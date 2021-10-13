Как побороть вздутие живота при помощи очень простых упражнений и поз

Часто случается так, что мы, увидев стол, ломящий от аппетитных блюд, не сдержались и нахватались вкусненького, углеводами изобилующего. А еще нередко у занятого человека случаются перекусы прямо на ходу. Подобные факторы могут вызывать переизбыток воздуха в кишечнике и, как следствие, сильное и дискомфортное вздутие живота. Как побороть острый случай метеоризма без приёма препаратов, покажет данный материал.
1. Поза младенца
Чудодейственная поза эмбриона.
Данная поза называется позой младенца, так как напоминает расположение человеческого эмбриона в утробе матери. Не даром говорят, что этот период - самый умиротворяющий и наполненный покоем в жизни любого человека. Древние йоги заметили, что эта поза приносит огромную пользу и взрослому человеку. Один из эффектов этой чудодейственной позы - быстрое избавление от вздутия живота. Провести в позе можно до нескольких минут. Она также поможет расслабиться, набраться бодрости и избавиться от болей в пояснице.
Важно: принимать позу следует на полу, но не на кровати; даже на ортопедическом матрасе - по сравнению с полом - поза даст минимальный эффект.
2. Уткасана (поза на корточках)
Многие вспомнят японок...
В древности японка проводила в этой позе шесть восьмых своего бодрствования. В этой позе - как в древности, так и сейчас - многие японки готовят еду, играют с детьми, пьют чай, беседуют. И это неспроста. Восточные люди очень щепетильно относятся к своему здоровью. Было замечено, что данная поза способствует комфортному пищеварению, поддержанию в здоровье женской репродуктивной системы, избавляет от боли в спине и т.д. Если будет невозможно опустить на пол пятки из-за потери равновесия и заваливания назад, то нужно просто держаться ладонями за любую опору.
3. Частичная поза плуга
Поза плуга упрощенная.
Такие всем известные перевернутые позы, как берёзка и плуг (когда березка опускается кроной-стопами до полая), очень хорошо снимают вздутие живота. Если березка или полный плуг с опусканием пальцев ног на пол вам не доступны, можно выполнить частичный плуг (как на фото выше) как отличное средство для устранения вздутия живота. Самое главное, чтобы бедра быть максимально приближены к показателю перпендикуляра с полом.
4. Колени к груди
Поза, спасающая от метеоризма.
Данная поза, в отличие от позы младенца, может дать эффект даже при выполнении на диване или кровати (хотя всё равно лучше при возможности отдать предпочтение полу или составить рядом два-три твердых стула). Нужно максимально крепко прижать колени к груди и обнять их руками. Удерживать позу можно до нескольких минут. При правильном выполнении квадрицепсы (крупные передние мышцы бедер) эффективно давят на область кишечника, провоцируя выход излишнего воздуха. Кроме того, поза помогает избавиться от болей в пояснице.
5. Поза лука
Поза лука от вздутия живота.
Имеется в виду, само собой, лук не репчатый, но со стрелами. Название этой позы объясняет ее суть - руки оттягивают стопы вперед, а стопы оттягивают руки назад. Возникает эффект обоюдного натяжения, в результате чего в максимальную работу включаются мышцы живота. ан которые, помимо общего эффекта от упражнения, давит пол. В результате эффективная работа мышц в сочетании с механическим воздействием очищают кишечник от излишков газа. Удерживайте позу лука не менее 30 секунд (если невозможно более).
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