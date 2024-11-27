Подводная сосулька и радужные облака: редкие погодные феномены, на которые способна природа

Кажется, что человек изучил матушку-природу, что называется, от начала и до конца. Впрочем, она по-прежнему умеет приводить в восторг самыми разными явлениями. И хотя многие из них можно увидеть только в редчайших случаях, это только делает их более уникальными и запоминающимися. Вашему вниманию редкие, но впечатляющие погодные феномены, на которые способна природа.
1. Огненная радуга
Радуга, которую мало кто увидит даже тогда, когда она появляется. /Фото: funart.pro
Официально это явление именуют окологоризонтальной дугой, ведь технически к радуге, как и к огню, оно вообще не имеет отношения. Впрочем, возникает всё-таки из-за преломления света, но только в случае, если перистые облака ещё и достаточно плотные, чтобы световые лучи преломлялись в маленьких льдинках, образуя всем известный семицветный спектр. Более того, чтобы огненная радуга вообще появилась, необходимы правильная температура воздуха, расположение облаков и даже угол расположения Солнца по отношению к горизонту. Ещё и не каждый человек сумеет его увидеть - для этого также необходимо «поймать» правильное положение.
2. Утренняя глория
Рукава из облаков, растянувшиеся на сотни километров. /Фото: travelask.ru
По науке утренняя глория называется «грозовой воротник», и основное место, где его можно наблюдать в живую - это воды австралийского залива Карпентария. Справедливости ради, пару раз оно появлялось и других локациях, но это настоящая редкость. Глория представляет собой облака, которые по виду напоминают не то трубу, не то рукав, висящие всего в паре сотен метров над землёй, зато растягиваются по небу на сотни и тысячи километров. Для формирования этого явления нужны особые условия по циркуляции ветра, хотя больше о нём учёные сказать пока не смогут, несмотря на то, что оно известно уже не одну тысячу лет.
3. Оптическая глория
Природа сама умеет рисовать ауру вокруг людей и других предметов. /Фото: tech.onliner.by
Есть и другая погодная аномалия, известная как «глория», только она оптическая. Выглядит она так, как будто природа «визуализирует» ауру - оболочка в цветах радужного спектра по контуру какого-либо объекта - чаще всего людей или самолётов. Интересно, что оптическую глорию можно лицезреть при нескольких вариантах сложения условий: например, если зажечь костёр ночью в горах, когда над ними низко висят облака. В других случаях будет достаточно света от Солнца или Луны - оптическая глория также возникнет.
4. Ледяные цветы
Цветы из льда, которые очень редко вырастают на воде. /Фото: pinterest.de
Ледяными цветами называют, конечно, не реальные растения, а красиво замёрзший лёд. Увидеть столь прекрасный природный феномен можно в пределах тех водоёмов, которые находятся недалеко от ледников - а там зачастую штиль или просто нет сильной волны. Тогда как бы между поверхностью воды и воздухом начинают нарастать кристаллы, чья форма подобна цветам. Но чтобы ледяные цветы появились, температура должна быть минусовой, но не крайне низкой, ветра вообще не должно быть, а вот Солнцу как раз светить стоит, так что это явление также нельзя назвать частым.
5. Брайникл
Опасная подводная сосулька. /Фото: travel.rambler.ru
Ещё один погодный феномен, связанный со льдом - это брайникл. Однако он уникален ещё и тем, что в отличие от большинства других о его существовании узнали только в конце прошлого века, а зафиксировать процесс его появления - меньше 15 лет назад. Это явление распространено в Арктике и представляет собой, по сути, сосульку, но которая формируется при определённых температурах воды и воздуха - по информации редакции novate.ru воздух должен быть холоднее воды в десять раз - когда подтапливается ледник и пускает в океан очень солёный раствор. В итоге получается что-то вроде пористого сталактита, который медленно опускается на дно и продолжает по нему ползти, замораживая на своём пути всё и всех. Поэтому брайникл имеет ещё и мрачное прозвище - «палец смерти».
6. Перламутровые облака
Облака, окрашенные в радугу, как перламутр. /Фото: mks-onlain.ru
Светлые тучки, висящие на небе, частенько становятся объектом появления редких погодных феноменов - одним из них стали перламутровые облака. Для их формирования нужны либо вечерние сумерки, либо предрассветное состояние и высота облаков над землёй около 20 км. И вот когда они начинают отражать солнечные лучи, бьющие из-за горизонта, получается что-то вроде огненной радуги, но в более размытом виде, похоже на переливы перламутра. Увидеть такие облака можно примерно там же, где возникает северное сияние, то есть в странах, находящихся недалеко от Северного полярного круга.
7. Трубчатые облака
Облака, похожие не то на трубки, не то на вымя. /Фото: tech.onliner.by
Помимо известных типов облаков, таких как перистые или кучевые, есть ещё и трубчатые. Другое их название - вымеобразные. Но они менее известны, потому что довольно редкие: нужны определенные показатели по температуре и высоты формирования над уровнем моря. Если всё сошлось, то микроскопические капли начинают скапливаться в своего рода карман, которые полон крупными каплями, а иногда - и льдинками, и всё это тяготеет к земле, по виду напоминая не то обрезанные трубки, не то шарики. Наблюдать в живую трубчатые облака можно в тропическом климате, и только в очень редких случаях - севернее.
8. Световые столбы
Природа бьёт светом в небо и без прожекторов. /Фото: ria56.ru
Регион Северного полярного круга - это местность, где можно увидеть множество уникальных явлений, хотя известно больше именно северное сияние. К примеру, есть ещё световые столбы, которые выглядят так, как будто десятки прожекторов бьют в небо. А на самом деле их формирование является результатом концентрации в морозном воздухе огромного количества заледеневшей воды в кристаллической либо пластинчатой форме, причём не хаотично, а в нужном порядке - тогда, когда Солнце поднимается либо опускается за горизонт, они будут отражать его свет подобно прожектору. Редко световой столб может появиться ночью, если нужным образом будут светить уличные фонари либо фары машин.
9. Туманная радуга
Нестандартный вариант радуги. /Фото: gismeteo.ru
Ещё один вариант радуги, которая очень редко встречается — это туманная. Правда, в отличие от традиционной, она не разбавляет небо разноцветным спектром, а сияет белым или желтоватым блеском, с редким обрамлением лилового оттенка снизу и оранжевого сверху. К тому же, дождь для неё не нужен - исходя из названия становится понятно, что здесь необходим туман, но только с правильным размером капель.
10. Молнии Кататумбо
Стена из молний, которую можно найти только в одном месте на Земле. /Фото: rutravel-business.ru
Молнии Кататумбо — это не просто редкий, а уникальный природный феномен. И дело здесь не только в необходимых погодных условиях, а ещё и в локализации. Ведь увидеть его можно только в одном месте на планете - там, где река Кататумбо впадает в воды озера Маракайбо. Там чуть ли не каждый день бьют грозы по многу часов, а близлежащие болота выбрасывают в воздух достаточное количество метана. И когда к этому добавляется правильное сочетание потоков тёплого и холодного воздуха, получается молния, и не одна - они бьют настолько часто и равномерно, что это похоже на стену.
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