От подмастерья до создателя обувной империи: как сапожник из Одессы основал всемирно известный бренд

Натан Шварц и его знаменитые желтые ботинки | Фото: odesa.depo.ua

Основатель компании Натан Шварц | Фото: printpower.net

Обувная империя началась с обычной сапожной мастерской | Фото: odesa.depo.ua

Удобство, прочность и водонепроницаемость – основные преимущества обуви | Фото: jewishnews.com.ua

Удобство, прочность и водонепроницаемость – основные преимущества знаменитых ботинок | Фото: isralove.org

Обувная империя началась с обычной сапожной мастерской | Фото: odesa.depo.ua

Обувная империя началась с обычной сапожной мастерской | Фото: isralike.org

Сегодня знаменитые желтые ботинки производят более чем на 260 фабриках | Фото: solcity.info

Сегодня знаменитые желтые ботинки производят более чем на 260 фабриках | Фото: printpower.net

Своеобразная *доска почета* компании | Фото: printpower.net