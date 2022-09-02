Использование Кока-Колы в бытовых условиях

Кока-Кола (Coca-Cola) – такой излюбленный и популярный среди современников напиток. Стоит только оглянуться вокруг себя в каком-нибудь людном месте и, как минимум, три-четыре человека обязательно будут держать в руках маленькую бутылочку данного напитка. Кока-Кола – это как дань моде.
Достаточно только включить телевизор, где различной рекламы в разы больше, чем какого-либо полезного и содержательного контента. А столько раз там мелькает реклама о газированных напитках, что грех не воспользоваться советом и не стать ярым поклонником Кока-Колы, Фанты или Спрайта.
А знаете ли вы, что, к примеру, Кока-Кола может широко применяться в бытовом плане? Мы сейчас не будем говорить о том, насколько вреден или полезен этот напиток для человеческого организма, в данной статье наведем ряд примеров использования данной газировки в бытовом аспекте:
Удаление жирных пятен
Напиток может использоваться во время стирки, он эффективно справляется с различными видами пятен, в том числе старыми или жирными. Также установлено, что при помощи Кока-Колы можно избавить от следов ржавчины, машинного масла и мазута. Достаточно залить грязные вещи газировкой и оставить на несколько часов. Кислота, которая входит в состав популярного напитка, расщепляет жиры, вещи отстирываются хорошо. Важно отметить, что при этом цвет Колы никак не влияет на одежду.
Чистка посуды
Кока-Кола отлично справляется с чисткой кухонной утвари: чайник от накипи, кастрюли от нагара, столовые приборы от налета. Чтобы почистить столовые приборы, достаточно замочить их ненадолго в газировке, потом тщательно вымыть. Чтобы чайник избавить от накипи, следует залить в него сладкий напиток и довести до кипения. Далее воду слить и прокипятить чайник еще раз, но уже с обычной проточной водой.
При чистке кастрюль принцип действий будет следующим: залить газировку в кастрюлю, поставить на плиту, довести до кипения, слить воду. После этого можно мыть посуду, с нее легко и беспроблемно убираются все загрязнения.
Уборка ванной комнаты
Как показала практика, то Кока-Кола оказалась незаменимым универсальным средство во время уборки в ванной комнате.
Чтобы вернуть унитазу идеальную белизну, нужно залить напиток внутрь, оставить его там на час, потом слить воду с бачка. Сам унитаз следует слегка почистить ершиком – после этого создается впечатление, что он буквально только что привезен из магазина и установлен. Умывальник и ванну также можно мыть при помощи газировки. Еще один важный метод, который обязательно пригодиться в хозяйстве, – это устранение засоров в сантехнике. Залейте бутылку газировки в трубу, оставьте на ночь, утром откройте кран с холодной водой, струю воды при этом нужно направить прямо в слив. Напор воды должен быть достаточно сильным, оставить так буквально на 10-15 минут.
Очистка вещей от смолы
Все знают, насколько проблематично избавиться от смолы, которая попала на одежду. Однако данная проблема легко решается при помощи бутылки сладкого газированного напитка. В тазик налить 2 литра газировки, положить грязную вещь и оставить так часа на два. За это время смола размякнет и ее можно будет убрать щеткой с мягкой щетиной.
Цветоводство и садоводство
Букет цветов простоит значительно дольше, если в воду добавить 1/4 стакана Кока-Колы. Газировка, разведенная в воде, широко применяется в сельском хозяйстве. Такой смесью опрыскивают цветы, кусты и деревья, чтобы избавить растения от вредителей. Также это отличное удобрение, которое применяется во время полива огорода.
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