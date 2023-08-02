10 возможностей микроволновки, которая сгодится не только для разогрева еды

Несмотря на то, что вокруг микроволновки бытует уйма различных мифов, этот кухонный гаджет пользуется огромной популярностью как у офисных сотрудников, так и у сотен семей. С ним запросто можно разогреть еду и состряпать на скорую руку горячие бутерброды, но это лишь самая малость того, на что способна столь универсальная микроволновая печь.
1. Избавляемся от надоедливой кожуры
Хотите избавиться от кожуры? Отправьте овощи в микроволновку. \ Фото: sites.google.com.
Практически каждая хозяйка хотя бы раз в своей жизни сталкивалась с такой проблемой, как очистка овощей и фруктов от тонкой кожуры. Особенно, когда речь идёт о помидорах, перце и баклажанах. И совсем необязательно истязать их кипятком, как в старые добрые времена. Достаточно просто сделать крестообразный надрез сверху и отправить овощи в микроволновку на пару минут при средней мощности. Как только овощи или фрукты слегка остынут, кожура тут же начнёт трескаться и отставать. Поэтому снять её не составит никакого труда.
Одним движением руки избавляемся от шкурки. \ Фото: biolokus.ru.
2. Выжимаем по максимуму
Разогреваем цитрусовые. \ Фото: dselection.ru.
Если вы любитель свежевыжатого цитрусового сока, тогда этот лайфхак специально для вас. Хотите получить любимого напитка больше? Что же, тогда смело отправляйте целые апельсины, мандарины, грейпфруты или же лимоны в микроволновку на двадцать секунд. Подобный трюк размягчит фрукт, сделав его более сочным, соответственно количество сока увечится. И всё, что вам останется, так это разрезать его на две или четыре части и хорошенько отжать.
Выжимаем по максимуму. \ Фото: kitchendecorium.ru.
3. Стерилизация тары
Стерилизация банок. \ Фото: tehno.guru.
Ещё один крутой способ с микроволновкой придётся по нраву всем тем, кто сталкивается с консервацией или же с прикормом новорожденных детей. Как оказалось, в микроволновой печи запросто можно стерилизовать банки и детские бутылочки для молока и смесей. Прежде всего стоит вымыть банки или бутылки, а затем, набрав немного воды так, чтобы она перекрывала дно, отправить в микроволновку на три минуты, выставив на полную мощность.
Важно! Стоит помнить о том, что любые стеклянные предметы внутри печки не должны соприкасаться между собой, поэтому обязательно расставьте их так, чтобы между ними были небольшие зазоры.
Стерилизация посуды для новорожденных. \ Фото: dombrat.ru.
4. Избавляемся от въевшегося запаха в досках
Избавляемся от неприятного запаха. \ Фото: denverussia.blog.
Замучил неприятный и навязчивый запах кухонных досок, от которого не знаете, как и чем избавиться? Тогда этот маленький трюк специально для вас. Возьмите половину лимона и натрите хорошенько предварительно вымытую поверхность доски, и отправьте её в микроволновку на пять-шесть минут. После ополосните доску под проточной водой и тщательно вытрите. Запаха как ни бывало.
5. Варка капустных листьев
Всё гениальное - просто. \ Фото: chert-poberi.ru.
Решили приготовить голубцы? Тогда поспешите взять на заметку дельный совет. Кочан капусты стоит вымыть под проточной водой, а затем удалить кочерыжку и вновь хорошенько промыть прохладной водой. Затем возьмите неглубокое блюдо или не сильно глубокую миску. Налейте на дно немного воды (около сантиметра) и положите капусту, прочно обмотав пищевой плёнкой для создания парникового эффекта. Варить на средней мощности примерно десять минут, периодически переворачивая кочанчик.
Быстрая варка капустных листьев для голубцов. \ Фото: kulinarenok.ru.
6. Возвращаем аромат специям
Возвращаем аромат специям. \ Фото: vdomax.ru.
Стоит ли говорить о том, что травы и специи при длительном хранении способны утрачивать свой аромат? И если такое уж произошло, то смело отправляйте их (Важно! не забудьте пересыпать приправы в мисочку, банку или специальный лоток) в микроволновку на 10-15 секунд, установив на полную мощность.
7. Избавляемся от луковых слёз
Хватить лить слёзы! \ Фото: bigpicture.ru.
Устали плакать от лука каждый раз, когда его нарезаете? Тогда микроволновка в помощь! Очистите луковицу/цы, срежьте верхушку и низ, а затем выложив на блюдо и отправьте в микроволновую печь на тридцать секунд. Затем, когда лук остынет, смело можете приступать к его шинковке.
Важно! Такой способ помогает сохранить все полезные вещества в луке, но при этом нейтрализует те, которые отвечают за слезоотделение.
Избавляемся от луковых слёз. \ Фото: kulinaria-ok.ru.
8. Дрожжевое тесто
Готовим дрожжевое тесто. \ Фото: google.com.ua.
Ни для кого не секрет, что дрожжевому тесту необходимо время и тепло для того, чтобы оно подошло. Но что делать, когда нет времени ждать и душа требует скорейшего приготовления любимых булочек или же пирожков? Всё очень просто. Воспользуйтесь микроволновкой. Всего три-четыре минуты и тесто отлично подойдёт.
Важно! Перед тем как отправить тесто в микроволновую печь, не забудьте поставить вовнутрь ёмкость с водой. Это поможет предотвратить зачерствение теста. Также стоит помнить о том, что после тесту обязательно нужно дать остыть (примерно 5-6 минут).
9. Сушим зелень и травы
Сушим зелень и травы. \ Фото: recetas.pizzingafun.com.
Любите запасаться на зиму сушёными травами и зеленью, но не любите ждать, пока они самостоятельно высохнут? Что же, пришло время раскрыть ещё один секрет. Всё, что вам понадобится – всего лишь минута вашего времени и микроволновка, выставленная на полную мощность. Такой способ не только сохранит полезные свойства в травах и зелени, а и ваше драгоценное время.
Запасаемся травами и зеленью на зиму. \ Фото: apkua.com.
10. Возвращаем мягкость чёрствому хлебу
Возвращаем мягкость хлебу. \ Фото: retete-usoare.info.
Не спешите избавляться от зачерствевшего хлеба, скармливая его птицам. Всегда можно найти способ вернуть ему былую мягкость. Возьмите бумажное полотенце (или фольгу), заверните в него кусочек чёрствого хлеба и, смазав водой, отправьте в микроволновку примерно на одну минуту.
Есть и другой более быстрый способ. Попросту отправьте стакан с водой в микроволновку, а вслед за ним и чёрствый хлеб на одну минуту.
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