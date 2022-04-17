Крушение поезда на вокзале Монпарнас 1895 года
22 октября 1895 года экспресс «Гранвиль-Париж» опаздывал в столицу Франции. Чтобы прибыть вовремя, машинист увеличил скорость паровоза, который вёз 131 пассажира.
Когда он вошёл в терминал Монпарнас, поезд мчался со скоростью от 40 до 60 километров в час.
Экстренное торможение не удавалось задействовать, так как незадолго до происшествия машинист получил указание не использовать тормоза Вестингауза и просто отключил их. Разогнавшийся поезд выбил путевой упор, выехал на перрон старого Западного вокзала, проехал всю станцию, врезался в фасадную стену, пробил её и рухнул на улицу с высоты 10 метров.
За стеной стоял газетный киоск, в котором сидела женщина, подменявшая в тот день своего мужа. Она погибла в результате обвала кирпичной кладки.
Пять человек, в том числе два пассажира, получили ранения.
В течение четырёх дней, поезд стоял нетронутым за стеной станции, привлекая толпы любопытных горожан. Машиниста оштрафовали на 50 франков.
Чёрно-белые ретро фотографии с места происшествия:
Вокзал, на котором произошло крушение, 1890.
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