Знаменитости и их внебрачные дети

С нами не соскучишься!

Ошибка молодости или нежданное счастье? Каждый по‑разному воспринимает новость о незапланированной беременности. Мы собрали истории девяти знаменитых мужчин, у которых родились дети вне брака. Как сложились отношения звездных отцов и их «случайных» детей?



Михаил Пореченков

Сергей Безруков

Александр Серов

Денис Клявер

Андрей Кончаловский

Александр Семчев

Евгений Стычкин

Валентин Гафт

Владимир Кузьмин