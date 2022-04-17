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Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

22 октября 1895 года экспресс «Гранвиль-Париж» опаздывал в столицу Франции. Чтобы прибыть вовремя, машинист увеличил скорость паровоза, который вёз 131 пассажира.

Когда он вошёл в терминал Монпарнас, поезд мчался со скоростью от 40 до 60 километров в час.

Экстренное торможение не удавалось задействовать, так как незадолго до происшествия машинист получил указание не использовать тормоза Вестингауза и просто отключил их. Разогнавшийся поезд выбил путевой упор, выехал на перрон старого Западного вокзала, проехал всю станцию, врезался в фасадную стену, пробил её и рухнул на улицу с высоты 10 метров.

За стеной стоял газетный киоск, в котором сидела женщина, подменявшая в тот день своего мужа. Она погибла в результате обвала кирпичной кладки.

Пять человек, в том числе два пассажира, получили ранения.

В течение четырёх дней, поезд стоял нетронутым за стеной станции, привлекая толпы любопытных горожан. Машиниста оштрафовали на 50 франков.

Чёрно-белые ретро фотографии с места происшествия:

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Вокзал, на котором произошло крушение, 1890.

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года

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