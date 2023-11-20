Смешные и глупые звонки в службу спасения

Всем известно, что не нужно звонить в службу спасения, если у вас нет чрезвычайной ситуации…верно? Однако у некоторых людей своё представление о том, что такое чрезвычайная ситуация. В сегодняшней подборке – реальные звонки в службу спасения, которые заставят вас смеяться: насколько же глупы многие люди!









В службу спасения обратился парень, который обычно работает в вечернюю смену, поэтому домой возвращается к двум часам ночи. Правда, в эту смену он попал домой на несколько часов позднее…П: Я хотел бы сообщить о пожаре [Он живёт в пожароопасной зоне, и как раз был высокий сезон].911: Где он находится , сэр?П: На склоне горы к востоку от города.911: Можете ли вы быть точнее?П: Да [сообщает точное место]. О Боже, он становится больше! Вся вершина горы сейчас в огне!911: Успокойтесь, сэр, мы вышлем кого-нибудь.П: Он становится всё больше! Неужели никто этого не видит? Он освещает небо вокруг…он огромен! О Боже! Оу…оу, подождите.911: Сэр?П: Я прошу прощения. Обычно я сплю в это время, но сегодня я задержался на работе…это…это… солнце…911: …П: Я прошу прощения, что потратил ваше время. Там нет огня, это просто восход солнца. Не берите в голову. Я очень смущён…911: Всё хорошо, сэр. Я отменю вызов, спасибо за обращение.Позвонила очередная женщина с сообщением о застрявшем на дереве коте. Понятное дело, она хотела, чтобы приехали пожарные и спасли её кота, поэтому я уже приготовилась сказать «такое происходит только в фильмах». Затем она продолжила: «…поэтому мой муж полез за котом и застрял вместе с ним».Одна женщина обратилась в службу спасения, потому что подумала, что её дом обстреливают. Выяснилось, что она забыла про варящиеся на плите яйца, и они взорвались. Захотелось её обнять: это была всего лишь маленькая старушка.Один парень, задыхаясь от ужаса, сообщил службе спасения, что видел мёртвое тело молодой женщины в одних шортах, при этом он дал детальное описание её внешности. Мы начали быстро собирать полицейских, чтобы они добрались как можно скорее, ведь был час пик. К тому же нельзя было сообщить о причине по рации, так как нас многие подслушивают, чтобы потом звонить с вопросами о деталях.Парень перезвонил через пару минут. «Эм, я проверил ещё раз, это мёртвый олень». В ужасном раздражении я сказал по рации, что всё отменяется: «это был олень», после чего последовал насмешливый вопрос полицейского: а он в шортах?Женщина позвонила в службу спасения, чтобы сообщить о каких-то мужчинах, пытающихся забрать её из дома. Этими мужчинами оказались полицейские, которые пришли, чтобы арестовать её.Девушка позвонила около двух часов ночи , чтобы сообщить о том, что её ноги становятся синими. Как позже выяснилось, она надела новую пару джинсов в клуб той ночью.Как-то маленькая девочка позвонила в 911 и попросила помочь ей с домашкой по математике.Однажды нам позвонила китаянка и лопотала что-то очень неразборчиво. Но она очевидно была сильно напугана, поэтому мы отправили к ней офицера. Оказалось , что она увидела в палисаднике перед своим домом ежа. А поскольку она никогда раньше подобного зверя не видела, то не на шутку перепугалась. Может, решила, что это инопланетное существо такое…Как-то раз в 911 позвонила взволнованная дама:Дама: Только что реку, что позади моего дома, переплыл олень.Оператор: Простите, я не вижу здесь проблемы.Дама: Ну, сегодня довольно прохладно, и он мог простудиться.Оператор: Боюсь, мы ничем не можем здесь помочь. Разве он не убежал , после того, как доплыл до берега?Дама: Убежал.Оператор: Что же, мэм, это дикое животное, и я думаю, с ним всё будет хорошо.Дама: Ну ладно.«Я хочу заявить о покушении на убийство. Я заказал пиццу без грибов, потому что на грибы у меня аллергия. Они забыли и доставили мне пиццу с грибами. Я считаю , что это покушение на убийство».Однажды нам позвонил мужчина с требованием арестовать «вандала», который испортил его снеговика.Пожилая женщина позвонила 911 и сообщила, что двое мужчин, одетых в синюю одежду, пытаются вломиться в её дом, потому что хотят её изнасиловать. Мы отправили к по указанному адресу 6 копов. Выяснилось, что это газовая компания пыталась проверить газовый счётчик.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)