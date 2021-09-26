13 плодов, которые у всех на виду, но при этом никто не знает, как они растут

Живя в современном мире, человек ежедневно сталкивается с огромным разнообразием привычных для нас продуктов, любимых специй, а также экзотических овощей и фруктов, которые встречаются на прилавках магазинов и рынков как в родной стране, так и за её пределами во время путешествий. А многим и вовсе довелось попробовать большую часть из них. Да вот только не все знают, как растёт тот же чёрный перец, ваниль, куркума и корица, которые мы частенько употребляем в пищу в виде приправ, не говоря уже о том, что представляют из себя зёрна киноа, фисташки, кешью, васаби и каперсы до того, как попадают к нам на стол.
1. Кешью
Дерево с плодами кешью. \ Фото: tasteofthai.ru.
Плоды (на самом деле это разросшаяся плодоножка) на дереве кешью выглядят настолько привычно и одновременно экзотично, что, по началу увидев их, человек не знакомый со столь тонкими нюансами некоторое время теряясь в догадках, строит предположения о том, что это какой-то специфически-экзотический сорт яблок или же груш, даже не беря во внимание тот факт, что это могут быть те самые знакомые, а возможно и любимые орехи кешью, коих полным-полно на прилавках магазинов.
Орехи кешью. \ Фото: flowertimes.ru.
2. Каперсы
Вот так растут каперсы. \ Фото: specii-pripravi.ru.
Глядя на это роскошное растение с нежно-белыми цветами, что приветливо покачиваются на ветру, трудно поверить в то, что это те самые каперсы, которые мы покупаем в банках на прилавках магазинов. Да-да, вкусные и сочные «плоды», которые на самом деле далеко не плоды, а нераскрывшиеся бутоны растения, что зачастую используется в ландшафтном дизайне для придания более эстетичного вида местности.
Каперсы. \ Фото: vseprynosti.ru.
3. Куркума
А вот так выглядит цветущая куркума. \ Фото: kopilpremudrosti.ru.
Экзотического вида нежно-розовые цветы, собранные в огромные соцветия, с первых минут привлекают внимание любопытного прохожего, что спешит сделать пару снимков на телефон, дабы запечатлеть эту красоту, не подозревая о том, что за всем этим волшебством скрывается ароматная специя куркума, успевающая окрасить за пару секунд руки и нос в ярко-оранжевый цвет, лишь стоит к ней только прикоснуться.
Куркума. \ Фото: vesti.ru.
4. Питахайя
Дерево питахайи. \ Фото: tutknow.ru.
Это растение так похожее на столетник или на гигантский кактус с розовыми бутонами – не что иное, как дерево, дающее плоды драконий фрукт (она же питахайя).
Плоды питахайя. \ Фото: poleznaya-trava.ru.
5. Инжир
Инжирное дерево (фиговое дерево). \ Фото: landshaftdizajn.ru.
Это симпатичное дерево с непривычно огромными листьями и плодами, издалека напоминающими сливы или дикие райские яблоки – на самом деле инжир, или, как принято говорить на родине (Индия и Средиземноморье) растения – фиговое дерево.
Инжир. \ Фото: fountravel.ru.
6. Цитрон (рука Будды)
Цветение цитрона рука Будды. \ Фото: google.ru.
Весьма странное и невероятно притягательное растение с первых же минут привлекает пытливо-любопытные взгляды. Тонкие «пальцы Будды» так и тянутся к солнцу и проходящим мимо туристам, источая лёгкий цитрусовый аромат. Эти плоды необычной формы частенько называют цитрином, корсиканским лимоном и рукой Будды. Плоды данного цитруса в основном используют для приготовления напитков, чая, варенья, мармелада, цукатов.
А вот выглядят созревшие плоды руки Будды. \ Фото: golos.io.
7. Папайя
Папайя или дынное дерево. \ Фото: livejournal.com.
А вы когда-нибудь видели, как растёт папайя? Дерево, больше похожее на пальму, листья которого есть только на верху и достигают в длину примерно девяносто сантиметров, выглядит весьма впечатляюще. Тем более, когда плоды на нём располагаются плотно друг к другу, словно грозди гигантского винограда, который так и хочется поскорее сорвать.
Плоды папайи. \ Фото: florainhouse.ru.
8. Киноа
Плантация киноа. \ Фото: botanichka.ru.
Возможно, вам уже однажды доводилось повстречать это растение с разноцветными метёлками, цвета которых варьируются от зелёных до ярко-красных, жёлтых, фиолетовых и кремовых оттенков. И всё бы ничего, если бы не одно маленькое «НО», вот именно эти самые «венички» и есть та самая киноа, которую так любит современное общество употреблять в пищу, следа за своим здоровьем и модными тенденциями на кулинарном поприще.
Семена киноа. \ Фото: google.ru.
9. Чёрный перец
Именно так растёт чёрный перец. \ Фото: botanichka.ru.
Вот эти кустарники, грозди которых напоминают черёмуху – одна из самых распространённых и известных во всем мире специй, а именно чёрный перец, без которого не обходится ни одно блюдо. Кстати, ещё один маленький секрет чёрного перца кроется в том, что именно из его семян делают белый перец, вкус которого не такой насыщенный и пряный, а вот аромат более ярко выраженный, нежели у чёрного.
Зёрна чёрного перца. \ Фото: econet.ru.
10. Васаби
Плантация васаби. \ Фото: aminoapps.com.
Практически каждый человек хотя бы раз в своей жизни пробовал васаби – зелёную пасту со специфическим запахом и не менее своеобразным вкусом, напоминающим хрен. Так вот, на самом деле это травянистое растение эвтрема, из корневища которого готовят ту самую «зелёную гадость», что в большинстве своих случаев подают в кафе и ресторанах с суши и роллами.
Васаби. \ Фото: google.ru.
11. Гвоздика
Завязь гвоздики. \ Фото: google.com.
Известная многим пряность гвоздика плодоносит бутонами, которые, пройдя специальную обработку, превращаются в ароматную специю с ярко выраженным вкусом и запахом, устоять перед которым просто невозможно.
Гвоздика. \ Фото: pitall.ru.
12. Ваниль
Так цветёт ваниль. \ Фото: gerkus.ru.net.
Только посмотрите на эти нежнейшие цветы, что напоминают собой орхидею, и уж поверьте, у этого растения своя не менее интересная и увлекательная история, из которой становится известно, что именно так цветёт ваниль, аромат которой знаком всем и каждому родом из детства.
Палочки ванили. \ Фото: prom.ua.
13. Фисташки
Фисташковое дерево. \ Фото: gardenaddict.ru.
Фисташки – одно из любимых лакомств взрослых и детей, орешки, которые одинаково хороши не только в качестве наполнителей для десертов, а и как самостоятельное блюдо, которым можно весьма неплохо перекусить и подкрепиться. Да вот только практически никто не задумывается над тем, а как именно растут эти удивительные орехи.
Фисташки. \ Фото: diet-health.info.
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