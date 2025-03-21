В чём феномен фантаста Анджея Сапковского, и Как появился его культовый роман «Ведьмак»

«Ведьмак» Анджея Сапковского — литературный феномен, который был создан более чем три десятилетия тому назад. Сейчас образ Геральта из Ривии прочно укоренился в сознании поклонников саги. Воплощает ли его Михал Жебровский или Генри Кавилл, озвучивает ли Всеволод Кузнецов или Дуг Кокл, книга это, фильм или игра — герой настолько аутентичен, что неважно, кто или что стоит за ним. Образ охотника на чудовищ захватил умы и сердца миллионов фанатов по всему миру. И остаётся главный вопрос: как польскому писателю-фантасту удалось создать культовый персонаж в эпоху, когда уже ничем не удивишь?
Анджей Сапковский — всемирно известный польский писатель-фантаст
Писатель Анджей Сапковский.
Будущий писатель появился на свет 21 июня 1948 года в крупном промышленном городе Лодзь, Польша. В начале 1970-х Сапковский окончил факультет внешней торговли Лодзинского университета. По специальности он проработал 22 года, а затем полностью ушёл в литературу. Работая в торговле, Анджей начал писательскую карьеру. В 80-х занимал должность переводчика местной газеты.
Из-под пера Сапковского вышло 8 книг о Геральте из Ривии.
В 1986 году он принял участие во всепольском состязании литераторов-дебютантов. Специально для конкурса Сапковский написал роман «Ведьмак». История начинающего писателя об охотнике за нечистью получила третий приз соревнования. Спустя 4 года мир увидел второй том «Саги о Ведьмаке». В период с 1992 по 2013 год Сапковский издал ещё 6 книг про «Ведьмака».
Провал первого фильма и успех Netflix
Режиссер Марек Бродский и Михал Жебровский в роли ведьмака.
К 2001 году у «Ведьмака» уже была мощная база поклонников и узнаваемость в Польше. Товарищ Сапковского, режиссёр Марек Бродский, снял одноимённый фэнтези боевик с Михалом Жебровским в главной роли. Ни баснословный на то время бюджет в 18 млн злотых, ни великолепная игра польского секс-символа Жебровского не спасли фильм от провала в прокате. В 2002 году Бродский снял триннадцатисерийный телефильм, который также не возымел успеха. В итоге режиссёр отказался продлевать сериал на ещё один сезон, а идея перенести книжный мир Сапковского на экран забылась на долгие годы.
В 2013 году Генри Кавилл воплотил на экране образ Супермена.
В 2017 году американский стриминговый киносервис Netflix взялся за разработку сериала по мотивам книг о ведьмаке. В декабре 2019 года состоялся премьерный показ первой серии «Ведьмака». За первый месяц показа восемь эпизодов просмотрели в общей сложности 76 млн раз. Британский актёр Генри Кавилл, воплотивший образ дисишного Супермена в роли Геральта из Ривии покорил миллионы зрителей по всему миру. Анджей Сапковский лично похвалил студию Нетфликс и отметил работу Кавилла.
Генри Кавилл в роли ведьмака Геральта из Ривии.
Создатели франшизы были настолько уверены в успехе своего детища, что ещё до премьеры первого сезона объявили о съёмках второго «Ведьмака». 17 декабря 2021 года на экраны вышел восьмисерийный телефильм. Второй сезон превзошёл возложенные на него ожидания - за первые три дня сериал собрал 142 млн часов просмотра. Сейчас ведутся съёмки третьего сезона «Ведьмака», премьера которого запланирована на 2023 год.
Как «Ведьмак» покорил мир гейминга
Адриан Хмеляж и его первый прототип игры о ведьмаке.
