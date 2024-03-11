История гипноза от индийских йогов до Брюса Уиллиса

Шаманы, жрецы, прорицатели и другие гипнотизеры

Индийские йоги, факиры, заклинатели змей владели искусством гипноза с древних времен

Есть данные об использовании гипноза древнеегипетскими жрецами

Во многих племенах и сейчас шаман - «проводник» в особое состояние сознания

От Франца Месмера и его магнетизма – к Зигмунду Фрейду и его психоанализу

Франц Месмер

Джеймс Брэйд

Дж. Э. Милле. «Сомнамбула»

Жан Мартен Шарко

Лечение гипнозом в XIX веке главным образом применялось к больным истерией

Зигмунд Фрейд

Милтон Эриксон

Зачем гипноз нужен современному человеку

Альберт Эйнштейн практиковал самогипноз, используя трансовые состояния для получения новых научных идей

Американский актер Брюс Уиллис с помощью гипноза избавился от заикания и страха публичных выступлений

Существует теория, что в состоянии гипноза человек может вспомнить свои предыдущие жизни