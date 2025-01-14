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Бытовые хитрости, которые значительно облегчат жизнь

Бытовые хитрости значительно облегчают ведение домашнего хозяйства. Именно благодаря им становится возможным выполнить большое количество бытовых задач за меньшее количество времени. Они незаменимы. И мы рады делиться ими с вами.



В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как с помощью подручных средств можно облегчить повседневные рутинные дела по дому.

Используя наши хитрости, вы сможете значительно облегчить себе быт.

1. Больше никакой накипи внутри утюга!




Лимонная кислота спасет утюг от накипи!

Всем нам известно, что водопроводная вода обладает достаточно сильной жесткостью. Из-за этого в чайниках появляется накипь. Но что если она образуется не только в чайниках? Ведь для утюга мы используем ту же водопроводную воду. Следовательно, внутри него также образуется налет, который необходимо прочищать, чтобы не допустить поломки техники.

Для очистки чайников многие используют раствор лимонной кислоты. Интересно, что в случае с утюгом, этот способ тоже работает. Для начала растворите лимонную кислоту в горячей, но не кипящей воде. После чего залейте раствор в утюг и оставьте на полчаса. После этого, следует пропустить пар через все отверстия утюга, а далее слить раствор из утюга. Промойте его чистой водой и забудьте о накипи. Ваш утюг будет кристально чист.

2. Быстрая заточка бритвенного станка!




Обычная губка заточит лезвия!

Лезвия у бритвы обычно затупливаются в самый неподходящий момент. Что же делать, если под рукой не оказалось запасной кассеты? Главное, не переживать и вспомнить про нашу хитрость. Оказывается, чтобы заточить бритву, не нужно тратить много средств на специальные приспособления. Достаточно сходить на кухню.

И поможет нам в решение проблемы — самая обычная кухонная губка. Именно об нее можно быстро и легко заточить тупое лезвие вашего бритвенного станка. Но следует помнить, что это лишь временное решение проблемы и на постоянной основе оно работать не будет. Но в качестве экстренной помощи — точно пригодится.

3. Готовим рассыпчатый рис по секретному рецепту!




Солевой раствор творит чудеса!

Если вы любите рис также, как и мы, то наш совет точно для вас. Для того чтобы в плове рис получился рассыпчатым существует один проверенный поколениями секрет. Мало кто о нем знает, но он работает на сто процентов. Проверено нами.

Итак, для того, чтобы получить рассыпчатый рис, достаточно совершить одно простое действие. А именно — замочить его в солевом растворе до начала готовки. Это удивительным способом поможет приготовить рис рассыпчатым и очень вкусным.

4. Смазываем утюг зубной пастой!




Лёгкий способ убрать нагар!

Нагар на подошве утюга — распространенная проблема. Зачастую он появляется даже от небольшого перегрева. А удалить его не так уж просто. Особенно, если под рукой нет специального чистящего карандаша. Но есть проверенный годами совет, который использовали еще наши мамы. И сегодня мы поделимся им с вами.

Все, что нам понадобиться — старая зубная щетка и зубная паста. Просто нанесите пасту на щетку и почистите ею подошву утюга. Лучше всего предварительно немного нагреть утюг. Вы удивитесь, но такое простое действие позволит полностью очистить утюг от нагара.

5. Зачем стоит греть влажные салфетки




Быстро очищаем микроволновку!

Очистка микроволновки — важная рутина. Но так многими нелюбимая. Однако, мы точно знаем, как выполнить ее легко и просто.
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