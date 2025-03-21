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В чём феномен фантаста Анджея Сапковского, и Как появился его культовый роман «Ведьмак»



«Ведьмак» Анджея Сапковского — литературный феномен, который был создан более чем три десятилетия тому назад. Сейчас образ Геральта из Ривии прочно укоренился в сознании поклонников саги. Воплощает ли его Михал Жебровский или Генри Кавилл, озвучивает ли Всеволод Кузнецов или Дуг Кокл, книга это, фильм или игра — герой настолько аутентичен, что неважно, кто или что стоит за ним. Образ охотника на чудовищ захватил умы и сердца миллионов фанатов по всему миру. И остаётся главный вопрос: как польскому писателю-фантасту удалось создать культовый персонаж в эпоху, когда уже ничем не удивишь?

Анджей Сапковский — всемирно известный польский писатель-фантаст


Писатель Анджей Сапковский.

Писатель Анджей Сапковский.

Будущий писатель появился на свет 21 июня 1948 года в крупном промышленном городе Лодзь, Польша. В начале 1970-х Сапковский окончил факультет внешней торговли Лодзинского университета. По специальности он проработал 22 года, а затем полностью ушёл в литературу. Работая в торговле, Анджей начал писательскую карьеру. В 80-х занимал должность переводчика местной газеты.



Из-под пера Сапковского вышло 8 книг о Геральте из Ривии.

Из-под пера Сапковского вышло 8 книг о Геральте из Ривии.

В 1986 году он принял участие во всепольском состязании литераторов-дебютантов. Специально для конкурса Сапковский написал роман «Ведьмак». История начинающего писателя об охотнике за нечистью получила третий приз соревнования. Спустя 4 года мир увидел второй том «Саги о Ведьмаке». В период с 1992 по 2013 год Сапковский издал ещё 6 книг про «Ведьмака».

Провал первого фильма и успех Netflix


Режиссер Марек Бродский и Михал Жебровский в роли ведьмака.

Режиссер Марек Бродский и Михал Жебровский в роли ведьмака.

К 2001 году у «Ведьмака» уже была мощная база поклонников и узнаваемость в Польше. Товарищ Сапковского, режиссёр Марек Бродский, снял одноимённый фэнтези боевик с Михалом Жебровским в главной роли. Ни баснословный на то время бюджет в 18 млн злотых, ни великолепная игра польского секс-символа Жебровского не спасли фильм от провала в прокате. В 2002 году Бродский снял триннадцатисерийный телефильм, который также не возымел успеха. В итоге режиссёр отказался продлевать сериал на ещё один сезон, а идея перенести книжный мир Сапковского на экран забылась на долгие годы.
В 2013 году Генри Кавилл воплотил на экране образ Супермена.

В 2013 году Генри Кавилл воплотил на экране образ Супермена.

В 2017 году американский стриминговый киносервис Netflix взялся за разработку сериала по мотивам книг о ведьмаке. В декабре 2019 года состоялся премьерный показ первой серии «Ведьмака». За первый месяц показа восемь эпизодов просмотрели в общей сложности 76 млн раз. Британский актёр Генри Кавилл, воплотивший образ дисишного Супермена в роли Геральта из Ривии покорил миллионы зрителей по всему миру. Анджей Сапковский лично похвалил студию Нетфликс и отметил работу Кавилла.
Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта из Ривии.

Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта из Ривии.

Создатели франшизы были настолько уверены в успехе своего детища, что ещё до премьеры первого сезона объявили о съёмках второго «Ведьмака». 17 декабря 2021 года на экраны вышел восьмисерийный телефильм. Второй сезон превзошёл возложенные на него ожидания - за первые три дня сериал собрал 142 млн часов просмотра. Сейчас ведутся съёмки третьего сезона «Ведьмака», премьера которого запланирована на 2023 год.

Как «Ведьмак» покорил мир гейминга


Адриан Хмеляж и его первый прототип игры о ведьмаке.

Адриан Хмеляж и его первый прототип игры о ведьмаке.

