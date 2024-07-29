От подмастерья до создателя обувной империи: как сапожник из Одессы основал всемирно известный бренд

Натан Шварц и его знаменитые желтые ботинки | Фото: odesa.depo.ua
История всемирно известных торговых марок иногда начинается в скромных мастерских никому не известных ремесленников. Так случилось и с компанией «Timberland», основателем которой стал одессит Натан Шварц. Никто не мог и представить, что простой еврейский сапожник создаст настоящую империю и покорит весь мир.
Основатель компании Натан Шварц | Фото: printpower.net
Натан Шварц родился в 1902 г. в Одессе в бедной еврейской семье. Жизнь евреев в Российской империи в те времена была тяжелой, поэтому перед началом Первой мировой войны в 1913 г. его родители эмигрировали в США, поселившись в Бостоне. Там они открыли обувную мастерскую, и в 16 лет Натан стал в ней работать подмастерьем, продолжив дело отца, деда и прадеда. Он трудился в скромной мастерской до 50 лет, пока ему удалось накопить достаточно денег для покупки половины акций небольшой обувной фабрики в городе Абингтон штата Массачусетс. С этого в 1952 г. началась история марки «Timberland».
Обувная империя началась с обычной сапожной мастерской | Фото: odesa.depo.ua
Удобство, прочность и водонепроницаемость – основные преимущества обуви | Фото: jewishnews.com.ua
Спустя 3 года Натан Шварц выкупил фабрику и вместе с сыновьями начал производить обувь, постоянно работая над улучшением ее качества. Прошло еще 10 лет, прежде чем им удалось разработать технологию бесшовного соединения литой резиновой подошвы с кожаным верхом обуви при помощи специального пресса – в результате ботинки становились непромокаемыми. А в 1973 г. они выпустили первые кожаные желтые ботинки, которые вскоре стали визитной карточкой их компании. Логотипом бренда выбрали изображение американского дуба, что символизировало прочность и надежность обуви.
Удобство, прочность и водонепроницаемость – основные преимущества знаменитых ботинок | Фото: isralove.org
Нужно сказать, что изначально Натан Шварц не претендовал ни на всемирную известность, ни на финансовый успех. А желтый цвет ботинок, появившийся из-за специфической обработки кожи, даже у его сыновей вызывал недоумение. Внук основателя компании и нынешний ее владелец Джеффри Шварц вспоминает: «Мне было тогда лет десять, мой отец все время пропадал на фабрике, и в доме постоянно шли разговоры про то, как же сделать ботинки Timberland непромокаемыми, как выделать кожу… О том, что хлопковые нитки не подходят и нужны нейлоновые, что швы должны быть эластичными, но прочными, поэтому их надо сделать тройными. О том, что клепки, куда вставляются шнурки, должны быть металлическими, но не железными, чтобы они не заржавели от воды… И вот, наконец, настал тот исторический момент, когда отец принес домой эти первые ботинки Timberland. И тут мой брат воскликнул: «Я ни за что такие не надену. Они же желтые!» Решая насущные производственные проблемы, никто даже не подумал о цвете...». Именно эти желтые ботинки вскоре стали легендарными и даже попали в Лондонский музей дизайна в качестве экспоната.
Обувная империя началась с обычной сапожной мастерской | Фото: odesa.depo.ua
Стратегии продвижения бренда разрабатывали уже не члены семьи Шварца, а более предприимчивые коллеги. Однажды на фабрике появился итальянец, купивший сразу 900 пар ботинок. Через год он вернулся за новой партией. Как оказалось, в Италии он проводил демонстрации тестирования обуви на прочность: ботинки испытывали в экстремальных условиях, а затем мыли и сушили на бельевой веревке. Слоганом этой рекламной кампании стала фраза: «Если вы любите Timberland, относитесь к ним как можно хуже». Благодаря этому оригинальному маркетинговому ходу ботинки стали невероятно популярны сначала в Италии, а потом и в других странах мира.
Обувная империя началась с обычной сапожной мастерской | Фото: isralike.org
С 1988 г. компания начала выпускать не только обувь, но и одежду для путешествий, туризма, занятий спортом и для прогулок. Джеффри Шварц говорит: «Для меня бизнес – это глубоко личное. Потому что Timberland – это наш семейный бизнес. Мой отец на фабрике мог работать на любом оборудовании. Даже когда у него было свободное время, он теребил в руках кусочек кожи, думая, как сделать ее качество лучше. Поэтому можно смело сказать, что в наше дело вложена душа. Чем бы ни занимались люди в жизни, если ты делаешь это с душой, со страстью, лучше других – ты победитель».
Сегодня знаменитые желтые ботинки производят более чем на 260 фабриках | Фото: solcity.info
Сегодня знаменитые желтые ботинки производят более чем на 260 фабриках | Фото: printpower.net
Сегодня этот бренд известен во всем мире. Продукция компании производится на 260 фабриках в 35 странах и продается в фирменных магазинах в более чем 60 странах мира.
Своеобразная *доска почета* компании | Фото: printpower.net
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