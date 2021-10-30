Знаменитости и их внебрачные дети

Ошибка молодости или нежданное счастье? Каждый по‑разному воспринимает новость о незапланированной беременности. Мы собрали истории девяти знаменитых мужчин, у которых родились дети вне брака. Как сложились отношения звездных отцов и их «случайных» детей?
Михаил Пореченков
Актер, 48 лет
27-летний Владимир Любимцев — сын Ирины Любимцевой, бывшей девушки Пореченкова, отношения с которой у актера не сложились. В конце 80-х Пореченков предпочел карьеру семье, а сама Ирина рано ушла из жизни. Воспитанием Владимира, который начал общаться с Пореченковым только будучи взрослым, занималась бабушка. В 19 лет молодой человек самостоятельно узнал правду о своем отце и принял решение позвонить актеру, который согласился на встречу. Отношения у парней сразу заладились. Пореченков одобрил решение Владимира также стать актером и теперь поддерживает теплые отношения с семьей сына: в 2015 году Владимир стал отцом девочки.
Сергей Безруков
Актер, 43 года
Год назад в семье Сергея Безрукова произошло пополнение: жена актера, режиссер Анна Матисон родила дочку, которую они назвали Машей. Также известно, что у Сергея есть двое внебрачных детей от питерской певицы Кристины Смирновой — дочь Александра и сын Иван, однако артист предпочитал о них не говорить. Но в декабре актер впервые подтвердил, что у него действительно подрастают сын и дочь. Артист заявил, что заботится о наследниках: «Да, есть у меня дети. Я своих детей никогда не оставлю — они все мои. Но рассказывать, распространяться о личном — значит вредить детям».
Александр Серов
Музыкант, 63 года
Не всегда отношения знаменитых отцов и их внебрачных детей складываются удачно. В сентябре прошлого года 28-летняя внебрачная дочь Александра Серова выступила в передаче «Говорим и показываем» на НТВ. Кристин Тилер потребовала от отца 100 миллионов рублей.
Информация о том, что у музыканта есть внебрачный ребенок, появилась еще несколько лет назад. В 2011 году СМИ писали о Надежде Тилер, которая заявила, что воспитывает дочь от случайной связи с Серовым. Артист признавать дочь отказывался, поскольку не помнит ее мать и сомневался в родстве (позже факт отцовства Серова доказали с помощью генетической экспертизы).
Певец выплачивал Кристин алименты до ее 18-летия. Надежду и Кристин Тилер возмущает то, что Серов при этом категорически отказывается признавать девушку своей наследницей. Серов говорит, что у него есть одна дочь — Мишель, и он намерен заботиться только о ее будущем. Однако непризнанная дочь Серова не оставила попытки доказать, что имеет право на наследство певца. «Он не верил мне, кричал. Я даже когда позвонила поздравить его с днём рождения, то он бросил трубку. Мне бы, конечно, не помешала материальная помощь. Я хочу получить от отца наследство, потому что я его дочь», — заявляла Кристин. Пока в этой истории не поставлена точка.
Денис Клявер
Музыкант, 42 года
В 2005 году певица Ева Польна родила дочку Эвелин. Артистка долгое время скрывала имя отца ребенка, но через пять лет тайное стало явным. Участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что именно он является папой малышки. Подробности романа Евы и Дениса до сих пор остаются неизвестны.
У Клявера также есть два сына — 15-летний Тимофей, рожденный в браке с танцовщицей Еленой Шестаковой, и трехлетний Даниэль от третьей супруги Ирины Клявер.
Андрей Кончаловский
Режиссер, 79 лет
62-летняя актриса Ирина Бразговка — мама двух дочерей, старшую из которых родила от режиссера Андрея Кончаловского. Дарья родилась в 1981 году с диагнозом «гепатит», и актриса долгое время не решалась рассказать о ее существовании Кончаловскому, а своим близким не раскрывала имя отца. В 16 лет девушка сама уговорила маму рассказать ей об отце, а Кончаловскому о его дочери сообщил сценарист Виктор Кирнарский — друг Ирины Бразговки, который знал ее историю. Он рассказал режиссеру, что Ирина и Даша бедствуют, и Кончаловский решил познакомиться с дочерью, но близких отношений не сложилось. Сегодня Даша – мама четверых малышей от разных мужчин.
