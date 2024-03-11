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История гипноза от индийских йогов до Брюса Уиллиса



Удивительно, но гипноз оказался едва ли не самой древней лечебной практикой – из тех, что не утратили актуальности и в настоящее время. Кем был тот первый гипнотизер, что наслаждался эффектом от своего вмешательства в чужое сознание? Это неизвестно. Зато в течение последних веков специалистов по наведению транса, в том числе медиков, было достаточно много, чтобы вывести гипнотерапию на заслуженно высокий уровень.

Шаманы, жрецы, прорицатели и другие гипнотизеры


Гипноз – особенное состояние сознания. Оно интересовало людей уже очень давно; нет данных о том, когда появились первые гипнотизеры, но несомненно, что это случилось на заре человеческой цивилизации. Окруженный «могущественными» божествами и находящийся во власти неведомых ему сил, человек с древности стремился почувствовать в себе такие же возможности, ощутить единение с духами и с предками. И, оказалось, это возможно, если воспользоваться помощью специального проводника – жреца или шамана и погрузиться в особое состояние, как будто вне реального мира.

В древних культурах гипноз мог служить инструментом во время отправления разных религиозных культов, когда через жрецов-гипнотизеров таким образом «передавалась» воля богов и демонстрировались «чудеса» – уже тогда, по утверждению ученых, практиковался массовый гипноз. Индийские факиры устраивали гипнотические сеансы с целью продемонстрировать невозможные для человека умения – вроде полета или внезапного полного преображения «в другого человека». Они же использовали метод наведения транса в отношении змей и других хищников с помощью блестящих предметов, которые вводили животных в состояние, близкое к тому, что испытывает загипнотизированный человек.
Индийские йоги, факиры, заклинатели змей владели искусством гипноза с древних времен

Индийские йоги, факиры, заклинатели змей владели искусством гипноза с древних времен

 

Шаманы с помощью гипноза исцеляли некоторые хвори, колдуны Африки и Австралии, используя помимо прочего и наркотические вещества, управляя волей племени, якобы слушая богов.
В античном мире техникой гипноза активно пользовались служители некоторых культов, в том числе жрецы богини Гекаты. Дельфийский оракул – пифия – тоже, по-видимому, была обучена основам наведения транса, благодаря чему могла вызывать в посетителях чувство трепета и покорности воле богов. Гипнотический транс описывал в своих трудах персидский врач Авиценна в XI веке, определяя его отличия от обычного сна.
Есть данные об использовании гипноза древнеегипетскими жрецами

Есть данные об использовании гипноза древнеегипетскими жрецами

 

Само собой, с наступлением эпохи Средневековья гипноз и его изучение были запрещены, приравнены к колдовству и преследовались. Да и позже церковь крайне негативно относилась к таким воздействиям на человеческое сознание, и первые серьезные опыты изучения гипноза начались лишь в восемнадцатом веке.
Во многих племенах и сейчас шаман - «проводник» в особое состояние сознания

Во многих племенах и сейчас шаман - «проводник» в особое состояние сознания

 

От Франца Месмера и его магнетизма – к Зигмунду Фрейду и его психоанализу


Пионером в изучении гипноза стал немецкий целитель Франц Антон Месмер (родился в 1734 году, умер в 1815). Один из девяти сыновей лесничего, он смог подняться довольно высоко по социальной лестнице, выгодно женившись и поступив в ученики к придворному врачу австрийской императрицы, а также выпустив научный труд, посвященный влиянию небесных тел на самочувствие человека. Месмер провозгласил существование «животного магнетизма» - формы этого влияния.
Франц Месмер

Франц Месмер

 

Все существующее пространство якобы пронизывает некий «флюид», и некоторые тела способны усиливать его, а другие – ослаблять. Так вот, лечение болезней Месмер сводил к гармоничному перераспределению флюида в организме, а достигал этого эффекта использованием намагниченных железных предметов, а также прикосновениями к пациенту и пассами. Месмеризм, или «животный магнетизм», стал отправной точкой для развития разных теорий и практик целительства, а еще мог объяснить механизм телепатии и гипноза – неизученных до тех пор явлений. Несмотря на популярность проводимых Месмером сеансов, при его жизни учение о животном магнетизме активно критиковалось научным сообществом.
Джеймс Брэйд

Джеймс Брэйд

 

Сам термин «гипноз» появился в 1820 году благодаря последователю месмеризма Этьену Феликсу д’Энину де Кювилье, который, правда, отрицал существование флюида как физического явления, придавая особенное значение психическим процессам. Его термин «гипноз» популяризировал позже шотландский хирург и офтальмолог Джеймс Брэйд (родился в 1795 году, умер в 1860). Брэйд скептически относился к месмеристам, но обнаружил, что присутствовавшие на их сеансах пациенты ведут себя особенным образом, будучи явно не в состоянии поднять веки. Проведя собственные эксперименты, Брэйд сделал вывод, что длительное всматривание в определенный предмет с фокусированием на нем внимания приводит к тому, что человек засыпает глубоким сном. Такой сон Брэйд назвал «нервным», а позже – «гипнозом». Много изучавший разные гипнотические техники, Брэйд описал и самогипноз – состояние, которое умели вызывать у себя жрецы и маги древних цивилизаций.
Один из последователей Месмера, маркиз де Пюисегюр, стал автором термина «сомнамбулизм» и описал его в своих работах как один из видов транса – хождение во сне.
Дж. Э. Милле. «Сомнамбула»

