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3 признака, красноречиво указывающих на скорую поломку АКП


Вещи, которые укажут на проблемы с коробкой.

Вещи, которые укажут на проблемы с коробкой.

Все чаще водители выбирают для себя автомобили с автоматической коробкой передач. Как и любой другой агрегат в автомобиле, АКП может сломаться. По счастью, вне зависимости от производителя, признаки, указывающие на скорою поломку такой коробки передач абсолютно одинаковые. Познакомимся же с ними поближе.

1. Вой агрегата


Замена масла - это очень важно.

Замена масла - это очень важно.

 

Если автомобиль находится в неподвижном состоянии, а АКП начинает издавать звук похожий на вой, то есть все основания полагать, что в агрегате нет (или почти нет) масла. Кроме того, такой звук указывает на то, что в АКП мог сломаться масляной насос, чаще всего из-за попадания в него воздуха.

2. Жужжание


Посторонние звуки не к добру.

Посторонние звуки не к добру.

 

Если из АКП слышится жужжание, то это прямо указывает на износ сальника уплотнения. Более того, звук будет усиливаться или ослабляться в зависимости от интенсивности оборотов двигателя. Реже жужжание может указывать на вибрации золотника клапана.

3. Дребезжание


Нужно слушать свой автомобиль.

Нужно слушать свой автомобиль.

 

Если даже на малых оборотах двигателя слышится подозрительное дребезжание, то есть все основания полагать, что из строя вышли пружины гидротрансформатора или лопасти. В такой ситуации машина может буксовать, при попытке перейти с позиции паркинга на движение.

Заключение:


Стоит помнить о том, что АКП, как и любой другой агрегат автомобиля, нуждается в своевременном техническом обслуживании и надлежащем уходе. В противном случае, поломка коробки может привести к дорогостоящему ремонту или созданию опасной ситуации на дороге. Для того, чтобы избежать этого, следует своевременно проверять автомобиль, а также постоянно следить за проявлением косвенных факторов.

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3 признака, красноречиво указывающих на скорую поломку АКП

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3 признака, красноречиво указывающих на скорую поломку АКППодписаться на мой Instagram
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