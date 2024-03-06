6 советов для лёгкого быта

Домашние дела зачастую отнимают у нас много времени. Однако они необходимы для создания комфортной и удобной жизни. Если вы не готовы тратить много времени на бытовые дела, то вам на помощь придут секреты опытных хозяюшек.







Они точно знают, как справится с любой домашней работой, потратив на это минимум времени. Как с помощью пары зубочисток решить сразу несколько бытовых задач? Что подарит вашему белью морозную свежесть? Можно ли предотвратить рассыпание кофе и сахара на столешницу? Ответы на все эти вопросы вы найдёте в нашей сегодняшней статье.





1. Учимся плотно закрывать пакеты с крупами!

2. Ваш кофе больше не просыпется на столешницу!

3. Зубочистка заменит дуршлаг!

4. Больше никаких брызг при взбивании миксером!

5. Учимся варить яйца без трещин!

6. Морозная свежесть для вашего белья!

Утюг быстро склеит край упаковки с крупой!Далеко не все хозяюшки организовали хранение круп в контейнерах. Во-первых, это достаточно затратно, ведь необходимо приобрести ёмкости для всей домашней бакалеи. Во-вторых, организация пространства занимает много времени. Так что неудивительно, что многие хозяюшки по-прежнему хранят крупы в заводских упаковках.Но всем, кто остановился на таком виде хранения, известна одна проблема — постоянно просыпающаяся крупа. Если вы устали от этого, то наш совет специально для вас. Вам потребуются лишь кусочек фольги и утюг, который необходимо нагреть. После чего край пакета с крупой проложите фольгой с двух сторон. Проведите по ней горячим утюгом. Достаточно всего минуты, чтобы края заводской упаковки вновь склеились. Благодаря такому простому действию ваша крупа больше точно не просыпается.Денежная резинка не даст кофе просыпаться!Чашка утреннего кофе — неизменный ритуал для многих из нас. Однако с утра мы часто бываем рассеянными и просыпаем кофе на столешницу. После чего нам приходится убирать беспорядок, вместо того, чтобы наслаждаться утренним напитком. Оказывается, этого можно легко избежать. И поможет в этом обычная денежная резинка.Резинку необходимо надеть на банку с кофе ровно по центру. Таким образом, когда вы наберёте в ложку кофе, резинка не позволит достать его с горкой. Так что шансы просыпать его будут равны нулю.Зубочистка выручит, когда время ограничено!Многие от из нас достают дуршлаг каждый раз при готовке? Часто это отнимает много времени. А что делать, если оно ограничено? Вас выручит обычная зубочистка, которая наверняка найдётся на вашей кухне.Просто вставьте зубочистку между краем кастрюли и крышки. Теперь слейте воду, плотно зажав зубочистку. Такой способ позволит избавиться от жидкости и легко заменит использование дуршлага.Одноразовая тарелка спасёт кухню от беспорядка!Пышные взбитые сливки или устойчивые пики белкового крема требуют особого мастерства и подготовки. Однако зачастую после приготовления таких десертов на кухне образуется беспорядок. Ведь при взбивании миксером капли крема часто разлетаются по столешнице и стенам. Чтобы этого точно не произошло с вами, просто следуйте нашему совету.Поможет предотвратить беспорядок обычная одноразовая тарелка. Наверняка, такие остались у вас после детских праздников или отдыха на природе. В тарелке необходимо проделать два отверстия. Сквозь них продеваем допасти миксера и накрываем одноразовой тарелкой миску с кремом. Больше никаких брызг от взбивания!Всего пара зубочисток спасут ваш завтрак!Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда белок вытекал при варке яиц. Это портит внешний вид вашего блюда. К счастью, мы точно знаем, как этого можно избежать.Удивительно, но нам понадобится лишь несколько зубочисток. Отправьте их в кастрюлю во время варки яиц, и они больше не потрескаются. Проверено.Замороженный кондиционер для белья подарит удивительную свежесть одежде!Если вы хотите, чтобы ваше белье после стирки имело особый аромат свежести, то стоит использовать наш проверенный годами метод.Просто заморозьте в ёмкости для льда кондиционер для белья. И при следующей стирке добавьте пару таких кубиков льда прямо в барабан стиральной машинки помимо основного порошка. Это простое действие подарит белья удивительную морозную свежесть.