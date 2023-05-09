Пять самых вредных продуктов, которые не стоит есть

В чем опасность самых простых и знакомых всем продуктов? Об этом мы более подробно поговорим в нашем сегодняшнем обзоре и, чтобы не лишать вас привычных блюд, предложим вам полезную альтернативу.
Каждый из нас в той или иной степени задумывается о том, насколько полезны продукты, регулярно присутствующие на нашем столе. Одни сознательно делают выбор в пользу вкуса, игнорируя возможные последствия употребления вредных, но таких соблазнительных лакомств. Другие же просто не догадываются о том, чем могут опасны привычные и любимые элементы рациона.
В нашем сегодняшнем обзоре мы как раз и поговорим о том, какие популярные продукты способны нанести вред организму, особенно при частом и регулярном употреблении, а также предложим полезную альтернативу, не менее вкусную и, безусловно, полезную
1. Шоколадные батончики и различные конфеты
Дневная норма сахара, установленная Всемирной организацией здравоохранения составляет не более 50 граммов, что соответствует 10 чайным ложкам. При постоянном превышении этого количества вы рискуете получить такие заболевания как ожирение, диабет, а также проблемы с зубами.
Важно помнить, что основная часть потребляемого нами сахара – это вовсе не ложечка, добавленная в чай, а то, что производители кладут в самые неожиданные продукты, например, в йогурты, хлеб, соусы и многих другие. Именно здесь и кроется главная опасность всех покупных шоколадных батончиков, ведь в них уже содержится дневная норма сахара, но помимо этого в составе присутствуют различные стабилизаторы, усилители вкуса и консерванты.
Если вы относите себя к неисправимому сладкоежке, замените такие батончики на черный шоколад, а жевательный мармелад и конфеты на сухофрукты и мед. Можно также приготовить полезные и очень вкусные домашние конфеты.
2. Жареный картофель и картофель фри
Про вред картофеля фри, купленного в любом ресторане быстрого питания, уже многие знают. Помимо того, что для его приготовления используется генномодифицированная картошка с более крупными клубнями, наибольшее количество нареканий вызывает именно процесс жарки. Для фритюра берутся масла низшего качества, которые используются многократно, а значит в них образуются продукты распада жиров, являющиеся канцерогенными.
Но что не так с домашней жареной картошкой, любимой многими? Во-первых, не стоит забывать, что картофель – это крахмал, регулярное употребление которого не самым благоприятным образом сказывается на фигуре, а в тандеме с маслом получается весьма опасное для здоровья и физической формы.
Безусловно, навсегда отказываться от такого популярного гарнира, как жареная картошка, вовсе не обязательно, но старайтесь им не злоупотреблять, заменяя на полке полезные и низкокалорийные овощи, такие как цукини, баклажаны и различные сорта капусты. А вот про картофель фри лучше забыть. Организм вам будет только благодарен.
3. Колбаса и сосиски
Не стоит наивно верить в пестрящие на упаковках надписи о том, что при производстве этого сорта колбасы или сосисок использовалось только натуральное мясо без трансгенной сои и других сомнительных ингредиентов. Правда состоит в том, что любые продукты из данной категории содержат, в основном, мясные остатки, кожу, хрящи и сало, а также сою, всевозможные консерванты и красители, ароматизаторы и загустители.
Таким образом, регулярное употребление бутербродов с колбасой в качестве завтрака или перекуса, а также различный сарделек и сосисок в качестве основного блюда, сопровождаемого гарниром, приведет со временем не только к серьезным проблемам с весом, но и к сердечно-сосудистым, и даже онкологическим заболеваниям.
В качестве полезной альтернативы колбасе предлагаем вкусные и гораздо более натуральные домашние сэндвичи с курицей, индейкой и слабосоленой семгой. Покупные сосиски можно заменить приготовленными самостоятельно.
4. Попкорн
Казалось бы, кукуруза, из которой делают это лакомство, – весьма ценный, хоть и достаточно калорийный продукт, в котором содержится множество витамином и минералом. Однако, попкорн попал в наш сегодняшний список, и это не случайно. Все делом в том, что для его приготовления используется масло, сахар и карамелизаторы в одном случае, и соль с усилителями вкуса в другом.
Количество дополнительных ингредиентов, содержащихся в одной порции попкорна, значительно превышает суточную дозу, рекомендованную человеку. Так, единовременное употребление такого количество сахара может вызвать резкое повышение уровня глюкозы в крови, а соль, в свою очередь, приведет к повышению давления и дополнительной нагрузке на почки.
Если привычка похрустеть чем-нибудь за просмотром любимого фильма настолько сильна, побалуйте лучше себя потрясающими яблочными или свекольными чипсами. Приготовить такую вкусную замену попкорну достаточно просто, а пользы от нее во много раз больше.
5. Соусы
Желая разнообразить привычное меню и наполнить блюда новыми оттенками вкуса, многие добавляю готовые соусы, купленные в ближайшем супермаркете. Самыми любимыми и популярными являются, конечно же, майонез и кетчуп. Но ни натуральных яиц, ни помидоров, из которых эти соусы должны производиться, в составе нет.
В погоне за вкусом мы получаем только опасные для организма трансжиры, сахара, эмульгаторы и консерванты. Дополнительный вред кроется и в самой пластиковой упаковке, которые используют производители вместо стеклянной для снижения стоимости готового товара. Дело в том, что она может вступать в химические реакции с некоторыми компонентами соуса и становиться токсичной. В итоге все эти токсины рискуют оказаться в нашем организме.
Мы вам советуем забыть о покупных соусах и использовать побольше свежей зелени, которая подарит блюду удивительный вкус и аромат.
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