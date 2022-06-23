Факты, доказывающие реальность библейского потопа

Легенды о всемирном потопе являются, пожалуй, самыми известными библейскими преданиями. Долгое время нерелигиозные люди считали это вымыслом. Но не так давно учёные выдвинули предположение, что всемирный потом – реальное событие. Одним из фундаментальных доказательств был тот факт, что одна и та же история о потопе встречается в разных культурах в разных уголках мира. И это не единственный весомый факт, доказывающий, что потоп действительно был.









1. Наличие морских образований выше уровня моря

2. Открытие «Ноева ковчега» Дэвидом Алленом

3. Древние писания, рассказывающие одинаковые истории

4. Гёбекли-Тепе

5. Множество подводных городов

6. Значение списка шумерских царей

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8. Упоминания о пришельцах

9. Новые теории

10. Ковчег как банк ДНК