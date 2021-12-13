Мультфильмы 80-х, родом из СССР

Все мы в детстве читали сказки. Но гораздо интереснее было не только читать, но и смотреть разные истории о сказочных героях, переживая за них, проживая с ними маленькую жизнь, размером с временный формат мультика. Давайте сегодня вспомним о лучших мультфильмах, на которых выросло не одно поколение детей из прошлого, не только России, но и во всех постсоветских странах.









Представляем короткий анализ самых интересных мультиков, вышедших на экраны в 1980-е годы. Надо сказать, что первый мультик студия «Союзмультфильм» выпустила еще в довоенное время – в 1936 году. Мало того, даже в период с 1941-го по 1945 годы, вы не поверите, но выпускались мультики! Они были практически недоступны для советского малыша, особенно в атмосфере войны. Но они были, и дети увидели их позже, уже под мирным небом.



1) «Каникулы в Простоквашино»

2) «Халиф-аист»

3) «Путешествие муравья»

4) «Зима в Простоквашино»

5) «Возвращение блудного попугая»

6) «Следствие ведут колобки» – мультфильм-комедия, выпущенный в 1986 году