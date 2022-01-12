Былое величие: 13 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР

Заброшенные места на просторах бывшего СССР

1. Шар под Дубной

Защитный купол, который случайно уронили.

2. Ховринская больница

Забавно, но корпуса напоминают знак биологической угрозы.

3. Крымская АЭС

Полностью разворована.

4. Балаклава

Сегодня этот объект могут посетить все желающие.

5. Объект 221

Запасной центр командования сегодня заброшен и разворован.

6. Атомный маяк на мысе Анива

Уникальный маяк стоит без дела и почти полностью разворован мародерами.

7. Ракетный комплекс «Двина»

Советское наследие залито водой.

8. Цех №8 завода «Дагдизель»

Это не форт Бояр, это, некогда, супер секретный цех.

9. Лопатинский фосфаритный рудник

Рудник почти остановлен, разворован и заброшен.

10. Станция изучения ионосферы

Сегодня этот научный объект посещают только сталкеры.

11. «Северная корона»

Самая зловещая гостиница.

12. Ускоритель элементарных частиц

В СССР мог быть свой коллайдер.

13. «Нефтяные камни»

Настоящий город на воде.