Чем рисковали англичанки прошлого, пользуясь румянами и помадой

Известно множество громких историй о том, как мужчины оказывались обмануты женскими ухищрениями по части внешности. Глава семейства в Китае, внимательно рассмотрев детей, понял, что супруга его была далеко не так красива от природы, как пыталась преподнести – а сделала до свадьбы пластические операции лица.
Закон против декоративной косметики – был ли он?
В фейковой информации сейчас принято винить интернет и социальные сети, но вот вполне себе старый текст, который тиражировался в разных источниках на протяжении многих десятилетий, когда об интернете еще и знать не знали:
«Будет решено, что все женщины любого возраста, титула, профессии, будь то девственницы или вдовы, которые после принятия этого закона заставят на себе жениться любого из подданных Его Величества, используя духи, краски, косметику, искусственные зубы, накладные волосы, железные корсеты, обручи, туфли на высоком каблуке, понесут наказание в соответствии с действующими законами против колдовства, и заключенный брак по приговору суда будет считаться недействительным».
Это был якобы текст английского закона 1770 года, устанавливавший ответственность женщин за пользование декоративной косметикой и другими способами представить себя в более выгодном свете, чем дано природой. Мужскому гневу и обиде на коварное использование макияжа потенциальными невестами есть подтверждение: в газетах XVIII века встречались опубликованные письма от достойных джентльменов, которые до свадьбы не имели возможности оценить лицо жены достоверно, а наутро после торжественной церемонии пребывали в шоке – молодая и настолько молодой уже не выглядела, и вчерашней красотой не блистала.
Консервативная Англия действительно косо смотрела на тех, кто красится. Но не более того. Источник: pinterest.com
Вот только никакого закона «1770 года» на этот счет в Англии принято не было. Ни раньше, ни позднее в своде нормативных актов королевства такой документ найден не был. Самое близкое, что удалось извлечь на свет при изучении этой темы, оказалось лишь предложением о рассмотрении закона против макияжа, мушек на лице и нескромных женских платьев. В журнале Палаты общин от 7 июня 1650 года имеется запись о том, что этот закон «будет зачитан в следующую пятницу утром». По всей видимости, этого так и не произошло.
Как обстояло дело с декоративной косметикой в Англии XVIII века
В том, что умения женщин преображаться с помощью декоративной косметики порой граничат с колдовством, есть своя правда. И на протяжении веков недовольство таким положением вещей высказывали и церковь, и главные бенефициары (или жертвы) женского мейк-апа – мужчины. На протяжении все тех же веков искусство красить губы, подводить глаза и брови, выравнивать тон кожи благополучно продолжало свое существование, да и как иначе – сама английская королева Елизавета приветствовала использование декоративной косметики.
Королева Елизавета и жившая двести лет спустя актриса Сара Сиддонс
Вслед за правительницей, «носившей» ярко-малиновые губы, красились, чуть сдержаннее, и придворные дамы. Англичанкам из низших сословий было предоставлено меньше возможностей себя украсить – и недовольные имели большее влияние, и финансово позволить себе помаду из дорогих ингредиентов крестьянки не могли. В ходу были, главным образом, растительные красители – что, по крайней мере, не вредило здоровью, как белила и румяна аристократок, сводившие их в могилу за счет содержания вредных примесей и тяжелых металлов. Отметим, что свинец в пудре и ртуть в помаде были, возможно, дополнительными аргументами консервативной Англии в борьбе против косметики – борьбе, заведомо обреченной на провал.
Мария Ковентри, одна из жертв косметики; умерла в 27 лет от отравления составляющими белил и румян. Источник: thebowesmuseum.wordpress.com
Было бы интересно выяснить, в каком количестве случаев привлечения к ответственности за колдовство решающую роль сыграло мастерское владение искусством мейк-апа. Вероятно, это все же влияло в те давние века на вынесение решения судом. Но непосредственной, формальной причиной наказания женщин этот коварный обман с помощью помады, разного рода накладок под одежду и каблуков никогда не был. Можно предположить, что в этом случае несчастный муж шел проверенным путем и обвинял супругу в старом добром ведьмовстве – до середины XVIII века так можно было и выторговать себе вдовство.
Колдуньи в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии – и по всему свету
Начиная с 1542 года и закона Генриха VIII, колдовство наказывалось смертной казнью с изъятием имущества, если целью этой деятельности было получение чьих-либо денег, уничтожение человека или повреждение его здоровья, приворот и прочие неприятные последствия. Подобные нормы повторялись и при следующих правителях, дополняя и расширяя варианты ответственности и судебные процедуры. Последней казненной по этому обвинению стала Джанет Хорн, сожженная заживо в 1727 году. А спустя восемь лет казнь за колдовство была в Англии отменена.
Собственно, тогда уже никто и не верил на государственном уровне в такое правонарушение. Осталась лишь ответственность за мошенничество – ведь «колдуньи» вводили в заблуждение доверчивую публику и получали от этого свою выгоду. Тем, кто открыто объявлял о своей способности вызывать духов, предсказывать будущее, обнаруживать местонахождение украденных вещей, по закону 1735 года полагался штраф и тюремное заключение. Этот английский закон был обновлен в 1951 году, а начиная с 2008 года подобные отношения поступили в область регулирования прав потребителей.
Комиксы художницы Megan Nicole Dong о том, как обманывает мужчин женский макияж
Видимо, впервые информация о «законе 1770 года» с описанием ответственности за чрезмерное женское усердие в украшении себя ради замужества появилась в книге «Искусство парфюмерии», вышедшей в 1879 году. Потом текст был воспроизведен в Британской энциклопедии, и поскольку репутация этих изданий была высокой, сомнению правдивость этих слов не подвергалась. Но, по всей видимости, тут речь о выдаче желаемого за действительность или о попытке показать, как феномен макияжа пережил своих врагов и противников.
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