Интерьер резиденции в канадском регионе Шарлевуа
Резиденция Grands Jardins, спроектированная Bourgeois Lechasseur Architectes, расположена в центре канадского региона Шарлевуа, а именно в Петит-Ривьер-Сен-Франсуа, неподалёку от горнолыжной станции. Дом стоит на склоне горы, на скалистом, поросшем лесом участке с видом на реку Святого Лаврентия. Одна из основных проблем проекта заключалась в том, чтобы расположить здание, сочетая наилучшим образом его изолированность и живописные виды, открывающиеся из окон к югу и на реку. Поскольку дом расположен на крутом склоне, прохожие могут видеть верхний уровень с улицы, в то время как со стороны реки над землёй элегантно поднимаются три этажа, демонстрируя фасад, впечатляющий игрой углов и стёкол.
Эта современная постройка выделяется своей смелой, ошеломляющей формой. Деревянная дорожка соединяет корпус с парковкой и придаёт ещё более воздушный вид всему сооружению. Без сомнения, кульминацией проекта является огромная нависающая гостиная, которая, благодаря стальной структуре, буквально проецируется на близлежащие склоны.
На цокольном этаже оборудованы тренажёрный зал и офис с большими окнами, обращёнными к панораме пейзажа; винный погреб, сливающийся с лестницей; студия-мастерская и проход к бассейну. Главный вход, к которому подводит дорожка, находится на первом уровне. В просторной гардеробной, пристроенной к холлу, предусмотрено место для хранения лыжного снаряжения и других предметов. Также здесь есть многоцелевая комната с камином и детская спальня с ванной комнатой. Лестница в тоннеле из красного кедра приглашает подняться на второй ярус. Лёгкое сжатие пространства вокруг лестницы приводит к просторной, светлой области, включающей кухню, столовую и гостиную. Бетонное напольное покрытие и сталь придают интерьеру оттенок промышленного стиля, а деревянный пол и центральный камин смягчают облик комнаты. В дополнение к террасам, этот воздушный уровень включает в себя главную спальню с гардеробной и собственной ванной.
Линии резиденции весьма экстремальны, но выбор материала, горизонтальной белой древесины и вертикальных планок красного кедра, объединяет проект и помогает интегрировать его в ландшафт.
Фотографии: Alexandre Guilbeault
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