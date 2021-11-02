8 ошибок в уборке, которые хотя бы раз в жизни допускают все хозяйки

При слове «уборка» большинство хозяек закатывают глаза и делают несчастное выражение лица. Это неудивительно, ведь обычно она занимает очень много времени и отнимает все силы. Особенно обидно, когда наступил долгожданный выходной, а вместо того, чтобы отдыхать, женщины посвящают все свободное время стирке и мытью полов.

Однако, есть способ превратить уборку в радостное и быстрое занятие. Каким образом? Просто постарайтесь не допускать нижеизложенных ошибок, которые отнимают силы и время.

Ошибка 1: вы стремитесь убраться в доме за один день

Сделать уборку за один день невозможно.

Наверное, всем знакома фраза: «В субботу займусь стиркой, уборкой, переберу вещи в шкафу...». А в итоге, когда наступают долгожданные выходные, у вас хватает времени и сил только на то, чтобы протереть пыль на столе и положить грязную одежду в стиральную машину.

Причина такой тенденции в том, что вы пытаетесь выполнить всю работу по дому за один день. Это главная ошибка, которую допускают хозяйки при планировании уборки. Поверьте, за сутки вы не сможете выполнить даже половину того, что хотели. Поэтому сразу настраивайтесь на то, что дела займут 3-4 дня. Сегодня вы можете вытереть пыль во всех комнатах, завтра – навести порядок на кухне, а послезавтра – помыть окна.

Ошибка 2: вы не сушите полотенца и душевую шторку

Таким образом, вы будете гораздо меньше уставать, а эффективность уборки повысится в разы. Поэтому, как только появится свободное время, осмотрите внимательно квартиру и найдите участок, требующий вашего внимания.

Полотенца и душевую шторку нельзя оставлять влажными.

Влажная ткань – идеальное место для появления и размножения различных бактерий. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме завелась плесень, то обязательно сушите полотенца сразу после использования. Вы можете развесить их на балконе или батарее. Хороший вариант – вынести изделия или на улицу, чтобы они несколько часов повесели на свежем воздухе. Что касается душевой шторки, то ее всегда нужно держать в расправленном виде, чтобы она быстрее сохла.

Совет: после завершения водных процедур, оставляйте открытой дверь в ванную комнату. Таким образом, оттуда выйдет вся влага.

Ошибка 3: вы наполняете холодильник до отказа

Забитый холодильник делает уборку сложнее.

Одно дело, когда вы закупаете продукты на несколько дней вперед, чтобы после работы не тратить время на походы по магазинам. Но совсем другое, если ваш холодильник забит до отказа кусочками фруктов, сыра, колбасы, пиццы. Остатки пищи способствуют тому, на полках холодильника совсем не остается места и за ним становится сложно ухаживать. Кроме того, из-за неправильного хранения продуктов появляется риск возникновения плесени. Именно поэтому, от остатков еды нужно избавляться сразу либо доедать все на следующий день. Если вы уверены в том, что оставшиеся после ужина бутерброды никто не будет есть, отправляйте их в мусорное ведро. Варианты отговорок «А вдруг я ночью проголодаюсь» или «Съем завтра, когда вернусь с работы» не сработают. Будьте безжалостными к остаткам еды и тогда холодильник скажет вам «Спасибо».

Еще один вариант – сразу готовить столько блюд, сколько вы сможете съесть за один раз. А пока вы выбрасываете ненужные продукты из холодильника, протрите его полки, скорее всего там скопилось много конденсата.

Ошибка 4: вы не читаете этикетки на бытовой химии

Выбирая чистящее средство, читайте, что написано на упаковке.

Перед тем, как использовать чистящее средство, внимательно ознакомьтесь со способом применения. Если на этикетке написано, что его нужно нанести на грязную поверхность и оставить на 15-20 минут, значит строго следуйте этой инструкции. По мнению производителя, данного количества времени хватит на то, чтобы средство подействовало, а значит по истечению четверти часа вы с легкостью сможете отмыть жир, грязь и другие загрязнения. Не нужно бежать впереди паровоза и смывать чистящий порошок через 5 минут. Или, наоборот, терять время и смотреть на то, как он подействовал, только через 2 часа. Так вы только снизите эффективность уборки.

Ошибка 5: у вас одна тряпка для уборки всего дома

Одной тряпкой нельзя натирать пол и устранять пыль.

Если вы используете одну и ту же тряпку для уборки на кухне, мытья окон и устранения пыли, то поздравляем – вы не убираетесь вовсе, скорее переносите загрязнения с одного места на другое. Чтобы дом действительно сверкал, и вы не переживали о наличии бактерий, нужно запастись большим количеством тряпок. Купите в магазине два вида: для сухой и для влажной чистки. Помните, что менять изделия на новые нужно регулярно, точно так же, как и своевременно стирать их в стиральной машине.

Ошибка 6: вы вытираете пыль после того, как пропылесосите

Пыль с мебели оседает на полу.

Запомните одно из главных правил эффективной уборки – сначала нужно вытирать пыль в комнате, а потом пылесосить ковры. Если все делать наоборот, то мелкий мусор попадет на пол и вам снова придется приводить его в порядок. Зачем заниматься одним и тем же делом по второму кругу, если можно с первого раза сделать все идеально? Поэтому прислушайтесь к совету: убирайте комнаты сверху вниз. Так вы сможете привести квартиру в порядок в очень короткие сроки.

Ошибка 7: вы помешаны на чистоте

Стерильная чистота вредит здоровью.

Есть хозяйки-лентяйки, а есть те, которые помешаны на чистоте. Если вы относитесь ко второму типу, то знайте – ежедневная уборка также имеет свои отрицательные стороны, особенно в том случае, когда вы используете в работе большое количество дезинфицирующих средств. По нашей информации, стерильная чистота в квартире не позволяет нашему организму тренироваться и противостоять бактериям, которых очень много в обычной среде. Кроме того, место обычных микробов занимает плесень, что тоже малоприятно.

Поэтому идеальным вариантом является уборка дома по мере его загрязнения. Старайтесь использовать мягкие чистящие средства, которые не приносят вреда организму, или вооружайтесь обычной водой и тряпкой.

Ошибка 8: вы редко меняете тряпки для уборки

Тряпки для уборки нужно менять регулярно.

Это как с кисточками для макияжа – если за ними регулярно не ухаживать, то вся пыль, грязь и остатки макияжа перейдут на вашу кожу. Точно так же обстоят дела с тряпками для сухой и влажной уборки. После клининга на них остаются различные загрязнения, которые способствуют появлению бактерий.

Источник