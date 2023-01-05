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У кого из знаменитостей есть брат или сестра – двойняшка

Родная кровь не водица. Они такие разные, но в то же время похожи. В этом выпуске вы найдете российских и западных знаменитостей, у которых есть братья и сестры-двойняшки, о существовании которых вы, возможно, не знали.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Наталья и Юлиана Подольские


У певицы Натальи Подольской есть близняшка Юлиана, которая младше своей звездной сестры на две минуты. Юлиана живет в США, но, несмотря на километры, девчонки очень близки. Даже своими первенцами сестры забеременели почти одновременно, с разницей в один месяц. Юлиана принимала участие в карьере сестры, работая ее концертным директором.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Скарлетт и Хантер Йоханссон


Хантер Йоханссон младше Скарлетт на три минуты. В 12 лет Хантер вместе с сестрой снялся в комедии «Воришки», но на этом его кинокарьера закончилась: парень предпочел заниматься политикой.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Игорь и Вадим Верники


То, что у артиста и телеведущего Игоря Верника есть брат Вадим, не секрет. Но немногие знают, что парни — двойняшки. Как и брат, Вадим Верник связал свою карьеру с телевидением (он ведет передачу «Кто там…» на канале «Культура»). Также Вадим руководит журналом «ОК!».

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Вин Дизель и Пол Винсент


У лысого и накачанного Вина Дизеля есть кудрявый и субтильный брат-близнец Пол Винсент, который под девичьей фамилией матери работает киномонтажером.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Эштон и Майкл Катчеры


Двойняшка актера Эштона Катчера Майкл родился с детским церебральным параличом, а в 13 лет перенес операцию по пересадке сердца. Став взрослым, Майкл, несмотря на болезни, достиг не меньших высот, чем его знаменитый брат, только в другой области. Он юрист, занимается делами детей с ДЦП и регулярно выступает в Конгрессе США, продвигая новые медицинские исследования по изучению и предотвращению этой болезни.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Жизель и Патрисия Бундхен


Патрисия родилась на пять минут раньше, но в итоге Жизель обошла свою двойняшку в модельном бизнесе, где Патрисия пробовала силы в юности. Но между сестрами нет никакой конкуренции. «Спасибо за то, что на тебя всегда можно положиться с первого дня нашей жизни. Я тебя очень сильно люблю», — так Бундхен поздравила свою «старшую» сестру с их общим 35-летием.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Ева Грин и ее сестра Джой


Двойняшки Ева и Джой Грин родились в Париже с разницей в две минуты — актриса старше своей сестры. Ева не скрывает того факта, что у нее есть двойняшка, но никакую личную информацию о родственнице у звезды не выпытать: Джой работает адвокатом, и внимание прессы к ее персоне совсем ни к чему.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Элвис Пресли


Легендарный музыкант тоже из двойни, но его близнец Джесс Гарон умер вскоре после рождения.

У кого из знаменитостей есть брат или сестра - двойняшка

Жанна Фриске


8 июля 1974 года в Москве в семье Копыловых на два месяца раньше срока родились двойняшки, но мальчик погиб от асфиксии во время родов. Об этом певица узнала уже взрослой.

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