В 1997 году польский разработчик видеоигр Адриан Хмеляж вознамерился создать компьютерную игру по мотивам незавершённой на тот момент серии книг о ведьмаке. В представлении Хмеляжа это должно было быть «3D экшен-приключение» с моральным выбором, взрослым сюжетом и хорошо проработанными персонажами. Metropolis подготовили демоверсию игры, но небольшая студия не смогла потянуть столь масштабный проект. В ранней альфа-версии было много технических недочётов, а немецкое издательство TopWare Interactive, с которым студия вела переговоры о запуске игры, считало книги Сапковского недостаточно известными, чтобы заинтересовать западных потребителей. В конце концов, проект так и не был реализован.
После первых двух фильмов история о ведьмаке заинтересовала польскую компанию CD Projekt. Разработчики предложили Сапковскому процент от будущих продаж игры, но он настоял на полной оплате сразу. После неудавшейся попытки Хмеляжа писатель не верил в возможный успех видеоигры.
Компания CD Projekt RED вдохнула игровую жизнь в детище Сапковского.
На выставке E3 2006 игра была признана лучшей RPG для персонального компьютера. В том же году издание «Лучшие компьютерные игры» оценило разработку CD Projekt в «рейтинге надежд» на 98%. На московской Конференции гейминговых разработчиков в апреле 2007 года «Ведьмак» получил награду за лучшую международную игру. В октябре этого же года видеоигра заняла 76-е место в списке продаж компьютерных ПК-игр, а в январе 2008 года уже была на 54-м. Тогда же CD Projekt RED объявили рекорд продаж, который составил 600 тыс. копий игры за первые три месяца.
Обложки консольных версий игры.
«Ведьмак» уже был достаточно популярной и востребованной игрой, но переход на консольный рынок заставил пользователей взглянуть на неё по-другому. Только за 2011 год было продано более 1 млн копий игры, на начало 2013 года компания назвала цифру в 5 млн копий, а в 2020 году эта отметка достигла 30 млн.
Мотивы славянского фэнтези в «Саге о Ведьмаке» Анджея Сапковского
Удивительный мир «Ведьмака» Сапковского: в игре и сериале.
Как самостоятельный жанр фэнтези выделилось в начале XX века. Это был период, когда наука и техника переживали бурное развитие, а общественное сознание резко менялось. Среди его поджанров особый интерес представляет славянское фэнтези, поскольку это «мир внутри мира», в некоторых отношениях абсолютно отличный от традиционного западного фэнтези. Невзирая на то что славянское фэнтези является одним из самых молодых жанров в литературе, его бурное развитие указывает на то, что он не только отделился от своих предшественников, но и вырабатывает собственный путь.
Роман польского писателя Анджея Сапковского — одно из важнейших произведений современного славянского фэнтези. В нём поднимается множество актуальных тем вроде расизма, геноцида, воздействия на окружающую среду, обретения семьи, покорности судьбе, самопожертвовании.
Мифические существа: в игре и на экране.
Главный герой Геральт из Ривии — профессиональный ведьмак и уничтожитель нечисти, который зарабатывает на жизнь истреблением фей, волшебников, водяных и других представителей славянского мистического сообщества. Автор опирается на мифологию, чтобы придать достоверность сюжетным элементам. В тексте описаны различные древние боги, имеющие схожие черты богов языческого славянского пантеона, а также апокалиптические мотивы, связанные с одной из древнейших рас — эльфами.
Главный герой — воплощение постмодернистской традиции изображения «героя-одиночки», привыкшего действовать только ради собственной выгоды. Геральт живёт между магическим и реальным миром, и до самого конца не принимает ни тот, ни другой. Но всё меняется с появлением принцессы Цириллы, которая не только приводит в движение основной сюжет романа, но и становится важной частью жизни самого ведьмака. Геральт, всегда соблюдавший Кодекс Ведьмаков и державшийся в стороне от людских конфликтов и страстей, оказывается втянут в конфликт двух мощных империй и неосознанно принимает на себя роль рыцаря-защитника Цириллы.
Геральт из Ривии и принцесса Цирилла.
«Ведьмак» имеет ряд отличительных черт, характерных для эпического фэнтези: средневековый антураж, масштабные события, охватывающие весь вымышленный мир, и фантастические персонажи. Серия романов Анджея Сапковского стала главным объектом для обсуждений последних лет
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии