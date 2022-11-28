Как выглядят старинные флаконы для духов, за которые на аукционах в наши дни выкладывают тысячи дол.

Никто не поспорит с тем, что духи требуют роскошной упаковки в такой же степени, как и великолепный бриллиант - дорогой оправы. Поэтому история создания флаконов для духов – это история возникновения ещё одного произведения искусства, неразрывно связанного с историей самих ароматов и ювелирных украшений. На сегодняшний день старинные флаконы для духов являются антиквариатом, и также как и картины, скульптуры, ювелирные украшения выставляются на аукционы. Почём нынче такой товар на мировых торгах, далее - в нашей публикации.
Если ещё до недавнего времени флаконы от духов коллекционировали лишь единицы любителей парфюмерии, то сейчас этим собирательством увлечены многие. Мало того, последние два десятилетия в Друо и Париже ежегодно проводятся специализированные аукционы по продаже винтажных флаконов. И нужно сказать, что стоимость некоторых из них иногда достигает баснословных сумм.
Как правило, интерес к таким торгам проявляют частные коллекционеры из Америки, а также крупные парфюмерные бренды. Причем вторые преследуют особые цели. И это не только заимствование оригинального дизайна приобретенного флакона, но и, если повезет, копирование аромата, следы которого могли бы сохраниться во флаконе.
Немного из истории сосуда для ароматов
История этого специфического сосуда началась с античных времен, а вернее, с появлением самых первых ароматических составов. И поскольку ароматные композиции впервые появились в Древнем Египте, именно оттуда и пошли первые сосуды для хранения благовонных составов. Это были специальные емкости небольших размеров, сделанные из разнообразных материалов: камня, обожженной глины, рогов и костей животных.
«Алабастр» - Алабастр – древний флакон для духов. / Сосуд для розовой воды. Сирия. XIII век.
Начиная со середины II тысячелетия. до н. э. в Месопотамии довольно широкое распространение получили сосуды, отдаленно напоминающие изделия из стекла. Изготовлялись они методом накладывания разогретой силикатной массы на глиняную форму. Наиболее характерный тип такого сосуда для ароматических масел — амфора вытянутой цилиндрической или овальной формы с узким горлышком, которую археологи назвали «алабастр». Пройдут века, и ёмкости для ароматов разнообразных форм станут изготавливать из стекла, украшая их причудливой чеканкой и россыпью драгоценных камней.
А ведь каких-то 100 лет тому назад, производство парфюмерных флаконов и вовсе перейдет в ранг произведений ювелирного искусства. Именно эти экземпляры и станут предметами борьбы на аукционных торгах.
Флаконы для духов - произведения ювелирного искусства золотого века
Парфюмерные флаконы дизайнера Жюльена Виара.(Julien Viard). Начало ХХ века.
Разумеется, что индивидуально разработанный флакон во все времена считался редкостью, поэтому и стоил немалых денег. Ведь производственный цикл сложный и дорогой, требующий специальных навыков и дорогостоящих материалов. И основными критериями ценности флакона всегда считались подпись мастера, марка фирмы, дата выпуска и, наконец, оригинальность модели.
Флаконы для духов Рене Лалика (Renе Lalique) - французского ювелира и дизайнера флаконов.
На данный момент времени самыми редкими экземплярами являются сосуды из стекла и специального пластика, которые были произведены в 1910-30-е годы, считающиеся золотым веком парфюмерного дизайна. Среди их создателей такие мастера, как Рене Лалик, Люсьен Гайяр, Жюльен Виар и другие.
Антикварные дизайнерские флаконы на современных аукционах
Ценовой диапазон на антикварные флаконы может колебаться от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. А редкие экземпляры уходят с молотка ещё дороже. Всё зависит от количества изготовленных сосудов и степени причастности дизайнера к их производству. Наличие на флаконе этикетки и собственной оригинальной упаковки ещё больше повышает цену лота на аукционе. По сей день одними из самых интересных экземпляров, достойных украсить любую коллекцию, считаются парфюмы от бренда «Lalique», созданные дизайнером - Рене Лаликом.
М. Дюшан. Belle Haleine. 1921 год. Выс. 11 см. Christie’s, февраль 2009 год. 11,5 млн.дол.
