«Бешеная королева» - самая кровожадная правительница Мадагаскара

Ранавалуна I - самая кровожадная правительница Мадагаскара.
По счастливой случайности девушка из простой семьи стала женой короля Мадагаскара. Но вместе с тем она запомнилась всем как самая кровожадная и жестокая правительница, уничтожившая пятую часть населения острова.
Ранавалуна I - королева, которая была неблагородного происхождения.
В 1788 году на Мадагаскаре в семье простолюдина появилась на свет девочка, которую нарекли Рамаво. Этой крестьянке была уготована совсем необычная судьба. Дело в том, что отец Рамаво предупредил тогдашнего короля Андрианампуанимерина о готовящемся на него покушении. В благодарность за спасение жизни правитель принял Рамаво как дочь и со временем выдал ее замуж за собственного сына Радаму. После свадьбы девушка получила имя Ранавалуна I и стала первой из двенадцати жен Радама I.
Ранавалуна I - королева Мадагаскара первой половины XIX века. | Фото: i0.wp.com.
Ранавалуна понимала: чтобы укрепить свои позиции, ей необходимо было родить наследника. Но вся проблема в том, что совместных детей у них не было. В 1828 году король умер, что весьма затруднило положение его жены.
Законным наследником после Радамы считался его племянник Ракотобе. Чтобы осуществить политический переворот в свою пользу, Ранавалуна I забаррикадировалась во дворце со своими приверженцами. Еще во время правления мужа женщина искала сторонников традиционализма, которые не были согласными с прогрессивной политикой короля Радамы. Ранавалуне удалось несколько дней удерживать дворец. Через некоторое время племянник короля, а также все дети от браков с другими женами были убиты.
Ранавалуна I очень любила носить французские платья. | Фото: i.wp.pl.
12 июня 1829 года Ранавалуна I была официально коронована. Свое положение она упрочила еще и рождением наследника через 9 месяцев после смерти короля. Согласно закону Мадагаскара, любые дети, появившиеся у жены короля, автоматически считались детьми правителя.
Во время коронации Ранавалуна произнесла пламенную речь, в которой поклялась соблюдать интересы Мадагаскара и его жителей. На практике все выглядело несколько иначе. Повсеместно подвергались гонениям христиане. Они массово покидали остров, а тех, кто не успевал, пытали, варили в котлах, сбрасывали с утесов. В народе появилось прозвище для правительницы - «Бешеная королева».
Сувенирная тарелка середины XIX века. | Фото: аpril-knows.ru.
Ранавалуна I проверяла, верен ей человек или нет, испытанием ядом. Для этого жертва должна была проглотить три кусочка куриной шкурки и ядовитый орех. Если удавалось выплюнуть шкурку и остаться в живых, то все обвинения снимались. Согласно подсчетам исследователей, от такой ядовитой «проверки» за 40 лет правления королевы было уничтожено почти 100 тысяч жителей, а это 20 % всего населения Мадагаскара.
Все прихоти королевы неизменно оборачивали многими жертвами. Так, в 1845 году Ранавалуна I захотела поохотиться на буйволов. Ее свита составила 50 тысяч человек. За четыре месяца охоты убили не столько буйволов, сколько потеряли людей. От голода и жары погибло 10000 придворных и рабов.
Радама II - сын Ранавалуны I. | Фото: april-knows.ru.
С каждым годом, проведенным на престоле, Ранавалуне всё больше казалось, что все хотят ее смерти. Справедливости ради, стоит отметить, что единственный сын королевы Радама II несколько раз пытался сместить мать с трона, но каждый раз терпел неудачу. Удивительно, но Ранавалуна I не казнила сына, он все равно остался наследником.
Несмотря на политику тотального террора королевы, некоторые историки называют Ранавалуну I хорошей правительницей и лидером. Она сделала все, чтобы защитить культурное наследие и воспрепятствовать колониальному захвату острова европейцами. Однако как бы ни отрицательно королева относилась к французам, она обожала платья, сшитые по парижской моде.
Ранавалуна I дожила до 80 лет. Но даже после смерти женщина унесла с собой несколько жизней. Во время похоронной процессии случайно взорвался бочонок с порохом. Саму же Ранавалуну I часто включают в список 10 волевых правительниц, оставивших след в истории.
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