Александр Семчев
Актер, 48 лет
3 года назад Семчев развелся со своей третьей женой Людмилой, художницей по костюмам, которая родила от актера сына Федора. Также у Александра есть старший сын Кирилл от учительницы Юлии Пановой из Вышнего Волочка, родного города Семчева. Это дети актера, о которых было известно общественности до апреля 2014 года, но три года назад вышел выпуск шоу «Пусть говорят», где появился молодой человек по имени Павел Можинов. С мамой Павла Семчев познакомился на танцах, и вскоре девушка Татьяна оказалась в положении. Как рассказывает Татьяна, Семчев предлагал ей прервать беременность, но она отказалась. Своего первенца артист видел лишь однажды — за кулисами спектакля, на который Татьяна Можинова решилась привести мальчика. Вторую попытку пообщаться с отцом Павел предпринял уже самостоятельно, приехав в телестудию из Брянской области, где живет с матерью и работает на железной дороге. Но Семчев отказался общаться с молодым человеком и покинул эфир.
Евгений Стычкин
Актер, 43 года
В молодости у Стычкина случился непродолжительный роман с девушкой по имени Юлия, кульминацией которого стало рождение дочки Сони в 1995 году. Стычкин признает отцовство, но не комментирует отношения ни с дочерью, ни с ее матерью. После актер был женат на пианистке Екатерине Сканави, которая родила от Стычкина двух сыновей и дочь. В браке с актрисой Ольгой Сутуловой, на которой Стычкин женат с 2009 года, детей нет.
Валентин Гафт
Актер, 81 год
Дочь актера Ольга Елисеева, рожденная в браке, была балериной и танцевала в Кремлевском балете — страсть к профессии она переняла от своей матери Инны, также бывшей балерины. Но танцы — это единственное, что связывало женщин. В сентябре 2009 года Ольга повесилась, не выдержав тирании деспотичной матери. Именно из-за властного характера женщины с ней когда-то расстался и актер. Долгое время окружение актера было уверено, что покойная Ольга была единственный ребенком Гафта, но в 2014 году актер признался, что у него есть взрослый сын Вадим, который живет в Бразилии со своей матерью, художницей Еленой Никитиной.
Женщина забеременела от Гафта в 32 года, актеру тогда было 36 лет, он еще не был известным актеров. Узнав о положении Елены, артист разорвал с ней отношения, но спустя 43 года принял решение встретиться со своим уже взрослым ребенком. Встреча произошла в сентябре 2014 года в студии шоу «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. В эфире появилась и сама Елена Никитина, которая рассказала и о своей непродолжительной связи с актером, и о его негативной реакции на новость о беременности. По словам женщины, в то время Гафт вел разгульный образ жизни, и она стала одним из его увлечений. Актеру нравилось влюблять в себя женщин, но отцовство не входило в его планы. Впрочем, обиды на актера Елена не держала. Встретившись с матерью своего сына и с самим Вадимом в студии шоу, Гафт попросил прощения у обоих и признал своего ребенка, который уже сам стал отцом и воспитывает сына. Кстати, Вадим также стал актером и играет в театре Сан-Паулу.
Владимир Кузьмин
Музыкант, 62 года
Старшая дочь музыканта Владимира Кузьмина и поэтессы Татьяны Артемьевой погибла от рук своего мужчины, который ударил девушку ножом во время ссоры. Через семь лет после трагедии погиб и второй ребенок пары — сын Степан сорвался с 18-го этажа, пытаясь через балкон спастись от пожара в квартире.
Младшая дочка Кузьмина и Артемьевой, 31-летняя Соня, сейчас пытается повторить успех отца. Много лет назад Соня прошла пробы на третью «Фабрику», но быстро вылетела с проекта. Не взяли девушку и в пятый «Голос».
Как выяснилось несколько лет назад, у Сони есть младшая сестра. В 2013 году стало известно о девушке по имени Николь, которую в 1987 году родила мулатка Татьяна Муинго из Ростова-на-Дону. Женщина была большой поклонницей Кузьмина и провела с ним одну-единственную ночь, когда музыкант приехал на гастроли в ее город. О существовании дочери Кузьмин не знал, но с радостью признал отцовство сразу, как только Муинго решилась рассказать свою историю. Николь, которая живет в Лос-Анджелесе, пересекла океан, чтобы встретить Новый год с родным отцом и его семьей. Жена артиста Екатерина Трофимова также была рада подружиться с девушкой. Интересно, что Екатерина старше своей новоиспеченной падчерицы всего на 5 лет!
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