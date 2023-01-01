«Бестолковая церковь Бекона» проводит религиозные службы для любителей мяса

Церковь стоит в Лас-Вегасе, она была основана бывшим моряком Джоном Уайтсайдом в 2012 году. Главная предпосылка Объединенной церкви Бекона довольно проста: «Бекон — Бог наш, потому что Бекон существует». Ну кто может это оспорить?













Эта церковь насчитывает 4000 адептов, любящих мясо, некоторые из которых даже носят причудливые прозвища. Уайтсайд называет себя пророком Бекона. Учениками церкви являются в основном атеисты, которые утверждают, что их религия сомнительна.



Хотя церковь призвана объединять любителей мяса, создана она была Уайтсайдом с целью отстаивать права атеистов. «Атеизм, теофобия и сексофобия никого не осуждают, в отличие от гомофобии, исламофобии, антисемитизма и расизма. И это необходимо изменить», — считает он.



«Мы выбрали смешное название — „бекон“, чтобы показать, как неправильно для общества то, что у религии







Сайт описывает реальные церковные миссии: противостоять сверхъестественным способностям, бороться с дискриминацией атеистов, собирать деньги на благотворительность, совершать юридические свадьбы и, конечно, восхвалять бекон. У них даже есть свой собственный набор из девяти заповедей, таких как «быть скептиком», «быть счастливым» и «



Церковь Бекона разрешает своим членам проводить религиозные обряды: свадьбы, похороны и крещение — в нерелигиозной обстановке. По данным сайта Officiants, в Объединенной церкви Бекона можно совершать юридические свадьбы для тех, кто не хочет участия Бога в церемонии: «У нас есть творческие предложения, как сделать вашу свадьбу еще более волшебной».







За несколько лет своего существования церковь сумела собрать десятки тысяч долларов на разные цели. Несмотря на это церковь Бекона была подвергнута жесткой критике со стороны религиозных лидеров, особенно из-за спорных рекламных щитов по всему Лас-Вегасу. Самому Уайтсайду было отказано в нотариальных



«Мы не аморальные типы, — сказал Уайтсайд в ответ критикам. — Мы не антиамериканцы. Мы наслаждаемся, когда люди смеются над нами. Мы и сами смеёмся над собой. <…> Это не должно никого обидеть. Человек имеет свою точку зрения. Кого может обидеть бекон?»



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Подписаться на мой Instagram Эта церковь насчитывает 4000 адептов, любящих мясо, некоторые из которых даже носят причудливые прозвища. Уайтсайд называет себя пророком Бекона. Учениками церкви являются в основном атеисты, которые утверждают, что их религия сомнительна.Хотя церковь призвана объединять любителей мяса, создана она была Уайтсайдом с целью отстаивать права атеистов. «Атеизм, теофобия и сексофобия никого не осуждают, в отличие от гомофобии, исламофобии, антисемитизма и расизма. И это необходимо изменить», — считает он.«Мы выбрали смешное название — „бекон“, чтобы показать, как неправильно для общества то, что у религии существует автоматическое уважение и особые привилегии, — написано на их официальном сайте. — Когда мы поклоняемся Бекону, чем мы отличаемся от католиков, которые говорят, что вафельные пластины есть тело Христово? В отличие от Бога, которого не видно, Бекон мы можем увидеть. Бекон явно существует».Сайт описывает реальные церковные миссии: противостоять сверхъестественным способностям, бороться с дискриминацией атеистов, собирать деньги на благотворительность, совершать юридические свадьбы и, конечно, восхвалять бекон. У них даже есть свой собственный набор из девяти заповедей, таких как «быть скептиком», «быть счастливым» и « платить налоги».Церковь Бекона разрешает своим членам проводить религиозные обряды: свадьбы, похороны и крещение — в нерелигиозной обстановке. По данным сайта Officiants, в Объединенной церкви Бекона можно совершать юридические свадьбы для тех, кто не хочет участия Бога в церемонии: «У нас есть творческие предложения, как сделать вашу свадьбу еще более волшебной».За несколько лет своего существования церковь сумела собрать десятки тысяч долларов на разные цели. Несмотря на это церковь Бекона была подвергнута жесткой критике со стороны религиозных лидеров, особенно из-за спорных рекламных щитов по всему Лас-Вегасу. Самому Уайтсайду было отказано в нотариальных услугах для заверения официального документа церкви в прошлом году.«Мы не аморальные типы, — сказал Уайтсайд в ответ критикам. — Мы не антиамериканцы. Мы наслаждаемся, когда люди смеются над нами. Мы и сами смеёмся над собой. <…> Это не должно никого обидеть. Человек имеет свою точку зрения. Кого может обидеть бекон?»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: