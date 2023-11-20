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Смешные и глупые звонки в службу спасения

Всем известно, что не нужно звонить в службу спасения, если у вас нет чрезвычайной ситуации…верно? Однако у некоторых людей своё представление о том, что такое чрезвычайная ситуация. В сегодняшней подборке – реальные звонки в службу спасения, которые заставят вас смеяться: насколько же глупы многие люди!

Смешные и нелепые звонки в службу спасения

#1


В службу спасения обратился парень, который обычно работает в вечернюю смену, поэтому домой возвращается к двум часам ночи. Правда, в эту смену он попал домой на несколько часов позднее…

П: Я хотел бы сообщить о пожаре [Он живёт в пожароопасной зоне, и как раз был высокий сезон].
911: Где он находится, сэр?
П: На склоне горы к востоку от города.
911: Можете ли вы быть точнее?
П: Да [сообщает точное место]. О Боже, он становится больше! Вся вершина горы сейчас в огне!
911: Успокойтесь, сэр, мы вышлем кого-нибудь.
П: Он становится всё больше! Неужели никто этого не видит? Он освещает небо вокруг…он огромен! О Боже! Оу…оу, подождите.
911: Сэр?
П: Я прошу прощения. Обычно я сплю в это время, но сегодня я задержался на работе…это…это… солнце…
911: …
П: Я прошу прощения, что потратил ваше время. Там нет огня, это просто восход солнца. Не берите в голову. Я очень смущён…
911: Всё хорошо, сэр. Я отменю вызов, спасибо за обращение.

#2


Позвонила очередная женщина с сообщением о застрявшем на дереве коте. Понятное дело, она хотела, чтобы приехали пожарные и спасли её кота, поэтому я уже приготовилась сказать «такое происходит только в фильмах». Затем она продолжила: «…поэтому мой муж полез за котом и застрял вместе с ним».

#3


Одна женщина обратилась в службу спасения, потому что подумала, что её дом обстреливают. Выяснилось, что она забыла про варящиеся на плите яйца, и они взорвались. Захотелось её обнять: это была всего лишь маленькая старушка.

#4


Один парень, задыхаясь от ужаса, сообщил службе спасения, что видел мёртвое тело молодой женщины в одних шортах, при этом он дал детальное описание её внешности. Мы начали быстро собирать полицейских, чтобы они добрались как можно скорее, ведь был час пик. К тому же нельзя было сообщить о причине по рации, так как нас многие подслушивают, чтобы потом звонить с вопросами о деталях.
Парень перезвонил через пару минут. «Эм, я проверил ещё раз, это мёртвый олень». В ужасном раздражении я сказал по рации, что всё отменяется: «это был олень», после чего последовал насмешливый вопрос полицейского: а он в шортах?

#5


Женщина позвонила в службу спасения, чтобы сообщить о каких-то мужчинах, пытающихся забрать её из дома. Этими мужчинами оказались полицейские, которые пришли, чтобы арестовать её.

#6


Девушка позвонила около двух часов ночи, чтобы сообщить о том, что её ноги становятся синими. Как позже выяснилось, она надела новую пару джинсов в клуб той ночью.

#7


Как-то маленькая девочка позвонила в 911 и попросила помочь ей с домашкой по математике.

#8


Однажды нам позвонила китаянка и лопотала что-то очень неразборчиво. Но она очевидно была сильно напугана, поэтому мы отправили к ней офицера. Оказалось, что она увидела в палисаднике перед своим домом ежа. А поскольку она никогда раньше подобного зверя не видела, то не на шутку перепугалась. Может, решила, что это инопланетное существо такое…

#9


Как-то раз в 911 позвонила взволнованная дама:

Дама: Только что реку, что позади моего дома, переплыл олень.

Оператор: Простите, я не вижу здесь проблемы.

Дама: Ну, сегодня довольно прохладно, и он мог простудиться.

Оператор: Боюсь, мы ничем не можем здесь помочь. Разве он не убежал, после того, как доплыл до берега?

Дама: Убежал.

Оператор: Что же, мэм, это дикое животное, и я думаю, с ним всё будет хорошо.

Дама: Ну ладно.

#10


«Я хочу заявить о покушении на убийство. Я заказал пиццу без грибов, потому что на грибы у меня аллергия. Они забыли и доставили мне пиццу с грибами. Я считаю, что это покушение на убийство».

#11


Однажды нам позвонил мужчина с требованием арестовать «вандала», который испортил его снеговика.

#12


Пожилая женщина позвонила 911 и сообщила, что двое мужчин, одетых в синюю одежду, пытаются вломиться в её дом, потому что хотят её изнасиловать. Мы отправили к по указанному адресу 6 копов. Выяснилось, что это газовая компания пыталась проверить газовый счётчик.

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