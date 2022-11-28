Как выглядят старинные флаконы для духов, за которые на аукционах в наши дни выкладывают тысячи дол.

Немного из истории сосуда для ароматов

«Алабастр» - Алабастр – древний флакон для духов. / Сосуд для розовой воды. Сирия. XIII век.

Флаконы для духов - произведения ювелирного искусства золотого века

Парфюмерные флаконы дизайнера Жюльена Виара.(Julien Viard). Начало ХХ века.

Флаконы для духов Рене Лалика (Renе Lalique) - французского ювелира и дизайнера флаконов.

Антикварные дизайнерские флаконы на современных аукционах

М. Дюшан. Belle Haleine. 1921 год. Выс. 11 см. Christie’s, февраль 2009 год. 11,5 млн.дол.

1.Mуon. 1000 Joies. 1928. Высота 9 см. Christie’s, март 2011 года. 5 тыс. долларов. / 2.Р. Лалик для «Lucien Lelong». Parfums A, B, C, J ou N. 1929 год. Высота 10 см. Christie’s, март 2011 года. 23 тыс . долларов.

Ж.-М. Франк для «Guerlain». Coque d’Or. 1937 год. Высота 7,5 см. Christie’s, март 2011 года. 14 тыс.долларов. / Флакон. Франция. XIX в. Металл, эмаль, позолота, бирюза. Высота 7 см. Sotheby’s, октябрь 2007 года. 7 тыс.долларов.

1.Флакон. Чехословакия. 1930 год. Стекло, бронза, поделочный камень. Выс. 13 см. Amy Bergman Antiques, декабрь 2011 год. 2,5 тыс. долларов. / 2.Э. Гимар для «F. Millot». Kantirix. 1900. Выс. 19 см. Christie’s, март 2011 года. 35 тыс. долларов.

1.Флакон для парфюма ‘Rolls Royce’ фирмы “Marcel Guerlain”. 1926 год. Сhristies, март 2011. – $31 тыс. долларов. / 2.Femme de Paris. «Ybry». 1925 год. Высота 19,5см. Christie’s, март 2011 года. 19,5 тыс. долларов.

1.Фактис флакона для духов “White Diamonds”. Бренд “Elizabeth Taylor”.($800)./ 2.Флакон для духов La Violette фирмы Gabilla. Дизайн Р.Лалика. 1920-е. Сhristies, февраль 2006 года. $6,6 тыс.долларов.

Парфюмерные флаконы второй половины XX века

1.Флакон для духов «Amarige». Дизайн С. Мансо. «Givenchy». 1990-гг. / 2. Флакон и упаковка для духов «Organza». Лимитированный выпуск, 355/2000. Дизайн С. Мансо. «Givenchy». 1990-е гг.

1.Флакон для парфюмированной воды «Diana». Оформление крышки П. Вундерлиха. «Les Beaux Arts». 1995. / 2.Флакон для духов «Aura». «Jacomo». 2001 год.

1.Флакон для духов «Jaіpur». Лимитированный выпуск. «Boucheron». 1990-е гг./ Флакон для парфюмированной воды «Roncalli’s». Оформление крышки Пауль Вундерлих . «Les Beaux Arts». 1994 год.

Флакон для одеколона «Nabucco Parfum Fin». «Nabucco». 1997 год./ Флакон для одеколона «White». Лимитированный выпуск. «Lalique». 2008 год.