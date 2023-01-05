У кого из знаменитостей есть брат или сестра – двойняшка

Родная кровь не водица. Они такие разные, но в то же время похожи. В этом выпуске вы найдете российских и западных знаменитостей, у которых есть братья и сестры-двойняшки, о существовании которых вы, возможно, не знали.











Наталья и Юлиана Подольские

Скарлетт и Хантер Йоханссон

Игорь и Вадим Верники

Вин Дизель и Пол Винсент

Эштон и Майкл Катчеры

Жизель и Патрисия Бундхен

Ева Грин и ее сестра Джой

Элвис Пресли

Жанна Фриске