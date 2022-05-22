СССР 1970-х: 30 ретро фотографий немецкого журналиста Уве Герига

Снимки из путешествия по Советскому Союзу.

1. Набережная Ялты

2. Памятник Ленину в Ялте

Одно из самых внушительных и дорогостоящих сооружений в мире.

3. Фото на память

Съемка перед дворцом в Ливадии.

4. Надгробный памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому

Александро-Невская Лавра, Тихвинское кладбище, Ленинград.

5. Фонтаны-шутихи

Водяные забавы Петергофа.

6. Фонтан-шутиха «Зонтик»

Присев на скамейку под зонтиком, оказываешься отрезанным от окружающего струями воды.

7. Кладбище возле гостиницы «Москва» в Ленинграде

Здесь похоронены выдающиеся деятели искусств.

8. Женщины возле гостиницы «Москва»

9. Надгробный памятник Федора Игнатьевича Стравинского

Могила известного русского оперного певца.

10. Пионеры с ветераном

Майские демонстрации в Ленинграде.

11. Экскурсия по Ленинграду

Семья ест мороженое перед Эрмитажем.

12. Львы на фасаде Эрмитажа

Элементы скульптурного ансамбля здания.

13. Ворота Екатерининского дворца

Не имеют равных по затейливости и мастерству исполнения .

14. Песня в пути

Солдаты играют на инструментах в грузовике.

15. Школьники на Красной площади

Экскурсия к мавзолею.

16. Детская музыкальная школа

Бывшая мечеть в Бухаре.

17. Восточный базар Бухары

Базар издревле был центром городской жизни.

18. Отдых на советском круизном судне

Награда советскому человеку за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании.

19. Три девчонки

На прогулке во дворе .

20. Базар в Киргизии

Переплетение самобытного колорита разных народов.

21. Почетный караул

У мемориала в Москве.

22. Кварталы Мурманска

Бараки и новостройки.

23. Мать с ребенком

24. Памятник султану и астроному Улугбеку в Самарканде

25. Танцующая пара

Отдых в городском парке.

26. Женщина у Кремлевской стены

Суздальский кремль.

27. Торговля с грузовика

Продажа товаров в чистом поле.

28. Горная дорога

Строительство Нурекской ГЭС в Таджикистане

29. Таджикская свадьба

Празднуется с весьма большим размахом.

30. Ульяновск

Старик у памятника молодому Ленину .