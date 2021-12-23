Как в Париже провели первый после освобождения от нацистов экстремальный показ мод

Театр Мод: Куклы вместо моделей в послевоенной Франции.
Париж – мировая столица моды, сломить этот дух не смогла даже нацистская оккупация в годы Второй мировой войны. Как только город был освобожден от захватчиков, кутюрье сразу же задумались о том, что нужно возрождать фэшн-индустрию. Средств на то, чтобы устраивать показы мод, не было. Более того, промышленность даже не могла обеспечить модельеров нужным количеством тканей. И тогда парижане нашли оригинальный выход из сложившегося положения…
Миниатюрные куклы в нарядах от именитых французских дизайнеров.
Страдая от дефицита материалов, французские кутюрье нашли решение проблемы. В качестве моделей предлагалось использовать… кукол, их появление на кукольном подиуме назвали Театр Мод. В подготовке первого послевоенного показа приняли участие многие известные дизайнеры, всего было представлено 228 кукол, одетых в изысканные и утонченные наряды.
Театр Мод завоевал популярность у зрителей.
В годы войны нацисты делали все, чтобы уничтожить индустрию моды во Франции. В 1940 году известный модельер Люсьен Лелонг получил сообщение, что все великие французские кутюрье и работники парижских ателье будут перевезены в Берлин и Вену. Многолетний опыт французов будет использован для того, чтобы немецкие города стали новыми столицами моды в Европе, в то время как Париж останется на задворках истории. Лелонг тогда ответил на это, что французская мода существует только в Париже, ее нельзя ни переместить, ни запретить.
Некоторые куклы действительно *ходили* по подиуму.
За годы войны многие дома мод закрылись или оказались на грани банкротства, большинство европейцев не покупали новую одежду с 1939 года. За время оккупации французы истосковались по красоте. В организации первого показа Театра Мод участвовали не только кутюрье, но и ювелиры, парикмахеры, дизайнеры и декораторы. Выставка открылась 27 марта 1945 года в Музее декоративного искусства, который располагается рядом с Лувром.
Роскошные бальные платья.
Только за несколько первых недель выставку посетили более ста тысяч людей, все вырученные средства были направлены на помощь тем, кто пострадал от войны. Крохотные куклы-манекены напомнили парижанам о том, как важно помнить о стиле и красоте, они дали возможность людям хотя бы мысленно вернуться в атмосферу беззаботной довоенной жизни, когда роскошные наряды красовались повсюду в витринах ателье. После того, как выставка в Париже подошла к концу, многие музеи Европы и Америки пригласили организаторов для организации экспозиции.
Миниатюрные куклы в нарядах от именитых французских дизайнеров.
Миниатюрные куклы из обыкновенной проволоки.
Куклы были сделаны из обычной черной проволоки, их лица были практически одинаковыми, акцент делался на нарядах. Коллекции в 1945 году презентовали такие кутюрье, как Кристобаль Баленсиага, Люсьен Лелонг, Эльза Скиапарелли, Нина Риччи, Пьер Бальмен, Кристиан Диор (на тот момент еще не запустивший собственную линию одежды). На манекенах можно было увидеть вечерние платья, строгие костюмы и даже пляжные наряды. Каждый образ дополняла миниатюрная обувь и аксессуары: перчатки, дамские сумочки, ювелирные украшения, шляпки. Кутюрье даже подумали о такой мелочи, как шелковое нижнее белье для кукол.
Миниатюрные куклы в нарядах от именитых французских дизайнеров.
Показы Театра Мод продолжались вплоть до 1980-х годов. Кукольную выставку тепло принимали в разных странах мира. Французские кутюрье доказали всему миру, что истинное искусство не могут сломить ни война, ни враги, ни лишения.
Показ мод с миниатюрными куклами состоялся сразу после Второй мировой войны.
Подготовка моделей к показу.
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