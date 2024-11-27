Подводная сосулька и радужные облака: редкие погодные феномены, на которые способна природа

1. Огненная радуга

Радуга, которую мало кто увидит даже тогда, когда она появляется. /Фото: funart.pro

2. Утренняя глория

Рукава из облаков, растянувшиеся на сотни километров. /Фото: travelask.ru

3. Оптическая глория

Природа сама умеет рисовать ауру вокруг людей и других предметов. /Фото: tech.onliner.by

4. Ледяные цветы

Цветы из льда, которые очень редко вырастают на воде. /Фото: pinterest.de

5. Брайникл

Опасная подводная сосулька. /Фото: travel.rambler.ru

6. Перламутровые облака

Облака, окрашенные в радугу, как перламутр. /Фото: mks-onlain.ru

7. Трубчатые облака

Облака, похожие не то на трубки, не то на вымя. /Фото: tech.onliner.by

8. Световые столбы

Природа бьёт светом в небо и без прожекторов. /Фото: ria56.ru

9. Туманная радуга

Нестандартный вариант радуги. /Фото: gismeteo.ru

10. Молнии Кататумбо

Стена из молний, которую можно найти только в одном месте на Земле. /Фото: rutravel-business.ru