В 1997 году польский разработчик видеоигр Адриан Хмеляж вознамерился создать компьютерную игру по мотивам незавершённой на тот момент серии книг о ведьмаке. В представлении Хмеляжа это должно было быть «3D экшен-приключение» с моральным выбором, взрослым сюжетом и хорошо проработанными персонажами. Metropolis подготовили демоверсию игры, но небольшая студия не смогла потянуть столь масштабный проект. В ранней альфа-версии было много технических недочётов, а немецкое издательство TopWare Interactive, с которым студия вела переговоры о запуске игры, считало книги Сапковского недостаточно известными, чтобы заинтересовать западных потребителей. В конце концов, проект так и не был реализован.

После первых двух фильмов история о ведьмаке заинтересовала польскую компанию CD Projekt. Разработчики предложили Сапковскому процент от будущих продаж игры, но он настоял на полной оплате сразу. После неудавшейся попытки Хмеляжа писатель не верил в возможный успех видеоигры.
Компания CD Projekt RED вдохнула игровую жизнь в детище Сапковского.

Компания CD Projekt RED вдохнула игровую жизнь в детище Сапковского.

На выставке E3 2006 игра была признана лучшей RPG для персонального компьютера. В том же году издание «Лучшие компьютерные игры» оценило разработку CD Projekt в «рейтинге надежд» на 98%. На московской Конференции гейминговых разработчиков в апреле 2007 года «Ведьмак» получил награду за лучшую международную игру. В октябре этого же года видеоигра заняла 76-е место в списке продаж компьютерных ПК-игр, а в январе 2008 года уже была на 54-м. Тогда же CD Projekt RED объявили рекорд продаж, который составил 600 тыс. копий игры за первые три месяца.
Обложки консольных версий игры.

Обложки консольных версий игры.

«Ведьмак» уже был достаточно популярной и востребованной игрой, но переход на консольный рынок заставил пользователей взглянуть на неё по-другому. Только за 2011 год было продано более 1 млн копий игры, на начало 2013 года компания назвала цифру в 5 млн копий, а в 2020 году эта отметка достигла 30 млн.

Мотивы славянского фэнтези в «Саге о Ведьмаке» Анджея Сапковского


Удивительный мир «Ведьмака» Сапковского: в игре и сериале.

Удивительный мир «Ведьмака» Сапковского: в игре и сериале.

Как самостоятельный жанр фэнтези выделилось в начале XX века. Это был период, когда наука и техника переживали бурное развитие, а общественное сознание резко менялось. Среди его поджанров особый интерес представляет славянское фэнтези, поскольку это «мир внутри мира», в некоторых отношениях абсолютно отличный от традиционного западного фэнтези. Невзирая на то что славянское фэнтези является одним из самых молодых жанров в литературе, его бурное развитие указывает на то, что он не только отделился от своих предшественников, но и вырабатывает собственный путь.

Роман польского писателя Анджея Сапковского — одно из важнейших произведений современного славянского фэнтези. В нём поднимается множество актуальных тем вроде расизма, геноцида, воздействия на окружающую среду, обретения семьи, покорности судьбе, самопожертвовании.
Мифические существа: в игре и на экране.

Мифические существа: в игре и на экране.

Главный герой Геральт из Ривии — профессиональный ведьмак и уничтожитель нечисти, который зарабатывает на жизнь истреблением фей, волшебников, водяных и других представителей славянского мистического сообщества. Автор опирается на мифологию, чтобы придать достоверность сюжетным элементам. В тексте описаны различные древние боги, имеющие схожие черты богов языческого славянского пантеона, а также апокалиптические мотивы, связанные с одной из древнейших рас — эльфами.

Главный герой — воплощение постмодернистской традиции изображения «героя-одиночки», привыкшего действовать только ради собственной выгоды. Геральт живёт между магическим и реальным миром, и до самого конца не принимает ни тот, ни другой. Но всё меняется с появлением принцессы Цириллы, которая не только приводит в движение основной сюжет романа, но и становится важной частью жизни самого ведьмака. Геральт, всегда соблюдавший Кодекс Ведьмаков и державшийся в стороне от людских конфликтов и страстей, оказывается втянут в конфликт двух мощных империй и неосознанно принимает на себя роль рыцаря-защитника Цириллы.
Геральт из Ривии и принцесса Цирилла.

Геральт из Ривии и принцесса Цирилла.

«Ведьмак» имеет ряд отличительных черт, характерных для эпического фэнтези: средневековый антураж, масштабные события, охватывающие весь вымышленный мир, и фантастические персонажи. Серия романов Анджея Сапковского стала главным объектом для обсуждений последних лет

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