Дж. Э. Милле. «Сомнамбула»

 

На протяжении первой половины XIX века дискуссии ученых сводились к поддержке идеи «флюида» либо ее критике. В дальнейшем учения относительно гипноза усложнялись и во второй половине столетия в медицине сформировались две главные школы: парижская и нансийская. Невролог Жан Мартен Шарко, представитель парижской школы, изучал воздействие гипноза на больных с истерией. Для погружения в транс он использовал внезапные сильные раздражители – свет, звук, температуру, атмосферное давление. В поле его зрения оказывалось применение гипноза для пациентов с неврозами, и потому
гипноз он называл «искусственным неврозом», считая, что особое состояние сознания достигается лишь физическими воздействиями.
Жан Мартен Шарко

Жан Мартен Шарко

 

Что касается второй, нансийской школы, то ее представители, в первую очередь Ипполит Бернгейм, врач-невропатолог из Эльзаса, утверждали, что весь эффект гипнотического воздействия целиком связан с личностью гипнотизера. «Гипноза нет, есть внушение» - провозглашали сторонники нансийского подхода. Главный фактором успеха при введении человека в транс, Бернгейм считал наличие у испытуемого воображения вместе с готовностью к внушению.
Лечение гипнозом в XIX веке главным образом применялось к больным истерией

Лечение гипнозом в XIX веке главным образом применялось к больным истерией

 

Изучению гипноза посвящали время и русские ученые. Владимир Бехтерев утверждал, что гипноз возможен в результате внушения, которое отличается от убеждения отсутствием логики и доказательств. Проводились и опыты над животными – выяснилось, что ввести в транс можно разные их виды, от раков до птиц и млекопитающих. В 1896 году при участии Бехтерева состоялось слушание по первому судебному делу, связанному с гипнозом: дочь крестьянина Буравова якобы убила отца под воздействием наведенного на нее врачом транса.
Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд

 

Зигмунд Фрейд, изучая бессознательное, в начале своих исследований активно пользовался достижениями гипнотерапии, обращаясь к опыту как парижской, так и нансийской школ. Гипноз помогал восстановить подавленные воспоминания, правда, позже Фрейд признал более значительную для этого ценность психоанализа. Тем не менее, для ускорения терапевтического процесса он и дальше допускал использование гипноза.
Милтон Эриксон

Милтон Эриксон

 

Одним из самых популярных гипнотерапевтов XX века был Милтон Эриксон (родился в 1901 году, умер в 1980). Если предшественники Эриксона воздействовали на пациента прямыми указаниями, то он вводил в транс косвенно, через метафоры, скрытые смыслы и двойные значения слов. Интересно, что сам Эриксон с детства страдал нарушением восприятия цветов и не мог различить звуки по высоте или различить музыкальную мелодию. К тому же после перенесенного полиомиелита он оказался прикованным к инвалидному креслу. Собственное состояние здоровья вынудило Эриксона искать пути для собственного излечения, многие из них позже стали частью эриксоновского метода гипноза. Он создал свой язык гипноза – язык образов, поэтичный, мягко воздействующий на сознательное и бессознательное, учитывающий желания пациента. В своей терапевтической деятельности Эриксон обращался к бессознательному человека, «вытаскивая» из его психики заблокированные разумом события.

Зачем гипноз нужен современному человеку


Альберт Эйнштейн практиковал самогипноз, используя трансовые состояния для получения новых научных идей

Альберт Эйнштейн практиковал самогипноз, используя трансовые состояния для получения новых научных идей

 

Гипноз в настоящее время находит широкое применение – в медицине и не только. Он используется главным образом при лечении разных видов зависимостей, особенно тяги к курению, алкоголю, перееданию. Кроме того, гипноз применяют в отношении страдающих депрессией, кожными заболеваниями – поскольку те часто носят психосоматический характер, а также для контроля над болью. Еще во время Гражданской войны в США в 1861 – 1865 годах введение раненых в транс заменяло анестезию при проведении операций.
Американский актер Брюс Уиллис с помощью гипноза избавился от заикания и страха публичных выступлений

Американский актер Брюс Уиллис с помощью гипноза избавился от заикания и страха публичных выступлений

 

Важная особенность гипноза состоит в том, что человек не может быть погружен в транс помимо собственной воли. В этом сходство гипнотерапии с эффектом плацебо, который тоже обладает эффектом лишь при условии веры пациента. Под гипнозом люди, как правило, ведут себя в соответствии со своим характером, загипнотизированный человек не сделает того, что идет вразрез с его жизненными убеждениями. Поддаются гипнозу не все, свойство внушаемости – врожденное, оно варьируется у разных людей вплоть до полного ее отсутствия.
Церковь относится к гипнозу осторожно, мнение некоторых ее деятелей сводится к тому, что это – вмешательство в человеческую психику, а, следовательно, сродни колдовству. Согласно другой точке зрения, гипноз – лишь одна из медицинских практик и имеет право на существование наравне с другими.
Существует теория, что в состоянии гипноза человек может вспомнить свои предыдущие жизни

Существует теория, что в состоянии гипноза человек может вспомнить свои предыдущие жизни

 

Не прекращаются попытки подтвердить с помощью гипноза теорию о реинкарнации – трансовый процесс погружения в воспоминания, которые не происходили в действительности, считается регрессом в прошлую жизнь – что с точки зрения науки невозможно и опровергается.

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