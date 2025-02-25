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Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Этот телескоп так никогда и не использовался по назначению. А его останки спрятаны в коробках, где-то в глубине Парижской обсерватории. Перед вами грустная история самого масштабного астрономического проекта конца XIX-го столетия.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Строительство Большого парижского выставочного телескопа началось в 1892-м году, сразу после того, как французское правительство объявило о грядущей Парижской выставке в 1900-м году.

Диаметр двух его линз составлял 1,25 метра, что является абсолютным рекордом по сей день.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

В то же время, фокусное расстояние телескопа составляла 57 метров, а его общая длина – 60 метров.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Габариты и вес телескопа не позволяли расположить его никак иначе, кроме как горизонтально.

Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Увы, но для астрономических исследований телескоп оказался фактически непригоден. Его использовали лишь несколько раз для фотографирования Луны и зарисовок нескольких туманностей. В итоге, компания создавшая телескоп обанкротилась, так и не найдя покупателя своей разработки. Сам телескоп был разобран и в недрах Парижской обсерватории остались лишь несколько его частей.

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