Самый большой в мире телескоп рефракторного типа

Этот телескоп так никогда и не использовался по назначению. А его останки спрятаны в коробках, где-то в глубине Парижской обсерватории. Перед вами грустная история самого масштабного астрономического проекта конца XIX-го столетия.







Строительство Большого парижского выставочного телескопа началось в 1892-м году, сразу после того, как французское правительство объявило о грядущей Парижской выставке в 1900-м году.

Диаметр двух его линз составлял 1,25 метра, что является абсолютным рекордом по сей день.В то же время, фокусное расстояние телескопа составляла 57 метров, а его общая длина – 60 метров.Габариты и вес телескопа не позволяли расположить его никак иначе, кроме как горизонтально.Увы, но для астрономических исследований телескоп оказался фактически непригоден. Его использовали лишь несколько раз для фотографирования Луны и зарисовок нескольких туманностей . В итоге, компания создавшая телескоп обанкротилась, так и не найдя покупателя своей разработки. Сам телескоп был разобран и в недрах Парижской обсерватории остались лишь несколько его частей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)