный и навязчивый запах кухонных досок, от которого не знаете, как и чем избавиться? Тогда этот маленький трюк специально для вас. Возьмите половину лимона и натрите хорошенько предварительно вымытую поверхность доски, и отправьте её в микроволновку на пять-шесть минут. После ополосните доску под проточной водой и тщательно вытрите. Запаха как ни бывало.

5. Варка капустных листьев


Всё гениальное - просто. \ Фото: chert-poberi.ru.

Всё гениальное - просто. \ Фото: chert-poberi.ru.

 

Решили приготовить голубцы? Тогда поспешите взять на заметку дельный совет. Кочан капусты стоит вымыть под проточной водой, а затем удалить кочерыжку и вновь хорошенько промыть прохладной водой. Затем возьмите неглубокое блюдо или не сильно глубокую миску. Налейте на дно немного воды (около сантиметра) и положите капусту, прочно обмотав пищевой плёнкой для создания парникового эффекта. Варить на средней мощности примерно десять минут, периодически переворачивая кочанчик.
Быстрая варка капустных листьев для голубцов. \ Фото: kulinarenok.ru.

Быстрая варка капустных листьев для голубцов. \ Фото: kulinarenok.ru.

 

6. Возвращаем аромат специям


Возвращаем аромат специям. \ Фото: vdomax.ru.

Возвращаем аромат специям. \ Фото: vdomax.ru.

 

Стоит ли говорить о том, что травы и специи при длительном хранении способны утрачивать свой аромат? И если такое уж произошло, то смело отправляйте их (Важно! не забудьте пересыпать приправы в мисочку, банку или специальный лоток) в микроволновку на 10-15 секунд, установив на полную мощность.

7. Избавляемся от луковых слёз


Хватить лить слёзы! \ Фото: bigpicture.ru.

Хватить лить слёзы! \ Фото: bigpicture.ru.

 

Устали плакать от лука каждый раз, когда его нарезаете? Тогда микроволновка в помощь! Очистите луковицу/цы, срежьте верхушку и низ, а затем выложив на блюдо и отправьте в микроволновую печь на тридцать секунд. Затем, когда лук остынет, смело можете приступать к его шинковке.
Важно! Такой способ помогает сохранить все полезные вещества в луке, но при этом нейтрализует те, которые отвечают за слезоотделение.
Избавляемся от луковых слёз. \ Фото: kulinaria-ok.ru.

Избавляемся от луковых слёз. \ Фото: kulinaria-ok.ru.

 

8. Дрожжевое тесто


Готовим дрожжевое тесто. \ Фото: google.com.ua.

Готовим дрожжевое тесто. \ Фото: google.com.ua.

 

Ни для кого не секрет, что дрожжевому тесту необходимо время и тепло для того, чтобы оно подошло. Но что делать, когда нет времени ждать и душа требует скорейшего приготовления любимых булочек или же пирожков? Всё очень просто. Воспользуйтесь микроволновкой. Всего три-четыре минуты и тесто отлично подойдёт.
Важно! Перед тем как отправить тесто в микроволновую печь, не забудьте поставить вовнутрь ёмкость с водой. Это поможет предотвратить зачерствение теста. Также стоит помнить о том, что после тесту обязательно нужно дать остыть (примерно 5-6 минут).

9. Сушим зелень и травы


Сушим зелень и травы. \ Фото: recetas.pizzingafun.com.

Сушим зелень и травы. \ Фото: recetas.pizzingafun.com.

 

Любите запасаться на зиму сушёными травами и зеленью, но не любите ждать, пока они самостоятельно высохнут? Что же, пришло время раскрыть ещё один секрет. Всё, что вам понадобится – всего лишь минута вашего времени и микроволновка, выставленная на полную мощность. Такой способ не только сохранит полезные свойства в травах и зелени, а и ваше драгоценное время.
Запасаемся травами и зеленью на зиму. \ Фото: apkua.com.

Запасаемся травами и зеленью на зиму. \ Фото: apkua.com.

 

10. Возвращаем мягкость чёрствому хлебу


Возвращаем мягкость хлебу. \ Фото: retete-usoare.info.

Возвращаем мягкость хлебу. \ Фото: retete-usoare.info.

 

Не спешите избавляться от зачерствевшего хлеба, скармливая его птицам. Всегда можно найти способ вернуть ему былую мягкость. Возьмите бумажное полотенце (или фольгу), заверните в него кусочек чёрствого хлеба и, смазав водой, отправьте в микроволновку примерно на одну минуту.
Есть и другой более быстрый способ. Попросту отправьте стакан с водой в микроволновку, а вслед за ним и чёрствый хлеб на одну минуту.

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10 возможностей микроволновки, которая сгодится не только для разогрева еды

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10 возможностей микроволновки, которая сгодится не только для разогрева едыПодписаться на мой Instagram
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