Однако в 2009 году состоялась беспрецедентная сенсационная продажа на аукционе произведений изобразительного искусства торговым домом Christie’s. Флакон «вуалетной воды» (именно так переводится игра слов eau de voilette) Belle Haleine (Красивое дыхание) марки Rrose Selavy был продан за 11,5 миллионов долларов. Эта сумма стала рекордной в истории торгов парфюмерными флаконами. В данном случае такие огромные деньги были выложены не за сам предмет, а за бренд. Rrose Selavy – это одна из марок для которой работал известнейший в парфюмерных кругах художник-авангардист Марсель Дюшан.
1.Mуon. 1000 Joies. 1928. Высота 9 см. Christie’s, март 2011 года. 5 тыс. долларов. / 2.Р. Лалик для «Lucien Lelong». Parfums A, B, C, J ou N. 1929 год. Высота 10 см. Christie’s, март 2011 года. 23 тыс. долларов.
Ж.-М. Франк для «Guerlain». Coque d’Or. 1937 год. Высота 7,5 см. Christie’s, март 2011 года. 14 тыс.долларов. / Флакон. Франция. XIX в. Металл, эмаль, позолота, бирюза. Высота 7 см. Sotheby’s, октябрь 2007 года. 7 тыс.долларов.
1.Флакон. Чехословакия. 1930 год. Стекло, бронза, поделочный камень. Выс. 13 см. Amy Bergman Antiques, декабрь 2011 год. 2,5 тыс. долларов. / 2.Э. Гимар для «F. Millot». Kantirix. 1900. Выс. 19 см. Christie’s, март 2011 года. 35 тыс. долларов.
1.Флакон для парфюма ‘Rolls Royce’ фирмы “Marcel Guerlain”. 1926 год. Сhristies, март 2011. – $31 тыс. долларов. / 2.Femme de Paris. «Ybry». 1925 год. Высота 19,5см. Christie’s, март 2011 года. 19,5 тыс. долларов.
1.Фактис флакона для духов “White Diamonds”. Бренд “Elizabeth Taylor”.($800)./ 2.Флакон для духов La Violette фирмы Gabilla. Дизайн Р.Лалика. 1920-е. Сhristies, февраль 2006 года. $6,6 тыс.долларов.
Парфюмерные флаконы второй половины XX века
Стоит отметить, что парфюмерный дизайн второй половины XX века на аукционах представлен более чем скромно. Среди мастеров этого периода хорошо известны имена дизайнеров, таких как Серж Мансо, Пауль Вундерлих, Тьерри де Башмакофф и другие.
1.Флакон для духов «Amarige». Дизайн С. Мансо. «Givenchy». 1990-гг. / 2. Флакон и упаковка для духов «Organza». Лимитированный выпуск, 355/2000. Дизайн С. Мансо. «Givenchy». 1990-е гг.
1.Флакон для парфюмированной воды «Diana». Оформление крышки П. Вундерлиха. «Les Beaux Arts». 1995. / 2.Флакон для духов «Aura». «Jacomo». 2001 год.
1.Флакон для духов «Jaіpur». Лимитированный выпуск. «Boucheron». 1990-е гг./ Флакон для парфюмированной воды «Roncalli’s». Оформление крышки Пауль Вундерлих. «Les Beaux Arts». 1994 год.
Флакон для одеколона «Nabucco Parfum Fin». «Nabucco». 1997 год./ Флакон для одеколона «White». Лимитированный выпуск. «Lalique». 2008 год.
В заключение хотелось бы отметить, что и в наши дни работа дизайнеров, создающих эксклюзивные флаконы для духов остаётся по-прежнему востребованной и щедро оплачиваемой. В погоне за покупательским спросом парфюмеры свою продукцию, особенно коллекционную и в ограниченном количестве, стали выпускать в хрустальных сосудах, которые и сегодня выдувают по старинке, то есть «вручную» и отмечают авторским знаком. При этом каждый флакон получается эксклюзивным. Большая роль, как и 100 лет тому назад, отводится крышкам флаконов, которые являются самой важной частью парфюмерного творения.
Что любопытно, современные дизайнеры в последние годы стремятся создавать фотогеничные флаконы, которые стильно бы выглядели и на снимках в Instagram.
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